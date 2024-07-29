Историк, журналист. Много лет по мере своих сил боролся против превращения Украины в западную колонию и заповедник нацизма. Пишу не под своим именем, чтобы не навредить близким людям, оставшимся под бандеровской оккупацией. Портрет Николая Щорса взял в знак уважения ко всем, кто, как и Щорс, сражался и сражается с историческими и нынешними петлюровцами и их западными хозяевами.

К откровениям «Матери дронов», руководителя украинского Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской о том, что она со своей командой занимается созданием специального учебного курса, направленного на обработку сознания россиян, в России отнеслись скептически.

Иван Шилов ИА Регнум

Сейчас, когда поддержка руководства России находится на беспрецедентно высоком уровне (что показали, в том числе, и результаты президентских выборов), а российская армия пополняется, в отличие от украинской, за счёт притока добровольцев, подобные планы украинской стороны могут показаться оторванными от реальности.

Поэтому некоторые российские эксперты уже начали комментировать угрозу с ноткой пренебрежения.

«Наши граждане быстро поняли, где реальная информация, а где фейки. По ощущениям, атаки украинских и западных спецслужб сейчас сильно потеряли в эффективности. Просто люди их уже и сами не воспринимают.

Если сами украинцы полезут заниматься ИПСО, то это кончится крахом для них же самих. Они будут действовать прямолинейно и грубо, вызывая тем самым отторжение и презрение у русских. Обычные граждане не могут действовать столь же тонко, как разведки. А если уж западные спецслужбы не могут раскачать в России ситуацию, то простым гражданам тем более это не удастся.

Более того, есть вероятность, что попытки прямых контактов украинцев с русскими приведут к обратным результатам: это русские их убедят в том, что они идут не в правильную сторону», — заявил в интервью журналистам политолог Дмитрий Еловский.

Дополнительный скепсис вызывает и род занятий Берлинской, озвучившей вышеупомянутые планы — глава Центра поддержки аэроразведки. Казалось бы, где беспилотники, которыми занимается эта структура, и где — ИПСО?

Тем не менее отнестись ко всем этим планам следует со всей серьёзностью. Прежде всего, Берлинская и другие люди в её команде — не просто обычные волонтёры, собирающие средства на дроны.

Но сначала о сути угроз.

По словам Берлинской, в ближайшее время Россию могут ожидать новые ИПСО (информационно-психологические специальные операции) со стороны украинских и западных спецслужб. В интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук она также сообщила, что проект уже предложен Главному управлению разведки (ГУР) Украины.

Берлинская практически не скрывает, что предпочла бы физически уничтожить Россию и её граждан, но понимает невозможность этого. «Объективно их 140 млн невозможно уничтожить. Это тоже wishful thinking (выдача желаемого за действительное. — Прим. ред.) — «давайте уничтожим всех россиян». Это нереально. Но что реально — перепрограммировать россиян на другое поведение», — говорит она.

И предлагает сделать ставку на создание внутренних конфликтов в России и разжигание их:

«Надо перепрограммировать себя, научить своих людей работать с россиянами не на эмоциональном уровне: «Вы, сволочи, пришли нас уничтожать». Это такая довольно инфантильная позиция. Нужно давать россиянам нарративы, которые покажут им же их расколы в обществе, классовое неравенство, несправедливость, религиозные и этнические различия. Потому что это сшитая, искусственная страна».

Кадр из видео «Мосейчук + Марія Берлінська» Мария Берлинская

Учитывая нынешнюю ситуацию с мобилизацией на Украине, когда огромное количество людей всячески уклоняется от чести умереть в окопе или при штурме посадки, украинцам предлагается ещё и другой вариант. Когда они, в буквальном смысле сидя дома на диване, могли бы, используя специально разработанные для работы в интернете алгоритмы, наносить урон России другим, невоенным способом.

«Нужно таким образом агрессию и ненависть, которая у них есть и направлена на нас, перенаправлять внутрь, на их элиты и военно-политическое руководство, чтобы его снести», — убеждает Берлинская.

Сама она — давняя убеждённая русофобка, активно участвовавшая в Майдане, а затем ещё в 2014 году отправившаяся воевать в Донбасс в составе националистического батальона «Айдар». Активистка одной из первых оценила перспективы военного применения беспилотников и ещё в январе 2015 года основала тот самый Центр поддержки аэроразведки, который стал ведущей на Украине структурой по подготовке операторов БПЛА.

