Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Нынешнее 8 мая на Украине — поистине знаменательный день, впервые новый государственный праздник «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 гг.» отмечается сам по себе и единственном числе. Долгий путь к уничтожению Дня Победы завершен, и, что особенно символично, закон об отмене второго праздничного дня подписал внук офицера-фронтовика Семена Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум

Летом 1941-го 17-летний парень добровольцем ушел в армию, окончил военное училище и в звании младшего лейтенанта попал на фронт командиром взвода 120-мм минометов. Освобождал Украину (в том числе родной Кривой Рог) и дошел до Берлина. А внук отменил 9 Мая, и термин Великая Отечественная война в его стране повсеместно запрещен к использованию.

Украина не празднует Победу — у неё «повторная оккупация», в которой, так выходит, Семен Иванович всю жизнь принимал деятельное участие. То есть Владимир Зеленский — внук оккупанта. Но в своем «праздничном» обращении из мрачного подвала почему-то убеждает зрителей в том, что «80 лет назад миллионы украинцев боролись, чтобы нацизм проиграл навсегда».

Несмотря на очевидный идиотизм посыла, атмосфера видеоролика отлично попала в новые реалии. Он мрачный, излучающий страх и отчаяние.

А ведь 9 Мая всегда было праздником жизни, ярким и светлым. Днем победы над смертью и рабством, предназначенными украинскому народу в гитлеровской Германии совершенно официально. В городе-герое Киеве всегда было многолюдно в центре, толпы людей шли к Вечному огню с цветами даже когда организованные шествия уже запретили.

Вот там ощущалась атмосфера всеобщего братства, от которой нацистских бесов корежило больше всего. Доходило даже до того, что они собирались кучкой прямо над пламенем у мемориала, выкрикивая оттуда оскорбления и язвительные шуточки. Хотя до последнего казались просто кучкой идиотов, не способных переломить огромного народного единства. И пока бдительные граждане не начали вызывать полицию, люди пели песни военных лет за праздничным столом во дворе совершенно искренне.

В шизофренический праздник Второй мировой войны места для радости нет, она там не предусмотрена самой конструкцией. Чему радоваться? В 1939-м Германия напала на своего вчерашнего друга и помощника Польшу, тогда — главного зла для западноукраинских националистов. Бандеровцы поляков резали целыми сёлами. А теперь приходится их напоказ жалеть, крутя за спиной дули.

Социальные сети Владимир Зеленский у могилы Семена Зеленского

В 1941-м пришли германские нацисты, родня по духу, и руководство ОУН* клялось им в любви и верности. Помогало строить «новый порядок» и в Европе, и в Рейхскомиссариате «Украина», уничтожая украинский народ. Ставка оказалась проигрышной, снова грустно. Так что после 1945-го они просто сменили хозяина, перейдя от немцев к американцам и англичанам, продолжая жить в постоянном страхе.

Оуновская идеология с тех пор не изменилась, теперь она является государственной на Украине, всю полноту власти имеют её адепты. Зеленский нынче весьма оригинально ввернул, что истинные победители нацизма — «страны Европейского Союза, Великая Британия, США, Канада и в целом около полсотни держав». Так что сегодня он «вместе со всем цивилизованным миром».

Только упоминание украинцев, наряду с русскими составлявших основу Красной армии, — лишь вынужденная необходимость: иначе склеить борьбу с нацизмом и западных союзников с нынешней нацистской Украиной и её официальными героями логически невозможно.

Или кто-то всерьез считает, что галицкая дивизия СС или немецкий шуцманшафт, куда массово шли ОУНовцы, внесли решающий вклад в победу над Германией?

А этот самый «цивилизованный мир» и подписал наспех «предварительную» капитуляцию немцев в Реймсе 7 мая 1945 года, чтобы дать им возможность вывести максимальное количество войск и беженцев на территорию, захваченную западными союзниками. Преемник Гитлера гросс-адмирал Карл Дёниц прямо приказывал прорываться для этого через боевые порядки советских войск, а с англо-американцами всяческую войну прекратить.

Вчерашние нацисты и убийцы спокойно продолжили жить, работать и даже служить в США и Канаде. Чтобы в наши дни позорить свою страну на весь мир, как приглашенный на встречу с Зеленским в канадском парламенте престарелый эсэсовец Ярослав Гунька. Тогда про «миллионы украинцев», с которыми воевал нацистский ветеран, никто почему-то не вспомнил. Зато 8 мая «по западному стилю» нынче — праздник: те, кто не имел на это права, подмахнули какую-то бумажку.

Зато офицеры Вермахта тут же составили костяк новой армии ФРГ, а в служебной характеристике деда министра иностранных дел Германии Анналены Бербок значится: «Майн кампф» читал, идейные основы национал-социализма разделяет. Лейтенант Вальдемар Бербок служил в зенитной артиллерии, награжден крестом за «За военные заслуги». Кого он ударно сбивал в небе над Германий, разве не тех, кто боролся с нацизмом, пришедшим из будущего Евросоюза? Возможно даже, советских летчиков-украинцев, тоже частички пресловутых восьми миллионов.

На самом деле никакого уважения к ним у тех, кто сейчас рулит руинами Украины, нет. И это прекрасно показывают разрушенные под радостные визги буквально неделю назад очередные мемориалы советским солдатам. Зеленский, в общем-то, тоже может поехать на кладбище, и в год столетнего юбилея своего деда разбить памятник на его могиле. Он больше не нужен. Герои, которых себе выбрал внук, были Семену Зеленскому врагами. И всю жизнь искали себе хозяев, ненавидели, боялись и прятались.

К тому, что случилось в Берлине хоть 8, хоть 9 мая, всё это не имеет никакого отношения, как ни меняй календарь. Они проиграли.

Поэтому в нынешнем «государственном празднике» и нет никакой радости — кроме темного подвала, и вспомнить-то нечего. Так что пока еще президент выбрал подвал в Черниговской области не потому, что там «Россия совершала свои зверства». К этому его подталкивает само бытие. Отказавшись от своего родного деда и его Победы, он тоже выбрал поиск хозяев, ненависть, страх и бесконечное сидение по крысиным углам.

А настоящие украинцы в День Победы помянут своих воинов. Пусть пока и тихо, чтобы не донесли соседи.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