Появился на свет в Омске в инженерной семье, но в отличие от родителей никогда не питал любви к техническим наукам. Окончил с отличием исторический факультет Омского государственного педагогического института. Не внял совету своего декана поступать в аспирантуру по специальности, предпочтя науке журналистику. Сторонник постулата о добре, которое непременно должно быть с кулаками, и убежден в том, что демократия для России не должна иметь ничего общего с действиями на международном уровне в ущерб своим внутренним интересам. Владеет английским и испанским. Хобби – испанские язык, политика, экономика, история и футбол.

«Олимпиада, слава Богу, закончилась» — общий выдох облегчения западных СМИ. Выраженный, впрочем, не буквально, а намеками. Прямо — нельзя.

Сергей Корсун ИА Регнум

На протяжении двух соревновательных недель едва ли не ежедневно подчеркивалось: указывать на недочеты, а тем более провалы и скандалы — чревато, ибо — работа «на русских». Которые, если верить комментариям американской, французской и особенно в британской прессе, а также газетам других европейских стран, виноваты во всех негативных событиях. Традиционно. По принципу «за окном то дождь, то град — это Путин виноват».

Названных природных катаклизмов, правда, не случилось, но спортсменам вполне хватило кишечной палочки, водящейся в главной французской реке во множестве и к моменту начала соревнований (а также во время их проведения, да и после) не истребленной. Несмотря на выделенные под это дело €1,4 млрд.

Автор этих строк — человек, интересующийся спортом всю свою жизнь, — был бы рад ответить на вопрос: «Чем вам запомнится XXXIII Олимпиада?» — словами: «Конечно же, рекордами, яростной борьбой на аренах, честным соперничеством, благородным поведением атлетов». Но, извините, врать не хочется.

Рекорды и все эти голы-очки-секунды просто померкли на фоне невероятного количества накладок, ошибок, подлостей, да и просто преступлений, свершившихся в это время и с Олимпиадой связанных напрямую.

Праздник не задался еще во время церемонии открытия, где, по сообщению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, зрители освистали вышедшего к трибуне Эммануэля Макрона, однако в трансляцию этот эпизод не попал. Как бы то ни было, можно вспомнить, что открывавшего сочинскую зимнюю Олимпиаду 2014 года Владимира Путина приветствовали совсем иначе.

Что еще вспомнится в сравнение этих двух Олимпиад?

В последний день парижских Игр французские правоохранители сняли с Эйфелевой башни забравшегося на нее по металлическим конструкциям человека. Он был обвинен в «создании угрозы людям». В общем-то, логично — мог ведь и гранату сверху бросить. Молодцы полицейские, отреагировали. Вовремя или постфактум — уже детали.

Фактов воровства, грабежей, плохого питания, бытовых неудобств в Олимпийской деревне Сочи средствам массовой информации наших недругов насобирать не удалось. Криминала просто не было. Как и в ходе другого весьма масштабного события — чемпионата мира по футболу 2018 года. Единственным случаем, который можно поставить в укор организаторам этого форума, является выход на поле переодевшихся в парадную форму полицейских четырех представителей PussyPiot во главе с их духовным лидером Петром Верзиловым (иноагент).

Но и тут, скажем прямо, «общественной угрозы» было даже меньше, чем в регулярных выскакиваниях на поле известного любителя скандальной славы барселонца Джимми Джампа. Интересующиеся данным субъектом легко могут найти информацию о его «подвигах» в интернете.

Сочинские Игры президент МОК Томас Бах назвал лучшими за всю историю. При всей условности этой оценки (практически после каждой Олимпиады мы слышали подобную похвалу в адрес организаторов от любого из действующих в тот момент глав Международного олимпийского комитета), иногда выставляемой исключительно ради политкорректности, заметим, что парижское действо сей характеристики не удостоилось.

Постаравшись сохранить хорошую мину при плохой игре, Бах выкрутился, назвав прошедшие состязания «историей любви». «Спортсмены и зрители просто влюблены в эти игры», — сказал он. Ну, а дальше — «любовь зла, полюбишь и…», ну вы знаете народную мудрость. Когда сильно любишь, то и недостатков объекта поклонения можешь не замечать.

На этом сравнения в рамках паритета «одно против одного» заканчиваются. Дальше следует победа парижской Олимпиады в дисциплинах «криминальная обстановка», «бытовые неудобства» и «кушайте вволю дорогие гости, нам все равно эту еду придется выбрасывать». По количеству происшествий негативного характера XXXIII Олимпиада, пожалуй, превосходит предыдущие тридцать две вместе взятые.

Гости еще только собирались на банкет, а криминальные сводки уже открыли счет в свою пользу. Причем сразу тремя преступлениями.