Через созданную там учебную программу прошли десятки тысяч военнослужащих, число которых в разы превышает, например, количество выпускников государственного проекта «Армия дронов» под личным кураторством Владимира Зеленского.

Берлинская, выпускница главного гнезда русофобии в образовательной сфере Украины, университета «Киево-Могилянская академия», имеет серьёзные контакты на Западе. После начала СВО, в ходе поездки в США, она провела, например, встречи с более чем полусотней конгрессменов, в том числе и с тогдашним спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, не без успехов убеждая их в необходимости увеличения военных поставок Украине.

В финансировании её проектов активно участвует владелец и руководитель крупной украинской инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала — один из главных партнёров небезызвестного Джорджа Сороса на Украине.

Поэтому можно не сомневаться, что в проведение новых ИПСО против России будут вложены значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы. И не только украинские, но и западные — не секрет, что то же ГУР находится под полным контролем и управлением американских и британских спецслужб.

Основной недостаток предшествующей украинской пропаганды, направленной на Россию, обозначен Берлинской верно — выплеск ненависти в духе «проклятые орки» не дал никакого эффекта и привёл лишь к сплочению российского общества. Теперь же его собираются раскалывать по всем возможным линиям конфликтов. Частично это уже пытались делать и раньше, но теперь, судя по всему, подойдут к делу более основательно.

Тем более что определённый конфликтный потенциал в России объективно имеется. Это и болезненная для многих регионов тема массовой, слабо контролируемой миграции со всеми её последствиями. И отчасти связанный с нею, но отдельный вопрос радикального исламизма и экстремизма. И, возможно, потенциально самая опасная для России тема социальной несправедливости и неравенства.

Достаточно сказать, что в 2022 г. 1% самых состоятельных семей РФ владели 47,65% чистых богатств. А 50% бедной части россиян — всего 3,1%. Разница накопленных богатств выросла уже до 764 раз, тогда как при СССР была лишь около 50. И из всех противоречий в обществе наибольшее количество россиян, 63%, по данным прошлогоднего социологического опроса РАН, отмечает противоречие между богатыми и бедными.

В условиях, когда невозможность военной победы над Россией стала теперь очевидна, на Западе и на Украине будут делать ещё большую ставку на попытку взорвать нашу страну изнутри, играя на обидах и комплексах. Тем более что исторические прецеденты говорят, что только такой путь и приносил результаты.

Смута начала XVII века, крушение Российской империи в 1917 году и последовавшая гражданская война, распад Советского Союза в 1991 году — все эти трагические страницы нашей истории являются наглядными примерами того, что именно внутренний раздрай (зачастую инспирированный извне) приводил к таким катастрофическим последствиям, с которыми не могли сравниться никакие внешние военные угрозы.

И, кстати, примечательно, что во всех этих трёх случаях украинцев тоже, как и сейчас, с разной степени успешности пытались использовать против России.

Поэтому не стоит сейчас считать себя застрахованными от повторения имевшихся в нашей истории негативных примеров и свысока посматривать на «каких-то там украинских волонтёров», безнадёжно пытающихся нагадить побеждающей России. Напомню, что в то время, когда многие «эксперты» в РФ годами презрительно рассказывали о «ничего не значащих» беспилотниках, которые «играючи подавит наша РЭБ», и о прочей военной немощи Украины, там вовсю готовили кадры для БПЛА и принимали другие активные меры для подготовки к войне. Чем это всё потом обернулось, мы все хорошо помним.

Именно потому, что у России действительно есть реальный шанс победить на поле боя, наши враги сделают всё возможное, чтобы взорвать нас изнутри. Бандеровская Украина неспособна к созиданию, к тому, чтобы построить современное государство, развитую экономику и так далее. Этот проект создавался как Антироссия и заточен исключительно на разрушение, на нанесение максимального ущерба России. Но как раз в этом деле там уже действительно достигли многого и будут делать всё возможное и дальше, до самого своего конца.

Для того, чтобы ускорить этот конец, России стоит не только крайне серьёзно отнестись к угрозе любых атак против себя в информационной, а не только в военной сфере, но и самим грамотно и системно (а не так, как это было многие предыдущие годы), работать с общественным сознанием на Украине.