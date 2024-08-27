В России поставили еще один памятник Иосифу Сталину — подобные новости уже не привлекают повышенного внимания. Счет ведь якобы уже идет на десятки, хотя в основном это довольно скромные бюсты, которые устанавливают инициативные группы в различных провинциальных городах.

ИА Регнум Памятник Сталину в деревне Курейка Красноярского края

В этом смысле установленный на днях монумент выделяется и размером — генералиссимус изображен в полный рост, высота фигуры 3,5 метра — и местом: глухая деревня с несколькими десятками жителей. Но деревня непростая — это та самая Курейка Туруханского района, что в Красноярском крае.

В этих местах Сталин отбывал ссылку и провел три года накануне 1917-го. Поэтому потом в Курейке построили пантеон-музей и поставили памятник вождю. В 1961-м его снесли, а сейчас вот восстановили, сделав копию прежнего. Так что Сталин в буквальном смысле слова вернулся на прежнее место.

А как быть с местом Сталина в нашей истории и в нашей политике?

Да, политике — потому Сталин остается действующим лицом и современной политической жизни, и борьбы за будущую Россию. Ведь с кем чаще всего сравнивают Владимира Путина? Правильно, со Сталиным — причем как враги, так и сторонники, как критики, так и апологеты.

Для одних Путин — это новый Сталин, ну а комплимент это или обвинение — зависит от вашего отношения к генсеку. Кровавый тиран или великий вождь? Реальный Сталин — с его сложнейшей биографией, взглядами и делами — тут уже ни при чем. Есть миф — и этот миф имеет огромное влияние не только на наше прошлое, но и на наше будущее.

Потому что «Сталин» может быть как тараном, так и ракетой — то есть и разрушать, и созидать. И дело не в том, что таким же он был и при жизни, а в том, что миф о нем можно использовать как во благо нашему народу и державе, так и во вред им.

Пример последнего мы наблюдали не так давно — всего через треть века после смерти реального Сталина его использовали для демонтажа сначала компартии, а потом и Советского Союза. Разоблачение «преступлений Сталина» — неважно, реальных или преувеличенных, а то и вымышленных, — стало важнейшей составляющей работы по дискредитации сначала правящей партии, а потом и государства как такового.

Беда в том, что почти все предшествовавшие перестройке годы Сталин был фигурой умолчания — и поэтому «разоблачения» произвели эффект разорвавшейся бомбы. Из замалчиваемого лидера страны, за которым признавались как плохие дела (репрессии), так и хорошие (победа в войне), он неожиданно превратился в кровавого тирана, еще и виновного в развязывании войны. Сталина использовали для убийства СССР — едва ли он мог представить себе подобное.

Но потом вырос новый, уже народный культ Сталина — начиная с 90-х его популярность в массовом сознании растет, и уже давно он является самым уважаемым правителем в истории России.

И сейчас ведь «Сталин» работает на укрепление нашего государства? И нет никакой угрозы того, что он превратится в таран по сносу страны?

В том и дело, что есть — если Сталин станет орудием в руках «борцов за справедливость» против «антинародного режима». И «Сталина» уже пытаются использовать для этого — им бьют по Путину, чтобы доказать, что «царь-то ненастоящий». То есть Путин не только недостаточно Сталин, а совсем не Сталин, и даже антиСталин. Почему?

Потому что не расстреливает бездарных генералов, не отбирает имущество у олигархов, да и продолжает поставлять нефть и газ на Запад: вы представляете, чтобы Сталин во время войны продавал топливо Гитлеру?! То есть с Путиным мы войны не выиграем — нужен новый Сталин, только тогда победим.

Это пока что может казаться незначительным и не опасным явлением, но тут важно, как эти претензии к Путину могут быть использованы нашим противником. И уже используются — потому что в отличие от либерального образа Сталина (палач и тиран) патриотический Сталин действительно популярен в народе.

Точно так же, как в народе есть масса претензий к элите как таковой — даже после ее частичной трансформации и эмиграции в последние годы — и веры в то, что «нам нужна тотальная чистка». От этих претензий до призыва к сносу всего и вся — дистанция совсем небольшая.

Понятно, что доверие лично к Путину огромное и практически непоколебимое, но в отношении к элите в целом преобладает негатив и недовольство. То, что Путин на самом деле хочет и пытается обновить, изменить элиту, не является достаточным сдерживающим фактором для народа. Если дела в стране пойдут плохо (например, из-за поражений на фронте или экономических трудностей), разыгрывать таран «Сталина» примутся изо всех сил.

И не столько даже некоторые наши неумные, но патриотичные левые, сколько манипуляторы из числа абсолютно либеральных политэмигрантов и борцов с режимом, для которых в борьбе с Путиным все средства хороши.

Как можно противостоять этому? Убеждать людей, что Путин еще покажет всем кузькину мать и станет настоящим Сталиным? Нет, конечно — нам не нужно делать из Путина Сталина.

Нужно просто поставить Сталина на его место в нашей истории — как умного, сильного, жесткого и жестокого правителя в эпоху огромных потрясений и войн, патриота, революционера и социального экспериментатора. Сталин не может быть образцом для Путина — слишком разные эпохи и личности, но Сталин должен быть одним из тех, на чьих плечах стоит Путин.

Ведь стал же «антихрист» Петр Первый Великим — при всех огромных вопросах и претензиях к нему не только у современников, но и у потомков. Сталин — не тиран и не вождь, не убийца и не отец родной, он руководил нашим государством в сложнейшее время и сумел сохранить и укрепить страну.

Сталин не принадлежит левым, как Николай Второй не принадлежит только правым и православным — он, со всеми его заслугами и заблуждениями, подвигами и пролитой кровью, победами и поражениями, принадлежит русскому народу и его истории.

И он может и должен служить им — и реальный Иосиф Виссарионович точно хотел бы этого.