Назначение Андрея Белоусова министром обороны стало одним из самых неожиданных кадровых решений Владимира Путина за четверть века. Однако его нельзя назвать нелогичным — и уж точно оно не является нетипичным для президента.

Kremlin.ru

С самого начала армия была для Путина одним из главных приоритетов — не случайно практически сразу же, в 2001-м, на Минобороны был поставлен Сергей Иванов, ближайший соратник и друг президента. Именно при нём и началась реформа армии, которую они разрабатывали вместе с Путиным и Генштабом.

Но качеств профессионального разведчика и аналитика оказалось недостаточно для наведения порядка в крайне запущенном военном хозяйстве — а ведь нужно было еще и перестраивать как само Минообороны, так и армию как таковую.

К тому же Сергей Иванов был одним из двух возможных преемников Путина на посту президента в 2008 году, поэтому за год до выборов его перевели на пост первого вице-премьера правительства. А министром стал Анатолий Сердюков, зарекомендовавший себя на посту главу налоговой службы (которую он, кстати, возглавил после Михаила Фрадкова, ушедшего в премьеры).

Именно при Сердюкове началась масштабнейшая реформа как самой армии, так и принципов ее управления, вызвавшая недовольство части генералитета. Мутные финансовые потоки Минобороны и армейских частей впервые вышли на свет божий. Но увольнение Сердюкова было связано в большей мере с личными качествами (в том числе и семейными обстоятельствами), чем с недовольством армейской среды и уж тем более раздутыми подозрениями в коррупции (следствие по которым в итоге было прекращено).

Вклад Сердюкова в реформу армии сегодня оценивается скорее положительно, при всех отдельных минусах и недостатках.

Другое дело, что сама идеология реформы армии не прошла проверку временем — в 2022-м выяснилось, что концепция компактной армии с жесткой вертикалью управления сверху вниз не соответствует ситуации.

И это не говоря уже о всевозможных приписках, новых образцах оружия, существовавших лишь на парадах, коррупции и качествах командного состава — но это всё в полной мере вскрылось лишь с началом войны.

Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны 13 лет, конечно, несет за это ответственность — но наряду с другими чиновниками и руководителями, а точнее даже со всей системой управления (не только военной), существовавшей у нас до февраля 2022 года.

Именно поэтому Владимир Путин не отправил его на пенсию, а переместил в кресло секретаря Совета безопасности. И поставил на Минобороны Андрея Белоусова — человека, уже более пятнадцати лет входящего в число ближайших советников президента.

Грубо говоря, с 2008 года Белоусов является главным экономическим советником главы государства, в какой бы должности он при этом ни работал. Последние четыре года — первым вице-премьером, добавив к идеологическому влиянию еще и аппаратное. Общность взглядов и абсолютное доверие Путина к нему стали необходимыми, но вовсе не единственными причинами откомандирования Белоусова в Министерство обороны.

Белоусов государственник до мозга костей, но не противник рыночной экономики как таковой. Роль сильного государства он видит с серьезными функциями планирования и регулирования. Белоусов не только теоретик, но и стратег — то есть он умеет ставить цели, у него есть представление о том, какой социально-экономический строй в России должен быть (не плановый социализм, но и не являющийся частью мировой экономики свободный рынок — скорее, самостоятельный и по возможности самодостаточный социально ориентированный государственный капитализм).

Белоусов противник олигархата как такового — не только прозападного, но и внутренне ориентированного.

Это не значит, что он будет национализировать предприятия (хотя в ВПК это и так произошло — многое собрано под Ростех, т.е. государство), но это значит, что он сторонник курса на подчинение интересов крупного бизнеса государственным, на сокращение социального неравенства и роста налогов на большие доходы. Белоусов — абсолютно некоррумпированный и неклановый (при всем преувеличенном значении кланов) политик.

И, наконец, он воцерковленный православный и русский патриот — в самом правильном значении этого слова.

Такой человек нужен был Путину в правительстве, но с началом войны стало понятно, что необходимо менять как экономику, так и армию.

Экономика должна наконец-то становится инновационной, то есть оперативно внедряющей новые разработки — как в гражданской, так и военной своей части. Необходимо реально импортозамещаться, в том числе и производя новые виды вооружений. Запад жестко отрезал нас от технологий, и нам придется самим делать то, что необходимо в том числе и для войны: получить всё у Китая не удастся (у них далеко не всё есть), да это и стратегически неправильно.

Но ведь за это отвечают министерства, комиссии, Ростех и прочие?

Да, это так. Но конечным заказчиком является Минобороны — и если не наладить правильную работу там, то ничего не получится. Поэтому Белоусов и становится министром обороны — и экономической обороны, и оборонной экономики. Вся чисто военная (планирование и руководство войск) составляющая останется за Генштабом, а вот Минобороны предстоит кардинальная перестройка.

В первую очередь в той части, что касается разработок, внедрения, поставок вооружений, снабжения, обеспечения, строительства, армейского ЖКХ — всё это необходимо чистить и перестраивать.

Одновременно будет идти перестройка самого механизма управления армией — тут за два года выяснилась и накопилась масса проблем (в том числе и перераспределения полномочий по властной вертикали).

Но не останется в стороне и воспитательная, и политическая, и информационная составляющая работы Минообороны — и тут есть огромные возможности и потребности в изменениях. Очень много имитации и лакировки действительности, от которых нужно избавляться.

Но как Белоусов один всё это вытянет?

А он не будет один — у него есть резерв как среди честных и компетентных чиновников (да, и таких немало), так и среди офицеров и генералов воюющей армии, и среди тех, кто разрабатывает и производит необходимое для фронта.

Конечно, сложно перестраивать воюющую армию и ВПК, от которого требуются ежедневные поставки, но без войны мы бы так и пребывали в иллюзии, что у нас «есть отдельные недостатки и проблемы, но в целом всё неплохо». Сейчас нет ни возможности, ни смысла врать ни начальству, ни подчиненным, ни самим себе. Нужно менять, перестраивать, создавать армию и Минобороны на десятилетия вперед.

Стратегическое мышление Белоусова пригодится как раз для этого.