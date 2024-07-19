Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

С регулярным переводом стрелок часов дважды в год всю жизнь была путаница, хаос и сплошное мучение. Да есть ли у нас хоть один человек, который не стонал бы, просыпаясь в темноте зимнего времени и горько сожалея о необходимости выползать из-под теплого одеялка и идти куда-то в мрак и сырость?

ИА Регнум

Вообще это зимнее время даже по своему определению холодное, тяжелое, черно-белое. Чье время, кто его хозяин? Зима, холод, погибель. А не успеешь толком проснуться, как уже опять темнеет и опять нужно с недоверием смотреть в окно.

В зимнее время я вот так же с ужасом выходил в школу, которая была далековато, и по дороге, в густой синеве спозаранку, людей практически не попадалось. То была боковая улица, шедшая мимо воинской части, промзоны, гаражей, и люди там вообще бродили редко. Так что ощущения, перекрикивая друг друга, доказывали, что на самом деле все мирно сидят дома, в тепле и уюте, а я все-таки что-то перепутал, школа меня встретит равнодушно молчащей запертой дверью.

А вот летнее время — совсем другое дело. Хоть и спать на час меньше, а вот в какую рань бы ты ни проснулся, есть радостный свет и ощущение того, что впереди огромный день, и зелень, и тепло, и овощи-фрукты. Поэтому (просто на уровне эмоций) если брать его с собой в зиму, то оно будет держать в себе кусочек этого тепла и помогать бороться с зябкой сыростью поздней осени и хлюпающей зимой.

Жить по летнему времени — как бы лететь параллельно зиме. В него можно закутаться поплотнее, надежно укрыв горло и кисти рук. А можно относиться к нему как к ниточке, протянутой через провал во тьме, и ты идешь, держась за нее, как по тоннелю — сзади свет, впереди свет. Кругом ни зги, но тебе не страшно. Всё на свете должно быть в радость и в удовольствие, в том числе и время.

Россия, поскольку должна соответствовать образу северной страны с ушанками, медведями и балалайками, раз и навсегда осталась в зимнем. А вот романтичные французы разделяют эмоциональный подход: еще в 2019 году масштабный опрос двух миллионов граждан, проведенный правительством, показал, что почти 60% из них хотят оставить летнее время в случае, если придется отказываться от перевода стрелок.

Склонны к такому же решению австрийцы и немцы, а соседи просто ориентируются на них. А в целом ЕС пытается выработать единое решение, удобное для всех.

Но европейская Украина не такова.

Новый закон об исчислении времени, инициированный спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и принятый 16 июля, направлен ни много ни мало на «защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины».

Несмотря на то, что украинское общество уже который день бьётся в истерике, выясняя, «зачем мне солнце в 3 часа ночи?», логика решения об отмене летнего времени проста как угол дома. Поскольку на новых территориях России установлено московское время, уверен Стефанчук, нужно противопоставить ему единое киевское. Такой смелый ход, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «позволит укрепить и позиции безопасности Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».

Магическое мышление само рисует картину, как тайные патриоты будут просыпаться на час раньше — назло всем и вопреки старинному анекдоту «Вставай, Украина! Москали уже час не спят». Теперь всё меняется местами: кто первый встал — тот и главный. И если раньше кто-то в Киеве с опережением встречал Новый год по кремлевским курантам, нарываясь на визит СБУ, то теперь от сторонников в Москве киевские власти ждут, что они, заливаясь слезами счастья, будут смотреть на электронные часы Дома профсоюзов на Майдане и слушать хрип Зеленского. Гордо выключая телевизор в полночь по московскому времени.

Однако Украина не была бы Украиной, если бы кто-то не нашел и в этом глубоко патриотическом решении «зраду».

Так, Академия наук высшей школы обратилась к Зеленскому с призывом наложить вето на новый закон, поскольку «ведущие государства мира по-прежнему практикуют переход на летнее время». А отказались от такой практики Россия, Беларусь и Китай.

«Таким образом, с принятием законопроекта № 4201 Украина отошла от практики исчисления времени, общепринятой для стран ЕС и других государств, поддерживающих Украину в ее борьбе против российской агрессии, и приняла вариант, характерный для тоталитарного мира. Такое решение трудно объяснить с точки зрения любой политической логики»,— говорится в обращении.

Перевод стрелок как признак демократичности и принадлежности к западной цивилизации — это буквально как глоток свежего воздуха в старых спорах «переходить или нет». Так что оппонирующая фракция экс-президента Порошенко твердо отказалась не идти в ногу с европейскими партнерами. А коллеги из фракции экс-премьера Юлии Тимошенко умудрились запутаться в стрелках даже безо всяких переводов, еще раз доказывая, насколько непростая это проблема.

Беднягу Стефанчука обвинили в том, что он тащит несчастную Украину в «сталинское декретное время», что приведет к ужасным убыткам и политически безграмотно. Как и российская калька с «киевским временем», поскольку Украина находится в одном часовом поясе и должна оперировать «украинским временем». Идея прекрасная, могла бы вызвать большой общественный резонанс и дискуссию об отличительных, тысячелетиями присущих только ему национальных особенностях.

Вот только полубезумный ветеран всех созывов Сергей Соболев, автор альтернативного законопроекта, всё испортил, смешав грешное с праведным. Бедняга не сообразил, что страшное сталинское время UTC+3 (или иначе «московское») у него в кабинете, на руке и в мобильном телефоне прямо сейчас отщелкивает минуты и секунды. А спикер его спасает из этого ада, решив отмотать всё на час назад.

Вообще говоря, если на полшага отойти от всех этих хиханек и издёвок, сощурив внимательно глаза, то очень заметно, что все эти деятели вообще не оперируют термином «поясное время». Если мы тут упрощаем про «летнее» и «зимнее» намеренно, ради красного словца, то для украинской элиты лишнее знание только в тягость.

Точно так же она страшно далека от собственного народа и его традиций, хотя и демонстрирует присущее жителю села магическое мышление и привычку к эмоциональным решениям вопреки логике и здравому смыслу.

Украинское село, из которого вышла основная масса теперешних городских хомячков из соцсетей, и так живет «по зимнему времени», не обращая никакого внимания на решения партии и правительства. Все эти манипуляции со стрелками там актуальны только для тех, кто ходит на официальную работу. Кто от деда-прадеда трудится на земле, поднимая хозяйство, планирует и проживает день по солнцу, а сельскохозяйственный год планирует по луне. Он же, в свою очередь, связан с православным церковным по той простой причине, что других календарей раньше не было.

Отсюда и приметы. Снег или сильный мороз на Васильев день предвещают плодородный год. Звездное небо — урожай ягод, вьюга — орехов. Если на Крещение деревья покрыты инеем, весной старались сеять в этот же день недели — тогда урожай будет богатым. Если в ночь на Крещение приходилось полнолуние, то весной жди паводка.

В этом случае тоже проявляется шизофрения той части общества, которая из года в год выносит согражданам мозг требованиями жить в ритме «со всем цивилизованным миром», отмечая праздники только по расово верной календарной сетке. Когда Христос у них рождается с католиками, воскресает с православными, а на Рождество приходит Санта-Клаус с подарками.

Хотя то, что «истинные патриоты» не имеют никакой связи со своей страной, ее историей и традициями, явление куда более привычное, чем снег на старый Новый год или ежегодный перевод стрелок, где соображения собственного удобства всегда главнее, чем любые идейные обоснования.