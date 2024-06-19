То, что двухлетние усилия Запада по изоляции России провалились, стало особенно заметно по итогам «саммита мира» в Швейцарии. Большинство стран мира даже не отправили на него свои делегации, а из присутствовавших 16 отказались подписывать итоговую декларацию, не содержавшую резкого осуждения России, но всё равно категорически неприемлемую для нас.

Иван Шилов ИА Регнум

Причем в числе этих стран были и шесть ключевых с Глобального Юга, входящих в «Большую двадцатку», то есть сообщество двадцати крупнейших экономик мира (напомним, что десять мест в ней занимают страны Запада и их сателлиты вроде Южной Кореи).

Но срыв попыток блокады России важен для нас лишь на нынешнем этапе открытого противоборства с Западом — дальше этого будет уже мало.

Вооруженный, хоть и непрямой, конфликт с Западом рано или поздно закончится, и продолжится наступление эпохи становления многополярного миропорядка. Для нас имеет огромное значение то, каким будет место России в этом процессе — и ответ вовсе не предопределен.

Есть несколько сценариев, вариантов того, кем может быть Россия в новом миропорядке. По одному из них она будет частью большого блока восточных стран во главе с Китаем, то есть младшим партнером Пекина в работе по строительству новой архитектуры безопасности — сначала евразийской, а потом и всемирной.

Наши противники называют этот сценарий «Россия — вассал Китая», но сама природа российского государства не допускает вассальной зависимости, подчиненности другому государству. Россия может быть самостоятельным центром силы — или не быть вовсе. Поэтому назовем этот сценарий «Россия — младший партнер Китая в совместном глобальном проекте (антизападном и постзападном)».

Вероятность этого сценария не очень велика. И вовсе не потому, что нам негоже быть не на первых ролях или у нас есть какие-то непреодолимые противоречия с Китаем, которые рано или поздно подорвут наш альянс (на что делал очень большую ставку Запад).

Нет, нам выгодно быть вместе с Китаем, а наша экономическая мощь в обозримом будущем будет существенно уступать китайской. Даже если разница между нами и не будет, как сейчас, десятикратной.

Нет, причина вовсе не в этом, а в том, что сама суть существования русского государства больше, чем просто участие в совместном с кем-то проекте. Россия всегда претендовала на собственный проект — будь то «Москва — Третий Рим», Российская империя или Советский Союз.

Обычное национальное или даже многонациональное государство для России невозможно. И даже исторический разрыв с Западом, который на протяжении трех веков был центром нашего геополитического внимания и образцом для подражания немалой части элит, не изменит этого.

Россия — это империя, причем одновременно и империя территориальная, и империя духа. То есть претензия на строительства если не «царства Божия на земле» (на это замахивались только самые отчаянные из большевиков), то максимально приближенного к нему земного варианта правильной и справедливой организации человеческого бытия.

Это не означает, что жизнь нашего народа на протяжении последних веков была самой комфортной, богатой и справедливой: мало кто прошел через столько испытаний, сколько мы за последние сто с небольшим лет. Но это значит, что русский народ не готов отказаться от мечты и идеалов.

Поэтому любое устраиваемое на нашей территории государство должно это учитывать в первую очередь. Иначе его век окажется недолгим, оно будет или отвергнуто русским народом, или уничтожено нашими врагами. В том числе и с помощью обмана и прельщения самого русского народа, недовольного своим государством.

Иными словами, России нужно настоящее государство, то есть государство, максимально отвечающее представлениям нашего народа о правде, справедливости, чести, традиции и вере. Только такое государство станет устойчивым и позволит нам не просто занять достойное нас место в мире, но и стать привлекательным для остальных.

Почему нам важно быть привлекательными для других? Нам это не важно — но оно само так получится, если мы начнем строить то, что нравится и нужно нам самим. Конечно, есть те, кто считает необходимым условием для строительства настоящего государства русского народа (и всех коренных народов России — тут речь не идет о русификации нацменьшинств) непременное закрытие, огораживание России. Концепция «крепости России» давно уже популярна в узких кругах, но у нее есть две большие проблемы.

Во-первых, масштабы и сложность России таковы, что создать изолированное государство невозможно. Даже в сталинские годы оно не было полностью таковым, а произошедшая с тех пор информационная революция сделала весь мир единым пространством, а задачу построения «неприступной крепости» — практически недостижимой.

Вариант «Северной Кореи» предлагать не стоит — как из-за масштабов страны, так и вследствие невысокого уровня жизни северокорейцев. Но ведь они сохраняют национальную идентичность (пусть и в коммунистическом изводе) и силу духа? Да, но все это можно сохранить и возродить, не закрываясь от мира, какими бы неправильными и угрожающими не казались нам происходящие в нем процессы.

Да, мир катится в пропасть. Но, во-первых, он катится в нее всегда, а во-вторых, речь все-таки идет в первую очередь о Западе. Точнее, даже о той модели глобализации, которую англосаксонская часть Запада навязала сначала ему, а потом и всему миру. Продвижение этой модели не просто застопорилось — оно уже вызывает огромную ответную волну сопротивления.

Да, технический прогресс, главное порождение западной цивилизации, неостановим. Но порождаемые им изменения остальные мировые цивилизации уже не готовы принимать как данность.

Цифровизация, роботизация, консюмеризация (потребительство), урбанизация и индивидуализация не просто убивают традиционный уклад жизни — они убивают семью и государство, религии и культуры. И устремляются в итоге к постгуманизму, то есть как бы добровольному отказу человечества от своей сути.

И весь мир, включая немалую часть западного, это видит. И вовсе не стремится во что бы то ни стало попасть в число пассажиров этого «Титаника».

Может ли в этих условиях Россия стать своеобразным «ноевым ковчегом», «землей обетованной» для других, в первую очередь западных, народов? Конечно. Потому что в ближайшие десятилетия движение Запада по нынешнему пути не прекратится, если, конечно, не произойдет какой-то глобальной или локальной катастрофы.

Внутренние силы большинства стран западного общества достаточно слабы для сопротивления, само общество фрагментируется и размывается, в том числе и по расовому признаку. Таких, кто надеется, что Запад как Мюнхгаузен сам себя вытащит за волосы из болота расчеловечивания, очень немного.

И в этих обстоятельствах Россия может не просто оградиться и защитится от внешних угроз, но и действительно стать центром притяжении для многих здоровых людей из западного мира. Но не так же, как был привлекателен для многих западных интеллектуалов и восточных революционеров в 20–50-е годы Советский Союз. Нет, привлекательность будет другой, но еще сильнее, чем у коммунистического рая.

Для этого нам не нужно мониторить популярные в мире идеи антиколониализма, традиционализма, протеста против навязываемой «тотальной толерантности». Нам нужно «просто» построить у себя то общество, которое будет отвечать нашим национальным представлениям о добре и зле, справедливости и чести, достоинстве и труде. Ну или хотя бы начать его строить. И тогда действительно все люди мира к нам потянутся.

Потому что наша сила — в наших идеалах и неустанном поиске пути к их достижению, и весь остальной мир это знает едва ли не лучше нас.