Во-первых, у прославленного (а значит и богатого) бразильского экс-футболиста Зико увели портфель с часами, драгоценностями и наличкой прямо на глазах из багажника такси, куда он садился. Общая сумма похищенного составляет примерно 50 тысяч евро.

Во-вторых, вещи футболиста аргентинской сборной Тьяго Альмады неизвестные до сих пор злоумышленники выпотрошили в раздевалке, пока он творил чудеса на поле, тренируясь накануне матча с Марокко. Украли, по словам тренера Хавьера Маскерано, часы, кольцо, что-то еще — по мелочи. Не в тех объемах, что у Зико — так и Альмада еще молод и не поработал как 71-летний бразилец.

В-третьих, едва прибывших в Париж австралийских велосипедистов избили неизвестные, напавшие группой на микроавтобус со спортсменами и их вещами. Грабители до сих пор не найдены, украденные вещи и ценности, естественно, австралийцам не возвращены. Вставлены ли новые стекла в автомобиль, неизвестно.

Австралийцам вообще повезло меньше, чем другим: от парижских гопников перепало и двум сотрудникам телевидения Зеленого континента, которых ограбили на улицах. А двадцатилетнюю туристку пятеро неустановленных молодых людей не только обчистили, но и изнасиловали. Поймать преступников полиции не удалось — получилось только выступить с предупреждением сохранять бдительность при передвижении по парижским улицам.

Посещение Парижа — увлекательная поездка для любителей острых и далеко не приятных ощущений. И это не наше предвзятое мнение. По данным испанского туристического портала Zenit, Париж твердо занимает вторую строчку в рейтинге самых опасных для иностранных гостей городов Европы. Вслед за ним Рим, Амстердам и Барселона. А возглавляет список Лондон.

Сразу после криминальных новостей последовали сообщения, что в столовых Олимпийской деревни «не хватает некоторых видов продуктов, на которые пришлось ввести нормированную выдачу». Встретило ли это понимание со стороны спортсменов и тренеров, западные СМИ не осветили.

Впрочем, тема тут же ушла в тень, скрывшись за новостью об обнаружении британским пловцом-чемпионом Адамом Питти червей в подаваемой спортсменам на обед рыбе. По словам пловца, он любит мясо, но к рыбе в принципе тоже относится без предубеждения, хотя с червяками она ему не нравится. Вот ведь привереда!

На всех уровнях в ЕС власти призывают заменять говядину и свинину на «более легкое, вкусное и энергетически богатое» мясцо насекомых. Похрустеть сушеными кузнечиками уже предлагают некоторые супермаркеты, правда, особым спросом этот продукт не пользуется. Сама Урсула фон дер Ляйен неоднократно говорила о пользе внедряемых в рацион европейцев мучных червей и сверчков. А Питти — все про свое. Впрочем, он британец, потому, наверное, распространяемые в ЕС идеи и не ценит.

Коллега Адама итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший два золота Игр, вынужден был днем спать на траве под скамейкой в парке — в номере отсутствовали кондиционеры и полноценно отдохнуть после обеда Чеккон не мог.

И это не какая-то нелепая случайность. Кондиционеры в жилых помещениях Олимпийской деревни накануне Игр решили не устанавливать по причине «чрезмерного выброса СО2 в атмосферу». Из-за духоты и невозможности открыть окна (барражирующие за стеклом полчища комаров только этого и ждали) спортсмены бежали в отели.

Удивительно, что организаторы вообще не предъявили претензии к спортсменам, что они во время своих забегов, заплывов и игр «слишком часто и объемно дышат», извлекая из олимпийской атмосферы «дружбы и взаимопонимания» кислород и насыщая ее таким непродуктивным углекислым газом.

Не способствовали приятному отдыху и установленные в деревне картонные кровати. Некоторые источники утверждали, что материал для их изготовления был выбран, «чтобы спортсмены не отвлекались на сексуальные утехи вместо подготовки к соревнованиям». Однако не совсем понятно тогда, зачем участникам Олимпиады выдали бесплатно 300 тысяч презервативов для «традиционного» секса и 10 тысяч салфеток для орального.

Продолжать эти заметки «чем нам запомнится летняя олимпиада с порядковым номером 33» можно практически до бесконечности. Но лучше вслед за СМИ произнести: «Слава Богу, это закончилось».

Хотя именно «слава Богу» здесь будет несоответствием действительности: Игры-то ведь и начинались издевательством над христианством (вспомните пародию на «Тайную вечерю» на церемонии открытия), и закончились шоу, где на Землю упала черная фигура, которую мировая общественность сочла скорее демоном, чем каким-то существом из безобидной научной фантастики.

Дьявольское начало, дьявольское завершение — Богу в Париже места просто не нашлось. И это запомнится сильнее, чем черви в рыбе, грабежи, изнасилования туристок и принуждение спортсменов к потреблению кишечной палочки в Сене.