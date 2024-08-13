Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Фотографии мазанок под соломенной крышей в Судже и каких-то людей в украинских национальных костюмах, проживавших сто лет назад на юге Курской губернии, в последние дни стали мегапопулярны в укрнете. Соцсети полнятся восторженными вздохами о том, что Украина наконец-то возвращает «исторические земли» и это так приятно — наступать и чувствовать себя сильными. Навязывать противнику свою волю.

ИА Регнум

Один известный политтехнолог-баптист из Дрогобыча ёрничает, что, мол, Суджа изменится: там скоро «разрешат оппозиционные партии, откроют независимые СМИ, проведут референдум, выборы, поймают на коррупции мэра и в ответ пройдет первый локальный майдан». Пост активно лайкают, хотя автор посмеялся сам над собой: всех этих признаков, по его собственным словам, «нормальной демократической жизни» сама Украина не имеет.

Можно, конечно, выгрузить здесь огромный пласт креатива по поводу того, как украинцы «наконец-то возвращают своё», включая, конечно, и рисование новых дорожных знаков. Но за всеми этими, как сказал бы мой папа, «испражнениями в юморе», когда пользователи украинских соцсетей смакуют страх и панику курян, выбирающихся из-под обстрелов, ясно виден огромный комплекс неполноценности.

Ущербная радость, которой прикрывается то, в чем украинцы боятся себе признаться честно: их собственная главная цель великого прорыва через границу — вот эти самые эмоции.

Конечно, операцию разработали и внедрили «западные партнеры», осведомленные люди говорят, что ей занимался лично новый глава генштаба британской армии, сэр Чарльз Роланд Винсент Уокер. И украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба специально ездил согласовать детали к главе MI-6 Ричарду Муру. Можно легко составить небольшой список весьма убедительных причин, зачем это нужно Британии и США — включая весомый аргумент для дебатов госпоже Камале Харрис.

Но все это кажется очень мелочным и подлым, если вспомнить о том, что из приграничных районов Сумской области эвакуируют 28 населенных пунктов, вдруг оказавшихся в зоне боевых действий. И об этом практически нигде не сообщается — как и о том, что их не то что не вывезли заранее — а даже не предупредили.

Сумчанам от героического «контрнаступа» и желто-голубых флагов над сельскими школами у соседей никакой радости, только горе и смерть. Их дома точно так же разносят в щепки, а впереди вместо более-менее налаженного быта — койки в школьных спортзалах и неопределенное будущее.

Но руководству Украины и доблестным ВСУ, подставившим под молотки собственных граждан, на это плевать — как и пользователям соцсетей, особенно заграничным патриотам. Они из своего прекрасного далёка упоённо гоняют сценарии, придуманные где-то в Лондоне. Вот, мол, сейчас Россия применит ядерное оружие и весь мир восстанет против неё. И еще объявит всеобщую мобилизацию, которая взорвет общество, а Путина уже все умолят уйти в отставку пока не поздно. Ведь россияне уже горько разочарованы властью, не способной их защитить. В общем, «конец близок».

Единичные голоса, поясняющие, что Курская область нужна Украине только как медиаплацдарм и сил захватить её не хватит никогда, попросту игнорируются. Как и размышления о том, что «обмен территориями» невозможен по той простой причине, что и новые, и старые территории России вписаны в её Конституцию как неотъемлемая часть. Так что требовать от неё менять своё на своё может только полный идиот.

Тут самоценно настроение: «Запад не разрешает стрелять через границу, тогда мы её перейдём». В информационном плане операция — чистый рахат-лукум с орешками, особенно вот это таинственное молчание украинских руководителей и нагнетание интриги. «У нас в запасе еще много сюрпризов», бойтесь украинской изобретательности и силы.

И потребители информконфетки вполне ожидаемо ликуют после долгого периода усталости от однообразных, тягучих новостей с фронта, где ВСУ медленно пятятся к Днепру.

Вот только конфетка эта означает, что киевская власть по-прежнему не верит в свой народ и ставку на него не делает. Ему даже от масштабной пиар-акции остаются эмоциональные объедки, так что всплеск всеобщей радости от «как мы их» быстро сменится на уныние, когда маятник качнется в другую сторону — а это случится очень быстро.

Ведь настоящих стимулов для эффективной войны за последние два с половиной года не создано — как не было их и до того.

Диалога с народом нет — только игра на публику. Единения нации нет — только принудительные силовые меры. Здравого анализа своих возможностей и выгод от того или иного решения нет — только лозунги и чужой интерес.

Есть событие, и все на него реагируют, а общего видения будущей жизни и не нужно. Потому что её, в общем-то, и не предполагается. Курский маневр — тупиковый, его невозможно превратить в военный и политический успех. Только в медиапродукт, который дает хорошую прессу и мощные охваты. И вся украинская война как смысл существования государства — тупиковая стратегия, из которой главный выхлоп — тот же медиапродукт.

Одно логично порождает другое.

Но только ведь получается, что население Украины — кто добровольно, кто принудительно — работает на камеру массовкой и декорациями. А вот если бы дело действительно дошло до некоего переустройства Курской области, то здесь бы украинский креатив немедленно бы исчерпался на избиении памятников и перекраске заборов.

То, что находится с другой стороны декораций, в кадр не попадает, а потому попросту не нужно. Так что единственное, чему украинцы реально могут научить других — как полностью уничтожить собственную жизнь ради того, чтобы безостановочно генерировать в соцсетях креатив, наслаждаясь произведенным эффектом.

А в реальности, находящейся за декорациями, уже началась предпродажная подготовка, о которой увлеченной картинками публике тоже в новостях своевременно не расскажут.