Министр экономической обороны. Зачем Путин поменял Шойгу на Белоусова
Назначение Андрея Белоусова министром обороны стало одним из самых неожиданных кадровых решений Владимира Путина за четверть века. Однако его нельзя назвать нелогичным — и уж точно оно не является нетипичным для президента.
С самого начала армия была для Путина одним из главных приоритетов — не случайно практически сразу же, в 2001-м, на Минобороны был поставлен Сергей Иванов, ближайший соратник и друг президента. Именно при нём и началась реформа армии, которую они разрабатывали вместе с Путиным и Генштабом.
Но качеств профессионального разведчика и аналитика оказалось недостаточно для наведения порядка в крайне запущенном военном хозяйстве — а ведь нужно было еще и перестраивать как само Минообороны, так и армию как таковую.
К тому же Сергей Иванов был одним из двух возможных преемников Путина на посту президента в 2008 году, поэтому за год до выборов его перевели на пост первого вице-премьера правительства. А министром стал Анатолий Сердюков, зарекомендовавший себя на посту главу налоговой службы (которую он, кстати, возглавил после Михаила Фрадкова, ушедшего в премьеры).
Именно при Сердюкове началась масштабнейшая реформа как самой армии, так и принципов ее управления, вызвавшая недовольство части генералитета. Мутные финансовые потоки Минобороны и армейских частей впервые вышли на свет божий. Но увольнение Сердюкова было связано в большей мере с личными качествами (в том числе и семейными обстоятельствами), чем с недовольством армейской среды и уж тем более раздутыми подозрениями в коррупции (следствие по которым в итоге было прекращено).
Вклад Сердюкова в реформу армии сегодня оценивается скорее положительно, при всех отдельных минусах и недостатках.
Другое дело, что сама идеология реформы армии не прошла проверку временем — в 2022-м выяснилось, что концепция компактной армии с жесткой вертикалью управления сверху вниз не соответствует ситуации.
И это не говоря уже о всевозможных приписках, новых образцах оружия, существовавших лишь на парадах, коррупции и качествах командного состава — но это всё в полной мере вскрылось лишь с началом войны.
Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны 13 лет, конечно, несет за это ответственность — но наряду с другими чиновниками и руководителями, а точнее даже со всей системой управления (не только военной), существовавшей у нас до февраля 2022 года.
Именно поэтому Владимир Путин не отправил его на пенсию, а переместил в кресло секретаря Совета безопасности. И поставил на Минобороны Андрея Белоусова — человека, уже более пятнадцати лет входящего в число ближайших советников президента.
Грубо говоря, с 2008 года Белоусов является главным экономическим советником главы государства, в какой бы должности он при этом ни работал. Последние четыре года — первым вице-премьером, добавив к идеологическому влиянию еще и аппаратное. Общность взглядов и абсолютное доверие Путина к нему стали необходимыми, но вовсе не единственными причинами откомандирования Белоусова в Министерство обороны.
Белоусов государственник до мозга костей, но не противник рыночной экономики как таковой. Роль сильного государства он видит с серьезными функциями планирования и регулирования. Белоусов не только теоретик, но и стратег — то есть он умеет ставить цели, у него есть представление о том, какой социально-экономический строй в России должен быть (не плановый социализм, но и не являющийся частью мировой экономики свободный рынок — скорее, самостоятельный и по возможности самодостаточный социально ориентированный государственный капитализм).
Белоусов противник олигархата как такового — не только прозападного, но и внутренне ориентированного.
Это не значит, что он будет национализировать предприятия (хотя в ВПК это и так произошло — многое собрано под Ростех, т.е. государство), но это значит, что он сторонник курса на подчинение интересов крупного бизнеса государственным, на сокращение социального неравенства и роста налогов на большие доходы. Белоусов — абсолютно некоррумпированный и неклановый (при всем преувеличенном значении кланов) политик.
И, наконец, он воцерковленный православный и русский патриот — в самом правильном значении этого слова.
Такой человек нужен был Путину в правительстве, но с началом войны стало понятно, что необходимо менять как экономику, так и армию.
Экономика должна наконец-то становится инновационной, то есть оперативно внедряющей новые разработки — как в гражданской, так и военной своей части. Необходимо реально импортозамещаться, в том числе и производя новые виды вооружений. Запад жестко отрезал нас от технологий, и нам придется самим делать то, что необходимо в том числе и для войны: получить всё у Китая не удастся (у них далеко не всё есть), да это и стратегически неправильно.
Но ведь за это отвечают министерства, комиссии, Ростех и прочие?
Да, это так. Но конечным заказчиком является Минобороны — и если не наладить правильную работу там, то ничего не получится. Поэтому Белоусов и становится министром обороны — и экономической обороны, и оборонной экономики. Вся чисто военная (планирование и руководство войск) составляющая останется за Генштабом, а вот Минобороны предстоит кардинальная перестройка.
В первую очередь в той части, что касается разработок, внедрения, поставок вооружений, снабжения, обеспечения, строительства, армейского ЖКХ — всё это необходимо чистить и перестраивать.
Одновременно будет идти перестройка самого механизма управления армией — тут за два года выяснилась и накопилась масса проблем (в том числе и перераспределения полномочий по властной вертикали).
Но не останется в стороне и воспитательная, и политическая, и информационная составляющая работы Минообороны — и тут есть огромные возможности и потребности в изменениях. Очень много имитации и лакировки действительности, от которых нужно избавляться.
Но как Белоусов один всё это вытянет?
А он не будет один — у него есть резерв как среди честных и компетентных чиновников (да, и таких немало), так и среди офицеров и генералов воюющей армии, и среди тех, кто разрабатывает и производит необходимое для фронта.
Конечно, сложно перестраивать воюющую армию и ВПК, от которого требуются ежедневные поставки, но без войны мы бы так и пребывали в иллюзии, что у нас «есть отдельные недостатки и проблемы, но в целом всё неплохо». Сейчас нет ни возможности, ни смысла врать ни начальству, ни подчиненным, ни самим себе. Нужно менять, перестраивать, создавать армию и Минобороны на десятилетия вперед.
Стратегическое мышление Белоусова пригодится как раз для этого.