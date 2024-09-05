Одна маленькая девочка схлопотала порцию общественного порицания, выйдя на сцену в городе Надым во время концерта певицы Mia Boyka. Вышла и призналась, что она — квадробер. Это такие люди, которые ходят в масках животных и хвостики себе на веревочках привешивают. Чем они отличаются от фурри — бог его знает, классификацией подростковых игр пусть специалисты занимаются.

ИА Регнум

Певице квадроберы, очевидно, не нравятся, поэтому девочка выслушала публичную нотацию, взгрустнула и даже немного поплакала. Разные другие артисты и развлекатели народа записали ролики в ее поддержку, а мама подала в суд за прилюдное оскорбление. Вот и вся простая история. Поднимающая, однако, сложные темы.

И главная из них — до чего все нежные стали! Косо не посмотри, сквозь зубы слово не процеди, идентичность не задень, замечание по работе не сделай, не критикуй, не советуй, не лезь… Короче, дай замкнуться человеку в своем коконе и пребывать в святой уверенности, что он имеет право жить как хочет, не оглядываясь на мнение окружающих.

Это девочка, что ли, виновата в том, что огребла порцию ненависти от певицы и зрителей? Нет, она же просто играющий ребенок, просто в силу возраста не понимающий, что ее демонстративные и яркие увлечения могут быть причиной как позитивного, так и негативного внимания.

Виноваты ее родители, которые не только не рассказывают ребенку о возможных последствиях, но и искренне не понимают — разве могут таковые вообще наступить? Могут, родительница, могут. А всё, что может случиться, обязательно случится, закон Мерфи.

Происходило подобное всегда и везде — стиляги были биты дружинниками-комсомольцами, металлисты получали по голове от люберов, даже фанаты Тани Овсиенко, бывало, огребали люлей от поклонников Алёны Апиной. Всё яркое, что может кому-то не понравиться, рано или поздно приведет к стычке.

И хорошо, если стычка закончится классическим лайтовым мордобоем или осмеянием, а не вырванным клоком волос и серьезными травмами. Или каким-нибудь снятием скальпа, как случилось в прошлом году в Подмосковье с юношей, покрасившим волосы «не в тот» цвет.

Каждое развлечение должно быть уместным и локализованным в пределах круга единомышленников. Хочешь быть эльфом — будь им, но в лесу на фестивале. Театральщину, к которой относится и квадробинг, совершенно не обязательно нести в массы.

Ходить в сценическом образе и пиджаке с перьями по метро может только Киркоров. Потому что он, во-первых, если там и ходит раз в пятилетку, то не один, а во-вторых — здоровый лось, сам кому хочешь наваляет.

Вот когда родители детей своих приучают к закрытому дружелюбному мирку, где розовые единороги какают зефирками, — они о чём вообще думают? Явно не о том, что рано или поздно границы этого мирка естественным образом раздвинутся и за его пределами ребенка будут ждать злые сверстники и не менее злые чужие дяди и тети.

Особое умиление вызывают последующие действия мамаши. Подумав немного, она подала в суд. Дескать, кровинушку ее обидели, она теперь не ест, не спит и на всю жизнь травмирована. Это ровно тот случай, когда обидевшийся не знает, что он обиделся, пока ему остальные об этом не расскажут.

Вот чего мамаша хочет добиться? Не понравилось что-то ребенку, расстроился, дай ему конфетку и расскажи, что тетя злая, — всё, инцидент исчерпан. Но нет, нужно педалировать историю, провоцировать всё новые и новые ее витки, чтобы ребенок уже ни на минуту не смог забыть о том, что он обижен, а весь мир ему что-то должен.

Возникает стойкое впечатление, что родительница отрабатывает на девочке свои комплексы — ровно то, с чего мы и начали. Налажал — не смейте делать мне замечания, напакостил — не смейте меня отчитывать, мучил соседского кота — не смейте на меня орать. Я же личность, меня это травмирует!

Неужели она так и проживает свою жизнь, с такими установками? А теперь, не сумев реализовать тайные хотелки, использует удобный случай, отыгрываясь на ребенке и постоянно напоминая ей, что она должна на всё обижаться? Не было шанса поскандалить из-за себя — поскандалю из-за дочки. Так, что ли?

Это же в принципе большая проблема многих современников — неумение переносить критику ни в каком виде. Один мой коллега на замечания о халтурно сделанной работе постоянно дуется: вы негативите, у меня после этого руки опускаются. Так подними их, едрена вошь, утри сопли и иди работай!

А ученики в школах, на которых и наорать-то не имеют права, культивируя тем самым распущенность и безнаказанность? Это всё — вещи одного порядка, одного корня.

Не умеешь жить в коллективе — назад к маме, в спаленку с обоями в цветочек. Мир вообще несправедлив, в нем всё решают не так, как тебе хочется. И на каждом шагу орут, ругаются, пихают, злословят и всячески унижают человеческое достоинство. Обращать внимание на каждого, реагировать, умываться слезами — это ж с ума сойдешь.

Разъяснять подобные вещи ребенку — пустое занятие, он всё равно не поймет. Воспитание должно быть предметным: приклей свой хвостик на даче или на детском празднике, где все такие же. В нашем детстве это называлось маскарадом. А вот в магазин за хлебом в таком виде не ходи — засмеют.

Увы, жить без оглядки на общество невозможно. Хочешь не оглядываться, не слушать, не видеть — живи в тайге, а не выставляй напоказ то, что может быть не принято остальными. Потому что иногда и схлопотать можно.