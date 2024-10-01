Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Не так давно саудовский кронпринц Мухаммад бин Салман поделился с госсекретарем США Энтони Блинкеном важной мыслью о том, что 70% его подданных ничего не знают о «палестинском вопросе», возникшем в 1947 году. Для них есть только день сегодняшний — взрывы, массовые убийства палестинцев и разрушение их городов, агрессия Израиля и страдания его соседей.

ИА Регнум

А когда и почему все это началось — никому не интересно, ведь в современном мире любая сенсация живет не дольше недели и сменяется новой. Нет времени копаться в прошлом при таком диком перегрузе.

Нетрудно заметить, что абсолютно то же самое происходит в другой части света.

Попробуйте сказать украинцам дня сегодняшнего что-то вроде: «Не было бы майдана в 2014-м — не было бы войны в 2022-м». Они как минимум не поймут причинно-следственной связи, тем более что государственная пропаганда усиленно отрабатывает версию про «тысячелетнюю ненависть русских к украинцам», где нынешние события — чуть ли не кульминация вечного натиска и порабощения.

Более того, в упомянутом 2022 году и в России была масса людей, схватившихся за голову по поводу того, как их страна «внезапно напала на мирную Украину». Как следствие, они бросили всё и ринулись куда-то в заграницы, не в силах принять ужасный факт «войны с соседом».

Особенно забавно это выглядело в исполнении релокантов в Израиль, своих соседей натурально геноцидящий.

В головах этих людей никак не складывался в пазл период от государственного переворота в Киеве и начала гражданской войны в Донбассе с одновременной раскруткой антироссийской истерики. Восемь лет уничтожения «неправильных регионов» были чисто внутренним украинским делом, безо всякой связи с главной целью — крестовым походом против «русни» вообще.

Само собой, оранжевая революция 2004 года вообще в этой картине мира отсутствовала. Хотя общий план будущего сложился уже тогда — как и образ донецких «орков», живущих среди черных терриконов и мечтающих о Мордоре.

Переубедить их, по иронии судьбы, получается только у тех, за кого они так переживали: патриотично настроенные украинцы доходчиво объясняют, что хороший русский — только мертвый. А российское государство со всей его машиной пропаганды успеха у этой аудитории не имеет.

Вообще любая такая машина пробуксовывает. «Единый телемарафон» Украины или тщательно скрываемая европейская цензура с трудом могут дотянуться до своих граждан и хоть как-то объяснить им конкретный политический момент. А вот причинно-следственные связи с любого года автоматически остаются за скобками — слишком сложно.

Довести же их до оппонентов и вовсе невозможно. Каждый сидит в своем мирке, и некогда «свободный интернет» разбился на изолированные группы, блокирующие доступ в соседний сегмент. Происходит это везде в мире и в любом конфликте: стороны орут друг на друга в голосину, но безо всякого эффекта, поскольку у тех, кто за ними наблюдает, есть своё мнение.

Наверняка в этом месте вы ждете какой-нибудь вывод о клиповом мышлении и цензуре цифрового концлагеря.

Однако вывод будет совсем другим: получается, что прикрикнуть на спорщиков и разъяснить, кто прав, теперь совершенно некому. Падение империи всё же состоялось, и та же ООН изжила себя. Эта площадка больше не считается пригодной для разговоров и выработки консенсуса.

То же самое было после распада СССР: искусственно сдерживаемые проблемы избавились от тисков сильного государства и покатились, наматывая на себя человеческие жизни. Вот и теперь больше нет всемирного арбитра, раньше указывавшего, где правильная агрессия, а где неправильная, кто прав, а кто виноват, всегда готового прислать контингент НАТО и надавать по шее слишком борзым.

Везде в мире, где были трения, теперь заполыхало или вот-вот вспыхнет. Мы читаем быстро мелькающие новости о том, как евреи творят на Ближнем Востоке что хотят, а в Африке черные люди гонят белых господ в жажде справедливости и равноправия. Там Азербайджан расправил крылья. Тут назревает нехорошее на Тайване — и в ответ на очередную вспышку лишь разрозненный хор голосов.

Нет больше в мире ни жандарма, ни авторитетных мудрецов, способных рассудить спорщиков, а равными своих оппонентов ни один из них не признает.

Вот и нам можно до хрипоты доказывать украинцам, что их беды — результат их собственной глупости и их собственного выбора, вдобавок навязанного извне. Только из наших уст они это вряд ли примут. Россия вряд ли согласится принять ультиматумы от каких-нибудь эстонцев, грозно вещающих с европейской трибуны.

А если взять западных товарищей, то они попросту еще не осознали, что больше не правят этим миром — они повышают голос по привычке, полагая, что их слушают так же внимательно, как когда-то. И украинский кейс на сегодняшний день, к сожалению, стал ключевым для того, чтобы осознание реальности западных товарищей переломить. Просто потому, что находится к ним максимально близко и сделать вид, что ничего не происходит, не получится.

Тем более что эту проблему они создали собственными руками.

Это совсем не значит, что нужно зажмуриться и крушить дубиной со всей силы. Просто свои аргументы, взвешенные и убедительные, стоит собрать в аккуратную папку и приберечь до того момента, когда неизбежный при крушении миропорядка хаос придет к необходимости формирования новых площадок и новых институтов, регулирующих общую жизнь.

А они неизбежно появятся — и очень скоро.

Здесь стороны, поистрепавшиеся в вооруженной борьбе, ищущие справедливости и защиты, растасовавшиеся по новым колодам без надоевшего всем до икоты голоса бывших «белых господ», смогут поговорить без крика, на равных. Осознавая необходимость сохранить себя и планету, на которой еще детям жить, а не из страха расстроить нового предводителя НАТО.

Хотелось бы только, чтобы это не было похоже на последнюю сцену «Игры престолов», где жалкие остатки великих домов собрались среди руин обсудить дальнейшее бытие и выбрать короля мудрого, но не агрессивного.