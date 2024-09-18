Банальность о том, что всякая трагедия повторяется в виде фарса, иногда становится чересчур наглядной. Вот и с нашей политической эмиграцией происходит сейчас то, что нельзя назвать иначе, чем пародией на трагедию. Реальную трагедию русской послереволюционной эмиграции — которую, кстати, уже в 20-е начали высмеивать большевики.

Сергей Корсун ИА Регнум

При всем непростом пути русских эмигрантов — и личной ответственности некоторых из них за катастрофу 1917-го — расставание с Родиной было для них трагедией. Да, они надеялись вернуться домой — но лишь немногие были согласны сделать это в обозе иностранных оккупационных войск.

Нынешняя политэмиграция — точнее ее верхушка — уже показала свою готовность не просто работать с западными спецслужбами, но и составлять вместе с ними планы деколонизации, то есть развала России.

Самая радикальная часть эмигрантов и вовсе имитирует создание «русской освободительной армии», используемой для демонстративных диверсий с территории Украины, что является несомненной пародией на существовавшие сто лет назад в эмиграции войсковые объединения «белых».

Как и в той, столетней давности эмиграции, в нынешней идут внутренние конфликты и размежевание — но вот только уровень и тема споров не идут ни в какое сравнение.

О чем спорили в эмиграции сто лет назад? О том, перерождаются ли большевики из русофобов-интернационалистов в националистов-патриотов-государственников — и можно ли поэтому с ними сотрудничать. О том, предстоит ли России евразийский путь или нужно силой свергать большевиков и возвращать ее на европейский.

При том, что в той эмиграции были и либералы, и монархисты и в спорах они часто переходили на личности, в целом дискуссия была абсолютно немеркантильной, а идеологической, философской, даже религиозной.

А о чем спорят сейчас? О том, кто агент ФСБ — не ЦРУ или Ми-6, нет, это никому не интересно, а именно ФСБ. Уже несколько дней разгорается скандал — навальнисты сцепились с ходорковцами. Говоря проще, молодая поросль со старой, спекулянты на идеализме с настоящими ворами и убийцами.

Мария Певчих* из навальновского ФБК*** обвинила соратника Михаила Ходорковского* Леонида Невзлина* в том, что тот заказал избиение проживающего в Латвии навальниста Леонида Волкова**.

Оно состоялось несколько месяцев назад, и тогда, естественно, грешили на российские власти. Но ФБК провел расследование и выяснил, что заказал живущий в Израиле Невзлин. Почему? Потому что ФБК (коллективный Навальный) в последнее время все активнее наезжает на «старых либералов».

Та же Певчих снимает фильмы о том, как «коллективный ЧубайсоБерезоХодорковский», то есть спайка чиновников с олигархами, прикрываясь рассуждениями о демократии, приватизировали собственность и власть в 90-е, свернули демократию и поэтому ответственны за приход к власти Путина.

Понятно, что давно уже оказавшимся в эмиграции «старикам»-олигархам не нравится напоминание о преступном прошлом, тем более в ситуации, когда «молодежь» претендует не только на умы «русской» эмиграции, но и на место главного борца с Путиным в глазах (и кошельках, точнее, возможностях) Запада.

Невзлин и решил проучить навальнистов — теми методами, к которым привык в 90-е, причем еще относительно мягкими, учитывая сколько убийств висит на этом персонаже.

Разоблачение Невзлина произвело в эмиграции огромный эффект — началась страшная ругань. Причем главные обвинения одинаковы с обеих сторон: «вы действуете в интересах ФСБ и Кремля».

Более того, сторонники Ходорковского обвиняют навальнистов в том, что они вообще изначально являются чекистским проектом. Еще немного — и Певчих объявят путинским агентом. В ответ навальнисты вспоминают об интересе Невзлина к посту директора ФСБ еще в середине 90-х, ну а у Ходорковского и вовсе работал бывший зампред КГБ Бобков.

И это как раз та ситуация, когда «оба правы» — в том смысле, что и старые, и молодые «вожди» политэмиграции сейчас работают на Путина, то есть на интересы России.

Подозревая, обзывая и проклиная друг друга, они демонстрируют свою суть. Она, конечно, была понятна и раньше, но сейчас понаблюдать за процессом будет полезно для тех молодых релокантов, что, поддавшись общей панике, оказались в эмиграции.

Они в своем большинстве не потеряны для России, и сама Россия не потеряна ими — так что они смогут вернуться домой. Оставив «вождей», старых и молодых, грызться между собой, превращаясь из вчерашних «агентов влияния Запада в России» в банальных консультантов англосаксонских спецслужб на тему «как же нам все-таки сменить власть в России».

Абсолютное большинство послереволюционной эмиграции не пошло против своей страны даже в годы Великой Отечественной. Лишь для малой части, вроде атамана Краснова, ненависть к большевикам затмила все остальные чувства.

Но у той эмиграции любовь к Родине была естественным состоянием души — а у «вождей» нынешней лишь космополитизм спорит с русофобией.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**Физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов.

***Юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесенное в список экстремистов и террористов и признанное в России нежелательной организацией.