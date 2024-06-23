В Дагестане очень много проблем. И, несмотря на это, республика поднималась в последние годы. Люди понимали, что можно заниматься туризмом, принимать гостей, зарабатывать. Махачкала и Дербент стремительно превращались в удобные современные города.

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И, по сути, эти блага, растущие прямо на земле, море, горы — все эти преимущества должны были переселить дремучий радикализм, который сталкивал Дагестан в разрушение. Но не очень-то они пересиливали. По разным причинам.

Одна из них в том, что самые громкие местные истории успеха смотрели не в сторону Москвы, а в сторону Халифата, в сторону ОАЭ — блогеры, спортсмены.

Почему-то в республике среди молодежи так и не стали почетными люди, вернувшиеся после ранений из СВО. Там не встретишь символику Z, но легко увидишь флажок Палестины на машине. И это об очень многом говорит.

А именно о том, что, пока Россия занималась внешними проблемами, там поднимался такой радикализм. И, знаете, этот новый радикализм отличается от того, что мы видели в годы после Чечни.

Мне сложно объяснить, чем, но я бы назвала его каким-то «потребительским радикализмом», новой мутацией старого и мании потреблять, которую прививают дагестанские блогеры-миллионники и спортсмены ММА.

Эти «герои» сочувствуют радикалам, делают популярность на всяких дикостях, которые не имеют никакого отношения ни к созиданию, ни к развитию ума.

Они уже заложили мину замедленного действия под республику. Они показывают большие лёгкие деньги, себя в ОАЭ, а не в Москве, и при этом демонстрируют приверженность к жёсткому ритуальному исламу, который выдают за смысл жизни.

Но на самом деле он им нужен не для того, чтобы духовно расти и просветляться, а для того, чтобы выделяться набожностью, приподниматься над другими — неверующими и неверными. Все это очень опасно. Все это понимают наши враги и мечтают открыть второй фронт у нас в стране, и будут его открывать именно в Дагестане, веря в то, что этот кусок хуже всего прикреплен к России.

Поэтому в 2023 году там же западные и европейские силы пытались раскачивать женские протесты против мобилизации.

И если сейчас мы откажемся от дагестанского туризма, если мы будем кричать, что там какие-то не такие люди живут, мы облегчим работу по нашему развалу.

Подавляющее большинство дагестанцев не приветствует терроризм, люди хотят работать и зарабатывать. Но одни туристические потоки из городов России не повернут их к нашим ценностям, потому что там слишком много вольностей отдано радикалам.

Вопрос ведь весь в общих ценностях.

Просто в Дагестане давно пора наводить порядок. Героем должен быть дагестанец — солдат СВО, его надо внедрять в управление.