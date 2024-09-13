Есть в России всенародно любимый бард — Сергей Никитин. Хорошие песни исполнял — «Я спросил у ясеня», «Александра», «Бричмулла» и еще много всего известного. И вот погорел на старости лет, не сумев в сложное время определиться с жизненной позицией из серии «с кем вы, мастера культуры?».

ИА Регнум Бард Сергей Никитин

Поймали автора-исполнителя на том, что, переехав в 22-м году в США, он рекламировал фонд, связанный с Борисом Чхартишвили (Акуниным)* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который, в свою очередь, не стесняясь, собирал деньги на помощь Украине.

И классическое в таких случаях «я не знал» вполне могло бы стать оправданием не хуже любого другого, если бы не дальнейшая общественно-концертная деятельность Никитина, просто вопиющая о том, что сидение на двух стульях и потеря прибавки к пенсии для него важнее всего остального.

Ни для кого не секрет, что с началом СВО позиции разных певцов-актеров-художников, влияющих на умы, разделились. Кто-то поддержал освобождение русских людей всей душой и, что особенно важно, делом.

Кто-то типа Бедросовича с Настюшкой-Опасностью, испытывая фантомные боли гламура, никак не мог выбрать между «той» и «не той» дверью, постоянно прищемляя ими всё, что у них есть, даже если оно отсутствует физиологически.

Кто-то вроде Чулпан Хаматовой и ШуроЛёвы из Би-2 и вовсе выбрал «темную сторону», уехав и громко об этом заявив. Бог им судья, конечно, но хотя бы позицию свою они обозначили чётче некуда. Понятно, чего от них ждать.

Какая-то часть «мастеров культуры» спрессовалась в прослойку молчунов «ни вашим, ни нашим». Тоже жизненный выбор. Несколько странный в нынешних условиях, но хотя бы что-то.

Но некоторые выбрали самую поганую тактику, какую только можно было придумать, образовав немногочисленную, но очень смердящую прокладку «и вашим и нашим».

Ярким попс-представителем таковой следует считать Кристину Орбакайте. Некоторые полагают, что бедная девушка средних лет оказалась меж двух огней, хотя на самом деле это как раз-таки не огни никакие, а самые натуральные стулья.

Не делая заявлений «против», как ее приёмный папа-иноагент, сия деятельница шоубиза делами своими и фразами «увидимся в лучшей жизни» сторону открытым текстом не обозначила, но все же понимают, что она ее выбрала. Оставив, однако, при этом лазейку для отката.

В отличие от нее, поэт-песенник Сергей Никитин — относительно «классический» персонаж, присоединившийся к вонючей прокладке. В годах, с солидным жизненным багажом, с армией таких же солидных поклонников. Почти Макаревич* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Не какая-нибудь там эстрадная финтифлюшка с коммерческим сроком жизни в три года. И потому несет от него гораздо сильнее и гораздо заметнее, чем от дочки экс-примадонны, никогда не имевшей репутации интеллектуала. И стулья, между которыми он мечется, как устрица в желудке, посерьезнее будут.

Ну попался старичок, ну задонатили его сотоварищи куда не надо — открестись, слейся, затихарись в углу — авось и пронесет. Ну а чего, Филиппа с Лолитой ведь пронесло, хоть там и попроще случай. Не хочешь сливаться — подними гордо голову и уйди в заукраинскую оппозицию, живи себе в Штатах, как жил, никто тебя и не тронет. Одной жучкой больше, одной меньше — караван не остановится.

Однако наша «жучка» выбрала иной стиль поведения. Буквально вчера стало известно, что он выступил в Доме учёных Пущинского научного центра РАН — организации, финансирующейся из бюджета Российской Федерации.

Рекламы не было, информация распространялась «по своим», афиши не расклеивались, в публичных группах не писали — ничего, в общем, не было, кроме сарафанного радио. Но в зале, тем не менее, аншлаг. В прежние времена такой концерт назвали бы подпольным.

В наши же дни, как выяснилось, это называется «не дразнить собак». Именно таким оборотом охарактеризовала отказ Никитина от анонса концерта директор Дома ученых Людмила Карсакова. А заодно привела аргумент в оправдание организованного в руководимом ею учреждении действа: ну он же не иноагент какой-нибудь паршивый, следовательно, оснований для запрета — ноль.

Вы что-нибудь знали об этом песенном вечере? Нет? Я тоже. Поэтому поздравляю: мы все отныне собаки. Возомнили себя караваном, а почивающего на лаврах маэстро — крутящимся вокруг бобиком — хвостик бубликом, а все, оказывается, наоборот.

Внимательно следим за танцевальными па мастера подгитарной песни.

Движение первое. Сваливший «от греха подальше» за рубеж бард прекрасно знает о том, что связался с жёстко оппозиционной шарашкой, собирающей бабульки для Украины, сиречь для убийства россиян.

Для чего бы подобные организации ни собирали на словах, на деле всё приводит именно к этому, тут иллюзий быть ни у кого не должно. Раскройте уже глаза: любая копеечка, попавшая любыми путями из любого источника на Украину, служит одной и только одной цели.

Движение второе. Уехал бард в свою Америку только наполовину, потому что заработать там — это вряд ли. Человек, зарабатывающий на жизнь русским языком, там может только проедать полученное в России. Нельзя быть наполовину беременной или наполовину женатым, а вот наполовину уехать — запросто. И никому до этого в принципе не должно быть дела, пока не замажешься. А уж если замазался, тогда спрос с тебя выходит на другой уровень.

Движение третье. Наполовину уехавший (или приехавший — поди разбери) песенник организует концерт, не желая о нем рассказывать широкой публике, чтоб не прицепились. Шаблонное поведение человека, у которого рыльце в пушку. Знает кошка, чье мясо съела. Но деньги-то нужны.

Движение четвертое. Человеку, у которого рыльце в пушку, предоставляет площадку государственная организация, которую опосредованно содержим и вы, и я, и тот парень из соседнего подъезда — своими налогами.

Движение пятое. Руководитель государственной организации, существующей на наши деньги, не видит проблемы в предоставлении площадки человеку, у которого рыльце в пушку, — дескать, сначала его официально оппортунистом признайте, а потом уже и чистки устраивайте.

А шестого движения нет и не будет, танец вертящейся жучки остановлен. Потому что с точки зрения закона возразить руководителю государственной организации, по большому счету, нечего. Можно лишь взывать к ее интеллекту и призывать чуть потщательнее проверять тех, кого пускаешь в свой дом. Но формально что ей предъявить? Только то, что мозг не включила, — так это к делу не пришьешь.

А претензии с точки зрения морали люди, закрывающие глаза на очевидное, никогда не примут. Так и живем.

*Борис Акунин, в миру Борис Чхартишвили — иноагент, террорист, экстремист и вообще объявлен в розыск. Занимательный и тоже подванивающий с общественно-политической точки зрения персонаж, хотя книжки его и интересные. Злые языки, правда, утверждают, что писали их литературные негры, но доказательств этому никаких нет. Завистники, поди, клевещут.

*Андрей Макаревич — тоже иноагент, но не в розыске. И тоже хорошие песни писал, ни у кого таких нет. Жалко только, что человек оказался так себе. Торчит сейчас в Израиле.