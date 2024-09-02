Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Поначалу на безумную нардепку Марьяну Безуглую обрушился весь гнев украинских военных — и не военных тоже. Не уставая жечь глаголом сердца своих читателей, на этот раз Марьяна даже в чем-то превзошла себя, заявив, что намоленный F-16, который должен был обеспечить «перелом в войне», при первом же применении был сбит украинской же батареей ПВО Patriot.

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia Александр Сырский

Из-за отсутствия коммуникации между подразделениями 30-летний пилот Алексей Месь с позывным Moonfish погиб, и, таким образом, оба «брендовых» летчика, с помощью которых Украина информационно продвигала на Западе необходимость поставок истребителей, уже лежат в сырой земле. Друг Меся, раздавший иностранным СМИ десятки интервью Андрей Джус Пильщиков, разбился во время тренировочного полета в Житомирской области почти ровно год назад, 25 августа 2023 года.

«Это уже как минимум третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО. Два предыдущих инцидента, которые не касались F-16, официально списали на россиян. И об этом случае также пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках. Это свидетельствует об отсутствии надлежащих выводов и объективного расследования. Ситуация аналогична той, что наблюдается в сухопутных войсках — круговая порука. Это нужно менять! Так больше не может продолжаться. Культура лжи ведет нас к поражению»,— гремит в соцсетях Марьяна, и не было бы никого, кто это опроверг.

По весьма неслучайному совпадению сразу после того, как ее заявления резко раскритиковал командующий ВС ВСУ Николай Олещук, назвавший такие действия «мерзкими» и «дискредитирующими высшее военное руководство», на сайте президента Украины появился указ о его увольнении. С 30 августа новым врио главнокомандующего Воздушных сил ВСУ стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Ему 59 лет, и, естественно, наша Марьяна, давно полюбившаяся читателям по обе стороны линии фронта, тут же сделала вывод о том, «кто там у них в штабах на третий год полномасштабного вторжения — пенсионеры». По её твердому убеждению, «классические» генералы ведут Украину шаг за шагом к поражению и «не допускают к руководству настоящее новое поколение, оставляя преимущественно своих шутов».

Но в любом случае правда восторжествовала.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины расследовать действия Безуглой. Но его пока не трогали, поскольку и должности у полковника больше всё равно нет — только возможность что-то писать в интернете.

С этой частью задачи никаких проблем нет.

Украинские эксперты скромно оценивают один красивый самолет в разбеге от 35 млн до 55 млн долларов «в зависимости от возраста и модификации». Плюс траты на наземное обслуживание и подготовку пилотов, мероприятия по обеспечению безопасности. И деньги эти — дядины, за них он обязательно спросит. Уже 29 августа заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх вынуждена была отвечать на соответствующий вопрос на брифинге.

U. S. Department of Defense Самолет F-16

Поэтому задача эмоциональных спичей Безуглой — валить всю вину за любые просчёты на военных, политическое руководство страны должно оставаться непогрешимым и неосуждаемым, в том числе в массовом сознании.

Так что не успели еще увять цветы на могиле «Мунфиша», как наша нардепка уже принялась полоскать бездарей, так же вот тупо, как F-16, теряющих позиции в Донбассе. Логика тут, очевидно, единая: бездарные генералы одинаково неэффективны в любом деле.

«В докладах отметили, что он [пилот Месь] »не справился с управлением» <…>, культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на покровском направлении», — утверждает Марьяна.

И вот уже свежий рапорт: россиянами захвачена Карловка — важный населенный пункт, «дающий врагу возможность оперативного окружения украинских сил вблизи и дальнейшего продвижения». Почему? Да потому что у генералитета «кровавая фишка» — перебрасывать подразделения туда-сюда, затыкая ими дыры.

А наша отважная героиня наблюдает крушение обороны и гибель людей «лично, к сожалению», буквально из окопов. «Беспросветный цикл неумения выйти за рамки собственного поведенческого шаблона. Или же это работа на врага. Уже не знаю. Крысы в Генштабе точно есть», — констатирует девушка, которая на самом деле безответно пытается привлечь внимание всего лишь одного человека.

Её важную миссию топтать «крыс» и бездарей, мешающих Величайшему Лидеру Современности победить Россию, а также личную убежденность в необходимости нести свет очистительной правды дополняют пылкие чувства.

Соцсети Марьяна Безуглая

Мы уже рассказывали о том, что негодяй и сердцеед-спортсмен с сайтов знакомств (а по совместительству главком ВСУ) Александр Сырский бросил девушку после недолгого периода страсти.

Неожиданно для всех Марьяна с мая этого года заняла чрезвычайно агрессивную позицию в отношении генерала. До того она не замечала никаких провалов, хотя уже была оставлена Авдеевка, допущен прорыв в Очеретино и к Часову Яру, российская армия продвигалась и на других направлениях. А за Харьковскую область нынешний командующий отвечал вообще с лета 2022 года.

«Месяц на кардинальное реформирование армии» она дала ему в феврале, пригрозив последствиями. А потом он оказался виноват во всех поражениях и грехах, поскольку сам назначает непонятно кого на руководящие должности, позволяет штабам лгать, попускает решения, несущие поражение и смерть. Она взывает к нему постоянно, ищет в окопах — и не находит, бросается в гущу событий, но он холоден. И не реагирует на её непубличные обращения.

Публичные же теряют остроту из-за того, что Сырский пока нужен высшему руководству и может себе позволить не замечать назойливое жужжание брошенной женщины.

Но капля точит камень.

Исполнительный и лично преданный главком с головой включился в удивительную авантюру с проведением масштабного наступления в медвежьем углу Курской области в то время, когда горит приоритетное направление с угрозой обрушения целого каскада оборонительных линий. Атомную станцию в Курчатове, основную цель броска, взять не удалось, теперь это война для тик-тока.

Только для тик-тока Зеленского, которому принадлежат все перемоги. А Безуглая тем временем не даёт забыть, что из-за Сырского необходимые силы и средства были уведены с главного направления, которое вот-вот обрушится.

Получается что?

Хриплый клоун «побеждает Россию» ровно до тех пор, пока бездарные генералы всё не испортят, а мучимая жаждой мести и неразделенной любви Марьяна мотивирована не дать спуску этим проходимцам. Во главе с суровым генералом и образцовым воином. Если Украина проиграет — то только из-за них, и девушка из Верховной рады придет на похороны к каждому.

А с самым большим букетом — к Александру Станиславовичу, который допустил величайшую ошибку в своей жизни. Ведь если бы он был верен и нежен, то по-прежнему оставался бы лучшим главкомом за всю украинскую историю. Глядишь, может, и для него бы тогда нашлось место на последнем корабле, покидающем пылающую гавань Украины.

Теперь же у трапа будет стоять наша Марьяна — чтобы помахать на прощание рукой человеку, который всё испортил. И Зеленский это с удовольствием подтвердит.