«А ну-ка, вышли из вагона, лица нетрадиционной сексуальной ориентации!» — примерно так в переводе на русский литературный язык звучат слова недовольного лысого мужика, грубо погнавшего целовавшуюся парочку из поезда московского метро. В оригинале всё, конечно, по-народному, как мы любим, но не можем напечатать. Желающие найдут видео без труда.

ИА Регнум

Бенефис воинственного поборника нравственности посмотрел, наверное, весь русскоязычный интернет. Он и ругался, и толкался, и угрожал. Никто в вагоне за парочку не заступился.

По прошествии времени выяснилось, что лысым чёртом оказался бывший полицейский с трудной судьбой, а главной жертвой — певица по имени Настя с короткой прической. Тоже, в общем-то, почти лысая. Под раздачу попал и ее парень, с которым она и целовалась.

После волны негодования, сочувствия широких народных масс и заявлений девушки о желании пойти в полицию выяснилась одна пикантная деталь. Оказывается, в начале конфликта высокоморальный экс-правоохранитель просто не понял, что Настя — это «она». Увидел, как ему показалось, двух целующихся мальчиков — и понеслось…

После прояснения мотивов нападения интернет накрыла вторая волна холивара, где представлен весь спектр чувств сограждан — от «не его дело, какая у девочки причёска» до «правильно, этих … гонять надо отовсюду».

История вышла одновременно и криминальная, и комичная, и поучительная. Скорее всего, сдеаноненный нападавший будет найден, составят протокол и оштрафуют за мелкое хулиганство. Певица Настя (кстати, а она еще чем-нибудь известна?) получит свою порцию сомнительной славы и споёт в актовом зале родной школы. Возможно, немного отрастит волосы. Её паренёк, будем надеяться, научится давать сдачи.

А всем остальным придется разбираться с непростыми вопросами, которые подсветила эта простая история.

Вопрос первый, относительно простой: поведение окружающих. Пойти на выручку тем, кого несправедливо обижают, всегда было нашей отличительной чертой. И пускай можно найти массу свидетельств безразличного отношения к творящемуся рядом безобразию, всё-таки стоит помнить, что в глобальном смысле это, скорее, исключения, а не правило. Просто положительные примеры реже попадают в сводки и видео: хорошие новости плохо продаются.

К большому сожалению, в этот раз пассажиры, оказавшиеся свидетелями водевиль-конфликта, повели себя как натуральное стадо под названием «моя хата с краю». Никто даже не поинтересовался причиной бузы — и это прискорбно. В неспокойное время к непонятным телодвижениям в общественных местах лучше бы относиться повнимательнее. Запоминать источники, фиксировать раздражители, сохранять видео.

Вопрос второй, сложный: должно ли отношение общества к ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как явлению переноситься с кулаками на конкретных людей, которых в «этом» заподозрили. Совершенно очевидно, что с момента признания нежелательности пропаганды «нетрадиционной» любви представители меньшинств ушли в тень и стараются никак не выдавать своей принадлежности к сообществу, признанному экстремистским. Поэтому если кто-то что-то и видит, то ему, скорее всего, мерещится. Дураков-то нет.

И общественный психоз, при всём понимании его причин и соответствии законодательству, никогда до добра не доводил. Желание свести государственную политику по культивированию традиционных ценностей к самосуду и «хулиганке» — не лучший выбор.

Но, в конце концов, проблема засилья «нетрадиционалов» в вагонах метро несколько преувеличена, что приводит к третьему, самому сложному вопросу: границы допустимого и нравственность.

«Нравственность» и «норма» — слова скучные, конечно, но на морали стояло и будет стоять любое общество, которое не хочет превратиться в толпу. И особое место в представлениях о границах уместного всегда занимало поведение в общественных местах.

Уместно ли купаться голышом в общем бассейне отеля? Уместно ли напиваться до поросячьего визга на свадьбе дочери друга? Уместно ли выходить в плавках с пляжа? Уместно ли демонстративно плевать на асфальт или кидать окурок на газон?

Уместно ли с причмокиваниями и прочими проявлениями африканских страстей целоваться в вагоне метро? Ведь именно с этого всё и началось — с неумеренного проявления юношеских чувств на фоне плохого воспитания и абсолютного непонимания — что и где делать можно, а что — нельзя.

Сколько раз было подмечено: страстные парочки в людных местах вызывают у окружающих не зависть, а неловкость. Люди стараются отвернуться, потому что в массе своей понимают: ну не место здесь таким проявлениям любви. Хотя бы из-за того, что такие примеры плохо влияют на детей.

Да что там метро или автобус — даже в офисных курилках и коридорах периодически можно встретить возлюбивших друг друга сослуживцев, которым абсолютно начхать на мнение окружающих.

Нет, конечно, у каждого есть фантазии. Вопрос только в том, что фантазии одного или сразу обоих не должны становиться неудобством для всех остальных. Уместность — она такая, ее чувствовать нужно.