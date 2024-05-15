После начала СВО выяснилось, что большая часть нашей «культурной элиты» оказалась вовсе и не нашей — звезды предпочли не просто воздержаться от «поддержки войны», но и стали высказываться против. Сначала просто против «агрессии» и Путина, потом против страны, а некоторые и против «ужасного народа».

Иван Шилов ИА Регнум

Множество звезд первой величины — молодых и старых, актеров и певцов, кумиров советских лет и ролевых моделей соцсетей — просто уехали из страны. Другие залегли на дно и молчат, воздерживаясь от возмущения, чтобы не попасть под «культуру отмены».

Это американское изобретение последних лет стало расцветать и у нас, потому что простые и не очень граждане стали публично возмущаться непатриотическим поведением кумиров. «Как же так, Родина вам все дала, а в трудный час вы сбежали, желаете поражения своей стране, или отошли в сторону и молчите — нехорошо это».

Пошли призывы отменить не только отъехавших, но и «не поддержавших»! Лишить их заработка, эфира, концертов… Понятно, что в ответ стали звучать обвинения в охоте на ведьм, разжигании ненависти и прочих «традиционных гнусностях русской жизни».

Сама по себе «культура отмены» плоха, хотя бы потому, что заимствована из-за океана. Но никто не может запретить народу разочаровываться в кумирах — и высказывать свое мнение на этот счет. Причем не только высказывать, но и пытаться устроить всевозможные бойкоты.

Понятно, что подобные призывы — удел не большинства, а определенной категории граждан, скажем так, активистов. И это вовсе не наша специфика. Более того, то же самое происходит сейчас и в американском обществе, причем на новой стадии «культуры отмены».

Американское общество расколото куда больше нашего. Если у нас борцы с режимом являются заведомым меньшинством, то в Штатах все больше поляризируются два лагеря — условных либералов и консерваторов. Между ними идут все более агрессивные споры, и накал борьбы нарастает по мере приближения президентских выборов.

Стимулирует поляризацию и израильская операция в Газе — все больше американцев (и большая часть молодежи) считают ее геноцидом. Как раз отношение к происходящему в Газе и стало поводом для новой акции.

Уже неделю в соцсетях (X, то есть «Твиттере», «Инстаграме» (принадлежит «Мета», признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и «ТикТоке») набирает обороты хештег #blockout2024, призывающий бойкотировать знаменитостей, поддерживающих геноцид в Газе или просто молчащих о происходящем там.

Против них запустили «цифровую гильотину». Вот как объясняет ее инициатор, пользователь Rae:

«Пришло время заблокировать всех знаменитостей, инфлюенсеров и богатых светских людей, не использующих свои ресурсы для помощи тем, кто в ней остро нуждается. Мы дали им их платформы. Пришло время забрать их. Забрать наши просмотры, наши лайки, наши комментарии, наши деньги».

Потом появился сайт со списком двух десятков знаменитостей, которые «поддерживают геноцид в секторе Газа»: Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Бейонсе, Джастин Бибер, Майли Сайрус, Ким Кардашьян и другие. Начались массовые отписки — утверждают, что только Кардашьян за одну ночь потеряла более трех миллионов подписчиков, а другие теряют в среднем десятки или сотни тысяч подписчиков в день.

То есть кампания оказалась очень заметной.

Как пишет NBC News, некоторые из знаменитостей уже даже опубликовали ролики, в которых призвали жертвовать деньги организациям и людям, оказывающим помощь палестинцам в секторе Газа. Понятно, что в их искренность многие не верят, но звезды вынуждены реагировать, потому что боятся потерять деньги.

А ведь их атакует просто группа активистов — не власти, не другие знаменитости. Более того, высказываться в поддержку палестинцев в США не так просто: слишком велико влияние еврейского лобби, которое тут же записывает всех осуждающих Израиль в антисемиты (как это происходит с участниками студенческих протестов). То есть звезды оказались между молотом и наковальней.

Условный Голливуд (то есть индустрия шоу-бизнеса) требует от них поддерживать Израиль или как минимум не осуждать его, и уж тем более не высказываться в пользу палестинцев, а набирающее обороты возмущение американских граждан (особенно молодых, то есть аудитории звезд) требует от них определиться с позицией.

А им очень не хочется ее занимать. Потому что если «бросить кость» публике, то можно поссориться с продюсерами и спонсорами, а если и дальше молчать, то можно потерять подписчиков и доходы. Понятно, что нам нет никакого дела до Кардашьян с Бибером, зато интересен контраст с нашими «звездами». Наши не боятся идти против страны и даже против народа.

Потому что такие смелые?

Нет, потому что они всегда относились к ним просто как к дойной корове — и к властям, и к народу. Не считали себя (да и не являлись) частью народа. Получая от власти деньги и награды, они искренне верили в то, что настоящая власть — это они, а все эти чиновники сами нуждаются в благосклонности «настоящей элиты».

Для наших «звезд» важно было только мнение и отношение «своего круга», людей с «хорошими лицами» из олигархата и «потомственной интеллигенции». Немалая часть этого слоя в 2022-м бежала из страны — и теперь умудряется одновременно и призывать к победе над Россией, и надеяться на исторический реванш в послепутинскую эпоху.

Не нужно быть пророком, чтобы предсказать их будущее: они и без всякой «культуры отмены» уже сами отменили себя в России.