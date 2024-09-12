Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

В украинском интернете уже давно выстроен целый пласт «креатива», основанный на историях о том, как «ужасные российские оккупанты» направо и налево убивают мирных жителей — из врождённой ненависти к украинцам и желания разграбить их дома.

ИА Регнум

Вот только вчера он разбился об одно-единственное видео из опустевшего Украинска в Донбассе. Харьковские волонтёры Даниил Захарченко и Александр Гуманюк на микроавтобусе с малиновым крестом ВСУ приехали забирать людей из подвала, и тут из-за угла вышел русский солдат.

Ужас, сочащийся через объектив камеры, ощутим почти физически: вот он, ужасный орк. Как позже признался один из участников событий: «Я только что заглянул в глаза смерти». И что же случилось? А ничего.

Боец спросил, что за движуха и где те гражданские, которых нужно эвакуировать. А после просто пошёл дальше по своим делам. Но выброс адреналина у украинских волонтеров случился такой, что даже близкий удар FPV-дрона показался пустячным событием: «Небольшие сколы на стекле, бусик выдержал».

При этом отважные, побывавшие на краю гибели молодые люди на самом деле побывали в самой обычной, совершенно рядовой человеческой ситуации. Воевать там было не с кем — и русский солдат не воевал. Ему незачем просто убивать.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915514" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский солдат отпустил украинских волонтёров

Но для украинцев, давно плавающих, как рыбы-мутанты с выпученными глазами, в толще мутной ненависти, это оказалось настоящим шоком. Потому что если бы ситуация была обратной и из-за угла вышел боец ВСУ — машина была бы расстреляна вместе с людьми.

И если украинцы в этом никогда не признаются вслух, сами они всё прекрасно знают и понимают. Хотя продолжают придумывать и разгонять «зверства россиян».

Даже мне, человеку, большую часть жизни прожившему на Украине, до сих пор не верится до конца, что огромное общество настолько могло потерять все важные опоры внутри себя, что нормальный поступок нормального человека вызывает у него потрясение.

В социальных сетях граждане причитают в комментариях по поводу того, что парни «настоящие герои» и «Бог их уберег», буквально случилось чудо. Один активный малый даже уже ходатайствует перед минобороны Украины о предоставлении «отдельного статуса» для волонтеров. Ведь они, «подобно тромбоцитам в крови, прекращают кровотечение армии и общества, закрывают вопросы, которые не в состоянии закрыть государство».

Вот только и здесь все эти рассусоливания упираются в простой вопрос, который тоже сформулировал поступок неизвестного русского солдата.

А как так получается, что гражданское население никому не нужно? А российская армия не препятствует каким-то непонятным людям ездить в «серой зоне» и спасать бабушек от обстрелов и ужасов войны.

А дальше следующий вопрос: почему ВСУ и украинские власти сознательно тащат ужасы войны к этим бабушкам? Ведь их никто не заставляет превращать мирные города в узлы обороны.

Если они столь человеколюбивы, как это обычно провозглашается, нужно было бы уводить черные оркские орды подальше в чисто поле, перегораживать его червлеными щитами и принимать честный бой.

Но вместо этого — огневые точки в квартирах, танковые засады в переулках, артиллерия и миномёты в жилых дворах и вездесущие дроны. Кто гонялся на «эфпивишке» за волонтёрской машиной, только что «чудом избежавшей гибели»? Опознавательных знаков на крыльях у него, конечно, не было.

Только охотой за гражданскими машинами с удовольствием промышляют «захысныкы», и тому есть множество свидетельств — особенно если территория им неподконтрольна.

Долбануть по скорой помощи, сжечь сельского дядьку на «Жигулях» или машину, везущую людей на работу, как это регулярно случалось в Белгородской области, — вот фирменный стиль «воинов света».

И если разложить ситуацию в Укранске на совсем простые элементы, то в очередном городе, сознательно подставленном Украиной под уничтожение, русский солдат спасает людей. В том числе и дурных волонтёров, лезущих под молотки собственного государства.

А оно своих граждан не щадит и не считает. И сколько бы ни доказывалось обратное — в любой момент можно достать видео с обделавшимися волонтёрами и обычным русским солдатом.

Дядька этот в одиночку разрушил весь карточный домик украинской пропаганды, сам того не зная. Но так даже лучше.