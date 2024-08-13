Полиция разыскивает злоумышленников, развесивших на улицах российских городов плакаты с жовто-блакитным флагом и надписью: «Украина, вперед! На Москву!». Это одна из главных новостей сегодняшнего утра. Пикантный штрих — сообщения о том, что негодяи скрылись на неприметном «Логане» с георгиевской ленточкой.

ИА Регнум

Чуть позже выяснилось, что негодяи — вовсе не негодяи, а вполне себе любящие Россию персонажи, изобразившие на плакате актера-иноагента Алексея Панина (внесён в список террористов и экстремистов) верхом на свинье с большим фаллоимитатором в руках. Типа такая патриотическая акция с иронией. Хорошо, впрочем, подготовленная: судя по грамотному «сливу» — медиаплан по раскрутке явно наличествовал.

То есть суммируя: заранее созданные группы товарищей в пяти городах — Москве, Петербурге, Смоленске, Калуге и Твери — получили от координаторов задание и плакаты, распечатали их, повесили и распропагандировали всё это в известных пабликах на бог знает каких условиях. И добились кумулятивного эффекта, когда все бросились их цитировать. Даже вот мы не удержались.

Сверхцель достигнута — миллионы людей узнали про Панина на свинье. А также о том, что существует глубоко законспирированная группа патриотов, которая даже название свое не публикует, прикрываясь расплывчатым определением «одно из патриотических движений».

Схема стара как мир. Сначала создается «история» проекта, обеспечивается медиасопровождение, а потом как чертик из табакерки выскакивает новое лицо нового ответвления уличного патриотизма. Которое либо сообщает о том, что оно «независимо», либо с помпой представляет своих единомышленников и «старших товарищей», среди которых находятся знакомые всем лица.

В обычной жизни такие ходы — азы, давно известные всем, кто хочет занять свое место под солнцем. Подобных проектов, нашумевших и сгинувших, было немало — «Суть времени», «Лев против», «Оккупай-педофиляй», «СтопХам» и прочие «Хрюши».

Были громкие митинги, проверки магазинов, наклейки на лобовые стекла автомобилей и мордобои с их водителями — всё это являлось частью прекрасной улично-околополитической жизни. С одной лишь разницей: всё это жило и процветало в мирные жирные времена.

И вот сейчас, когда внутренняя и внешняя обстановка поменялись настолько, что не замечать это может только полный дебил, вновь находятся люди, доставшие старые лекала и выкройки и пытающиеся сшить в своем «ателье» патриотическое пальтишко. Не замечая, что все вокруг уже носят шинели.

Более того, в кругах, благословивших этот перформанс — никто же не сомневается, что он благословлен, — совершенно не принято публично вздыхать по прошедшим временам. Фрондирующих там нет. А реанимация старых технологий — это фронда.

В первую очередь потому, что активизация такого «акционизма» в подавляющем большинстве случаев была лишь следствием борьбы за финансирование. И если раньше это считалось вполне допустимым, то сейчас приветствовать такие методы не представляется возможным.

Соцсети

Креатив и выбор антигероя — отдельный разговор. Актер Панин, известный не только своей политической позицией, но и различными низкопробными выходками, отчего-то представляется организаторам расклейки его портретов эдаким знаменем агрессивного заукраинства различной выруси.

Что, конечно же, неправда. Потому что в общественном сознании он прежде всего не за Украину топит, а к собачкам сзади пристраивается и дебоширит. И что, по задумке авторов, должен почувствовать созерцатель? Ненависть к Панину? Слишком много чести.

Единственное, чем можно объяснить выбор персонажа — никакому другому известному иноагенту, а фактически предателю, не получилось бы вложить в руки фаллоимитатор. Который, как и весь креатив в целом, банален, плох и безвкусен.

Казалось бы, на третий год военных действий уже даже министерство обороны научилось делать нормальные мотивирующие ролики. Уже создан целый пласт народного искусства, песен, сценариев, в которых явственно виден патриотизм, но нет дурновкусия. Даже фильмы уже есть, причем очень хорошего качества.

Но нет, все равно находятся люди, радостно тратящие ресурсы — человеческие, административные, материальные — на пропаганду негодными методами.

Поэтому когда через какое-то время организаторы действа явят свои лица и будут рассказывать о том, какое нужное и важное дело они делают, просто помните, что их задор лучше направить на что-то другое.

Возможно, на изучение характера и настроений народа, которому если что и нужно, то точно не улицы с безвкусными плакатами и не кич-патриотизм, единственное достижение которого — нарисованная пиписька.