Разрешение на удары по территории России западными ракетами, поставленными Украине, было более чем ожидаемым, но тем не менее оказалось для нашего народа очень важным. Такое ощущение, что именно сейчас до многих окончательно дошло то, что не всем было понятно почти с самого начала СВО: этот конфликт очень надолго и даже сокрушение Украины не приведет к его завершению и наступлению устойчивого мира.

ИА Регнум

Столкновения с Западом для нашей страны — непреложная историческая «традиция», которая определяется не нашим желанием или агрессивностью, как веками уверяют себя самих и всех остальных наши западные соседи по континенту, а противоречиями и напряжением между нашими цивилизациями, и имеет тысячелетнюю историю. Но впервые мы вошли в конфликт не просто с Европой и даже Западом как таковым — нам противостоит сила, претендующая на глобальное доминирование.

Да, ее проект мирового господства проваливается, однако платить за ускорение этого провала придется нам, потому что мы бросили открытый вызов падающему гегемону. Не потому что мы такие крутые и смелые, а потому что нас фактически прижали к стенке, не оставили нам другого выбора.

Да, в этот раз была не «позади Москва» — а «впереди — Киев», но сути это не меняет, отступать все равно было некуда. Отступив, отказавшись от Украины, от борьбы за нее, мы предали бы не только Украину — Малороссию — Новороссию — мы предали бы себя, свой народ и своих предков, опозорившись в глазах потомков.

Потому что Западу ведь была нужна не столько сама территория Украины — маневр, позволяющий «задвинуть русских в Азию». Главным было нанести смертельный, добивающий удар по единству исторической России, разбить, разделить навсегда русский народ. Отказавшись от борьбы за Украину, Российская Федерация стала бы государством-могильщиком великой России. А Путин (да, именно он, а не Горбачев или Ельцин) вошел бы в русскую историю как правитель, при котором произошел раскол единого народа и потеря исторической территории. Но Россия приняла вызов — и оказалась там, где мы сейчас находимся.

То есть в ситуации борьбы с многократно превосходящим нас по силе (и военной, и экономической) противником в максимально неблагоприятных для нас условиях, когда этот противник воюет с нами на нашей же (и исторической, и уже даже признаваемой им российской) территории руками части нашего же народа, то есть «украинских граждан». Да, Запад воюет далеко не в полную силу — во-первых, потому что совершенно не собирается вступать в прямой военный конфликт с ядерной сверхдержавой, а во-вторых, потому что ему стратегически даже выгодно поддерживать конфликт относительно малой интенсивности максимально долго.

Война русских между собой (русских и украинцев) не только истощает силы единого русского народа, но и превращается в войну на выживание между двумя государствами одного народа (как бы не настаивало одно из них на своей «отдельности»). Теоретически, если забыть про глобальный расклад и внутреннюю ситуацию на Западе, атлантисты могут еще очень много лет поддерживать Украину, обеспечивая ей не просто выживание, но и способность к ведению боевых действий.

Это будет обреченное государство-зомби, весь смысл существования которого будет состоять в обескровливании России, чтобы как максимум не допустить воссоединение русских земель, а как минимум заставить русских заплатить за него наивысшую цену.

А попутно еще и появится возможность рассчитывать на гран-при — на то, что Россия надорвется и сорвется в новую смуту и развал. И уже не обратимый, как в 1917-м, и не «полуобратимый», как в 1991-м, а в последний, бесповоротный и окончательный. Это самая главная, заветная цель — окончательное решение русского вопроса.

Что мы должны делать, понимая всё это? Кроме расчета на то, что Запад сморгнет первым или даже надорвется в глобальном масштабе, что, естественно, сразу же скажется и на украинском направлении, раньше нас? Расчеты эти небеспочвенны, особенно учитывая, что в этом заинтересована, кроме нас, еще и внушительная часть человечества. Но чтобы все эти наши надежды и усилия сыграли, нам необходимо жить и действовать так, как будто они никогда не сбудутся. Это даже не «надейся на лучшее, но готовься к худшему», и лишь такой подход — единственно возможная стратегия победы.

Россия должна стать максимально крепкой, устойчивой, справедливой и самодостаточной страной, в которой у новой «элиты» и народа будут общие символы веры и принципы. И формирование новых поколений управленческой элиты будет идти не из детей номенклатуры и нуворишей, а отбором лучших из лучших.

Страной, в которой новая, построенная на кровавых уроках последних двух лет армия понимает, что ее ждут десятилетия войн (Бог даст, не непрерывных), и готовится к ним, внедряя максимально эффективные и человекосберегающие технологии, системы управления и принципы командования.

Страной, экономика которой не только максимально наукоемка и заточена на внедрение передовых технологий (в том числе и добытых путем промышленного шпионажа), но и сильно милитаризирована. Но при этом действительно сочетает пушки с маслом, причем не пальмовым, а вологодским.

Хотя Владимир Путин недавно и говорил о том, что в этом году расходы на оборону и безопасность достигнут уже почти 9%, мы может позволить себе даже превзойти советский показатель в 13%: нынешние расходы еще не критичны. Конечно, если будем соблюдать главный принцип нового министра обороны: «ошибаться можно, врать нельзя».

Анна Рыжкова ИА Регнум

СССР погубили не огромные расходы на ВПК и армию (выросшие в 80-е еще и из-за войны в Афганистане), а нежелание признавать ошибки и привычка к вранью, пусть часто сверху она и воспринималось как необходимая «ложь во спасение». Дефицит веры в светлые идеалы справедливости — а это ведь одна из главных составляющих социализма — столкнулся с дефицитом товаров и продуктов — и родилась гремучая смесь ожиданий перемен.

Но даже она не была фатальной для нашего государства, если бы именно в тот момент на вершине власти в Кремле волею случая не оказался максимально недалекий, но самоуверенный «дурак со спичками». При всех внутренних противоречиях и перенапряжении экономики из-за бремени сверхдержавы СССР в итоге погиб из-за «несчастного случая на производстве», а не из-за конструктивных ошибок (которые, естественно, тоже имелись, но были и способы их исправления и устранения).

Россия не может сейчас претендовать на масштаб мощи и влияния СССР, однако мы встали на путь исправления потерь и ущерба, нанесенного развалом нашей большой Родины, на путь восстановления единства и веры в свои силы. Этот путь будет тяжелым, но он созидателен (как бы ни казалось это несовместимым с военным конфликтом, тем более внутри одного народа). Он — вверх, а не вниз.

И у нашего лидера нет ни шапкозакидательства, ни малодушия с благодушием, ни самолюбования. Но есть опыт и понимание огромной значимости переживаемого нами момента, осознание масштаба вызова, который мы приняли. И есть глубокое чувство ответственности за народ, за страну и за принимаемые решения. И осознание того, что если какие-то из них оказались неправильными, то нужно признать ошибку и попытаться исправить.

Точно так же должна работать и вся «номенклатура» во власти, экономике и армии — пробовать самые разные варианты достижения цели, признавать ошибки и исправлять их, но не врать — ни самому себе, ни начальству, ни своему народу. Потому что и Путин, и народ все равно узнают правду — и за все спросят. Никому не советую дождаться этого момента.