Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Расстреливать поджигателей военных машин на месте, без суда и следствия — а чем не идея? Под стандартное объяснение про «воюющую страну», где любая мерзость оправдана великой целью, призыв командира противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «устранять тварей» выглядит очень органичным.

Flavio/unsplash

Появилось это эмоциональное заявление после того, как в Киеве сгорел эвакуационный автомобиль медицинской службы 3-й ОШБР— и на фоне пылающего транспорта по всей стране. Так что «устное разрешение своим бойцам» военный дал как бы на эмоциях, всем вроде бы понятно, что в тылу никаких расстрелов, скорее всего, не будет — «негодяев», обливающих бензином транспорт «наших захысныкив», ловят полиция и СБУ.

Однако проблема в том, что убийства, пытки, избиение и похищение людей вэсэушниками (и причисленными к ним) уже давным-давно являются обычным делом. Еще в 2014 году новоявленный герой-добробатовец с гордостью рассказывал мне, как лично расстреливал людей, уличённых в «сотрудничестве с врагом». Отвел в кусты и бахнул, чтобы не тянуть со всеми этими судами да следствиями.

Или вот в 2022 году к известному реконструктору Красной армии в Лисичанске по наводке заявились домой «пиксельные» и начали избивать за приверженность к красному знамени, уважению к памяти Великой Отечественной и непатриотичную позицию. Даже выводили «на расстрел» — попугать, но могли и шлёпнуть запросто.

С «героев» спроса на Украине нет — разве что уж с махровых ублюдков, вроде татуированных «милиционеров» из батальона «Торнадо», устроивших целую пыточную, где они насиловали и женщин, и мужчин. Да и то, военный прокурор Анатолий Матиос, занимавшийся этим делом, ездил с двумя машинами охраны, приговаривая: «Вы не представляете, сколько у меня кровников».

Кроме свежего призыва от Третьей штурмовой уже слышались призывы «расстреливать на месте» и по другим поводам. Например, в исполнении экс-комбата «Айдара» (признан экстремистским и запрещен в России) Евгения Дикого, публично угрожавшего всем протестующим против действий ТЦК физическим уничтожением. Или можно вспомнить командира бригады Черкасской ТрО, который заявил, что в стране заигрались в демократию, тогда как уклонистам нужно «простреливать колено, если не вышел из машины» по требованию представителей ТЦК.

В целом же давно стоящий перед украинским обществом фундаментальный вопрос «ради чего всё это?» навис, заслоняя солнце.

И без военного положения Украина после госпереворота 2014 года и начавшейся «антитеррористической операции» перестала быть правовым государством. Всё решала революционная целесообразность. Ни закон, ни конституция ничего не решали там, где нужно было «навести порядок», искореняя инакомыслие и отклонение от генеральной линии Майдана.

«Борьба за выживание нации» вообще дала полный карт-бланш на истребление всех подозрительных, можно даже вооруженное ограбление истолковать как акт справедливости в отношении неблагонадёжных граждан, замышлявших недоброе. Тем более что в обратную сторону всё легко работает: перед вами в клетке в зале суда не преступники, а патриоты, они родину защищали и достойны снисхождения.

Деньги и имущество ведь отбирали у бизнеса под предлогом «связей с Россией», так почему рядовые граждане должны оставаться в стороне? Любого потри — и найдёшь подозрительное.

Таким образом, сообщество «активистов» и «настоящих патриотов», составлявших небольшую группу, приросло уже сотнями тысяч людей, деформированных войной и привыкших к насилию. Для них есть своё собственное государство — в рамках сообщества «побратимов», и свой собственный закон, который они устанавливают сами.

Они не пригодны к мирной жизни и созиданию, тем более что и возможностей для него современная Украина не даёт. Зато сил у них немерено. Ведь только порох и кровь там настоящие, а все остальное — бутафория, симулякр и карго-культ.

Любая власть, которая будет управлять этой территорией по окончании войны, будет вынуждена иметь дело с проблемой, решить которую по большому счету можно только одним способом — избавившись от этих людей. Кажется, само Мироздание крутит для Украины один и тот же сценарий в надежде, что живущие там люди наконец-то поймут, что они делают не так.

Ведь почему Екатерина II «уничтожила Запорожскую Сечь»? Совсем не потому, что русские исторически ненавидят украинцев. А потому, что банда вечно пьяных вооруженных беспредельщиков, живущих с грабежа, была совсем ни к чему внутри государства, расширившего свои границы на юг. Жители пограничья были отправлены на другое пограничье — подальше от греха и нормальных занятий вроде хлебопашества.

Так что и создание «новой армии», которой так гордился Порошенко, за ним Зеленский — и заодно и куча сетевых хомячков, — привело к формированию целой социальной страты, которая не вписывается в государство. Даже если украинское тоталитарное безумие сохранится в своем нынешнем виде — ему все эти «расстрелы на месте» тоже чересчур.

Так что очевидная судьба, ожидающая украинское воинство, — наёмничество и войны под чужим флагом где-нибудь в Африке и других горячих местах земного шара. В первую очередь там, где есть интересы России — ей и дальше будут противопоставлять Украину в миниатюре, в лице бывших вэсэушников. А они, в свою очередь, могут и дальше мучить и убивать, оправдывая своё существование тем, что кому-то нужно делать грязную работу вместо белых господ из Вашингтона и Лондона.

И, кстати, причиной массовых поджогов военных машин в настоящее время являются не только гонорары от российских спецслужб, о чем гневно сообщают в СБУ. Под угрозой восьми лет тюремного заключения (или даже расстрела на месте) люди идут ночью, позвякивая бутылками с «коктейлем Молотова», чтобы хоть как-то бороться с тем, что пожирает их жизнь и свободу. Чтобы хоть что-то противопоставить отчаянию и безнадеге. Отодвинуть пиксельную, с жирным тризубом тучу, заслоняющую солнце.

Так что и возможный расстрел на месте представляется им не таким уж страшным на фоне всего остального.