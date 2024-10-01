Нападение Израиля на Ливан, как и проведенные накануне него теракты против «Хезболлы» (подрыв пейджеров и убийство шейха Насраллы), актуализировали старый вопрос: почему Россия не Израиль? Точнее, даже так: когда, наконец, Россия начнет брать пример с Израиля?

Иван Шилов ИА Регнум

У нас всегда были поклонники израильской модели — как внутреннего устройства, так и отношения к врагам. Вот Израиль не стесняется объявлять себя государством еврейского народа, а мы никак не можем заявить о себе как о государстве народа русского. Израиль уничтожает своих противников, маркируя их как террористов, ракетными ударами и терактами в соседних странах: Ливане, Сирии, Иране, Ираке.

Израиль держит в страхе соседей и в случае необходимости не останавливается перед нападением на них. При этом Израилю абсолютно безразлично мнение о нем международного сообщества — он и ООН посылает на три буквы. Так почему же Россия не может действовать так же?

Начнем с самого простого — Россия действительно должна быть названа государством русского народа. Потому что она таковым и является. Но одновременно Россия и дом для многих других коренных народов — от татар до алтайцев, — которые исторически жили на своей территории и, оказавшись в составе России (добровольно или вынужденно), в основном сохранили свою культуру и территорию.

Израиль — полная противоположность России. Век назад евреи начали возвращаться в Палестину, которую их предки покинули в начале нашей эры. Созданное вопреки протестам арабов на арабской земле государство изгнало палестинцев и захватило большую часть территории, предназначенной для создания палестинского государства.

А на оставшихся землях палестинцы уже много десятилетий живут в режиме жесткого контроля со стороны оккупантов (Западный берег реки Иордан) или фактического концлагеря — как в Газе.

Израиль не только категорически отказывается создавать палестинское государство — потому что не хочет возвращать захваченные земли, — но и периодически уничтожает то немногое, что палестинцы строят, — как сейчас в Газе. Оправдывая это тем, что защищают государство еврейского народа. И поэтому даже простое сравнение национального государства евреев с национальным государством русских выглядит кощунственно и провокационно.

Русские строят и защищают свое государство вместе со всеми народами, его населяющими, даже если в отношениях между ними случаются такие трагедии, как чеченская война. Израиль — искусственное государство, созданное на чужой территории за счет выселения и геноцида местного населения, и поэтому его «национальный» характер базируется на откровенной дискриминации в отношении арабов-мусульман (как, кстати, и арабов-православных).

Поэтому Израиль не заботится об отношениях с палестинцами. Его цель — выдавить или выселить их с той земли, что они еще занимают. Израиль может пытать и убивать не только живущих на подконтрольных ему территориях палестинцев, но и проводить теракты за границей против поддерживающих их ливанцев, сирийцев, иранцев.

Потому что он не собирается выстраивать с этими странами нормальные отношения — для этого пришлось бы пойти на создание Палестины, — а хочет запугать их и заставить бояться и его, и его покровителей. И в этом еще одна принципиальная разница между Россией и Израилем.

Израиль является не просто частью западного мира, он по сути представляет из себя американскую территорию на Ближнем Востоке. Соответственно, и все, что он делает, рассматривается как действия самих США.

Именно американская поддержка обеспечивает Израилю полную безнаказанность за теракты и агрессии (не говоря уже о карательной внутренней политике в отношении палестинцев). За малую толику подобных действий любая другая страна была бы подвергнута Западом сначала жесточайшим санкциям, а при малейшей возможности против нее была бы проведена «миротворческая операция».

Россия и тут является полной противоположностью Израилю. Мы не просто столкнулись с Западом на Украине, мы выступили в целом против глобальной западной гегемонии. Именно поэтому там придумали нарративы «Путин — это Гитлер», он «хочет захватить Европу», и на его арест «за похищение украинских детей» выписан орден Международного уголовного суда.

А убивший десятки тысяч женщин и детей Нетаньяху — это «борец с терроризмом» и антисемитизмом, защитник Израиля, а судьям МУС, собравшимся выписать ордер на его арест, официально угрожают санкциями, а неофициально — и вовсе убийством.

Америка обеспечивает Израилю военную, дипломатическую и пропагандистскую поддержку, позволяющую ему не только нападать на соседей, но и проводить теракты в Иране, не опасаясь вступления того в войну. Потому что США открытым текстом пригрозили Тегерану войной в ответ на его участие в боевых действиях против Израиля.

То есть Израиль воюет как часть Запада — и именно такой же частью хочет стать нынешняя Украина, пока что находящаяся просто под управлением Запада.

Может ли Россия бить по Польше, Румынии или американским базам в Германии, откуда идут поставки оружия в Киев, как Израиль бьет по Дамаску, Бейруту или Тегерану? Может, но мы находимся в положении Ирана, а не Израиля: мы являемся не частью Запада, а противостоим ему.

То есть в случае ударов по странам НАТО на кону у нас стоит прямая война с США. Понятно, что Америка ее категорически не хочет, но и мы к ней точно не стремимся. Израиль же может бить по соседям без большого риска для себя, потому что его удары воспринимаются как американские.

Может ли Россия уничтожить Зеленского точно так же, как Израиль уничтожил Исмаила Ханию или шейха Насраллу? Может — попутно сровняв с землей часть Киева. Но проблема в том, что Киев — это наша земля и война идет не на уничтожение, как в Газе, а за воссоединение с Украиной, то есть недопущение ее похищения Западом.

Израиль мечтает о том, чтобы изгнать всех палестинцев из Газы и создать там безлюдную «зону безопасности», то есть стереть память о том, что это была палестинская земля, а потом и заселить ее еврейскими поселениями.

Россия не хочет выселить украинцев из Украины — мы хотим вернуть землю и народ в их естественное состояние части общего русского мира, предотвратить отторжение западной части русских земель и их атлантизацию и дерусификацию.

Израиль практически официально называет палестинцев и арабов в целом нелюдьми и зверями — подобную риторику нередко используют министры и депутаты — и считает себя вправе убивать, пытать и морить их голодом.

Россия не просто считает украинцев и русских граждан Украины одним народом с русскими, но и всячески стремится избежать жертв среди мирного населения. Потому что Россия уверена в том, что со временем мы снова будем жить в одном доме, а Израиль хочет спасти свой дом ценой уничтожения соседних, где живут люди, которые помнят, что их предки позволили предкам нынешних агрессоров поселиться на их земле.

У России нет и не может быть ничего общего с Израилем — ни в сути, ни в методах. Ведь у нас, в отличие от ближневосточного новообразования, есть будущее.