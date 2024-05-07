Инаугурация президента — это не просто красивая торжественная церемония в Кремле, это еще и повод для оценки прошлого и прогнозов на будущее.

Иван Шилов ИА Регнум

С прошлым вроде бы как проще — можно вспомнить четыре предыдущих вступления Путина в должность президента и то, что за ними последовало. 2018, 2012, 2004 и 2000 — но даже последняя, шестилетней давности инаугурация, воспринимается как проходившая в совершенно другой эпохе: столько всего произошло за это время. Что уж тогда говорить о 2000-м годе? Однако именно на первую путинскую президентскую присягу больше всего похожа нынешняя — хотя и мир, и Россия очень сильно изменились с тех пор.

Почему похожа? Потому что вызовы и проблемы, которые сейчас стоят перед Путиным сопоставимы только с теми, что были на рубеже тысячелетий. Нет, России уже не грозят катастрофа, распад и увядание как в 2000-м, мы стали гораздо сильнее и уверенее в себе и своей самости. Да и Путин четвертьвековой давности уступает нынешнему в опыте и авторитете — но ведь и масштаб проблем изменился. Правда и тогдашние проблемы казались многим нерешаемыми: вытеснить олигархов, вырвав из их рук государство, победить и замирить Чечню, остановить падение влияния страны на мировой арене. Все это у Путина получилось тогда — и значит получится справиться и сейчас?

Речь идет не об Украине, а о конфликте с Западом. Причем конфликте не только за Украину, но и за новый мировой порядок, который формируется на наших глазах и с нашим серьезным участием. Да, мы платим за это большую цену — и жизнями, и деньгами, и нервами, — но выбора у нас нет. Мы бросили вызов и не можем, не имеем права не справиться, сломаться, пасть духом и отступить. Нет никаких сомнений, что и Путин настроен идти до конца — не в смысле ядерного апокалипсиса, а в смысле нашей победы. Этот путь будет долог и тяжел, но на нашей стороне не только правда, не только безальтернативность победы для нас, но и тенденция, логика, ход мировой истории. То есть Бог.

Но кроме внешних фронтов, которые Путин чувствует, знает и просчитывает, есть и внутренние вызовы. За четверть века Путин изменил страну, но в будущем ему предстоит провести не менее, а в чем-то даже и более масштабные изменения. Причем за гораздо более сжатый срок — не четверть века, а десятилетие.

Переделка, пересборка элит, от интеллектуальной до управленческой — без нее мы не сможем сформировать новую модель русского бытия: справедливую, самостоятельную, сильную Россию. Как нельзя вливать молодое вино в старые меха, так нельзя и ждать формулирования и строительства устойчивого и отвечающего чаяниям народа уклада от старой, ни во что не верящей элиты. Точнее верящей только в стяжание и приспособленчество — ну и в то, что единственно верный путь для России состоит в обучении и подражании Западу.

Застарелая болезнь «западничества» в 90-е годы стала у нас нормой жизни, то есть, болезнь выдавали за идеал здоровья. И только после 2022-го стала действительно осознаваться как недуг. Но как всегда после затяжной и запущенной болезни выздровление не будет быстрым, ведь и рецепты собственных лекарств утеряны или забыты, и почти все лекари были выучены на убеждении в том, что это не болезнь, а «проблемы роста здорового организма». А ведь нам нужно лечится без отрыва от войны. То есть необходимо одновременно и побеждать на фронте (украинском, санкционном, экономическом) и приучать государственный и общественный организм к жизни без наркотика «западничества».

Ослабленный организм должен и войну выиграть, и к новым принципам социально-экономического устройства приучаться — и все это без потери управляемости, и с отторжением попыток устроить рецедив болезни.

Сложнейшая задача, но и тут альтернативы у нас нет. Точнее есть, как она была и в 2000-м, плыть по течению, ничего не менять, не сопротивляться, слушать байки о «конце истории» и «возвращении России на естественный, европейский путь ее развития»: и растворится, распастся, исчезнуть как великая русская цивилизация.

Путин не согласился с этим четверть века назад — и тем более не отступится сейчас.