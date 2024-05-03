Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

В конце апреля белорусские хакеры выложили в открытый доступ скачанную ими базу обращений граждан в КГБ Белоруссии с 2014 по 2023 год. Факт взлома официального сайта белорусской спецслужбы подтверждается тем, что он уже два месяца выдаёт беспомощное Server unavailable. В опубликованной базе содержится 40 тысяч обращений, и среди них автор этих строк нашёл донос и на себя.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, 29 июля 2015 года некая Наталья Горячко обратилась в КГБ в связи с тем, что «в соцсети нашла ссылки на сайт, в котором публикуются крайне экстремистские темы по отношению к нашему государству Беларусь» (авторская грамматика сохранена). Речь шла о сайте «Спутник и Погром», где регулярно публиковались мои статьи о белорусской истории и политике.

Бдительная гражданка дала настоятельный совет белорусским чекистам: «Сайт надо закрыть как можно быстрее, а создателей и писак привлечь к уголовной ответственности».

Сложно сказать, прислушался ли комитет госбезопасности к доводам госпожи Горячко, но 23 января 2017 года суд Центрального района Минска признал публикации «Спутника и Погрома» экстремистскими материалами, и на этом основании сайт был заблокирован на территории Белоруссии.

Выяснить политическую ориентацию Натальи Горячко оказалось несложно.

В её обращении в КГБ указан телефон, который ведёт на страницу проекта «Белорусский Укроп» в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). На странице указано, что проект, который возглавляет Наталья, занимается помощью «воинам АТО Украины из добровольческих батальонов». Последняя запись там датирована 16 апреля 2017 года.

То есть донос в КГБ был написан человеком, принадлежащим к «змагарам» — непримиримым противникам «режима Лукашенко».

И это не единичный факт.

В 2016 году вышла книга «Несвядомая» история Белой Руси», написанная мной под псевдонимом Всеслав Зинькевич. Событие широко освещалось в прозападных белорусских СМИ, и реакция «свядомой» общественности была чрезвычайно бурной. В одном из постов в «Фейсбуке» пользователь с бело-красно-белым флагом на аватаре выражал надежду, что белорусские спецслужбы пресекут распространение книги, а если этого не случится, то он сам принесёт её в КГБ с заявлением о проверке на экстремизм.

Был и ещё более красноречивый эпизод.

В апреле 2015 года рупор белорусских националистов сайт 1863x.com разместил статью под названием «Просвирнин должен умереть», содержащую прямые призывы к убийству главного редактора сайта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина.

«Наш сайт призывает КГБ и другие белорусские спецслужбы выслать специальную группу для ликвидации Егора Просвирнина. <…> Если КГБ ленится, призываем всех белорусов, которые проживают в России, попытаться вывести из строя наших врагов. Можно подавать в суд, можно нанимать киллеров, можно дубасить их битами в подъезде», — говорилось в статье.

Автор этой публикации, блогер Эдуард Пальчис, видимо, не знал поговорку «не рой другому яму — сам в неё попадёшь», однако вынужден был прочувствовать на себе её значение.

В декабре 2021 года Пальчиса приговорили к 13 годам колонии за организацию массовых беспорядков в ходе попытки государственного переворота в Минске в 2020 году.

По иронии судьбы в слитой базе обращений в КГБ нашёлся донос на того, кто сам призывал «контору» к устранению политического оппонента.

Примечательно, что на Пальчиса донёс не кто-то из пророссийского лагеря, а его же единомышленница Ольга Тишкевич, которая в мае этого года планировала избираться в Координационный совет белорусской оппозиции, действующий за рубежом. Сейчас дама пытается оправдаться тем, что её компьютер был у соседа, который поддерживает Лукашенко, однако верится в это с трудом.

В той же базе обращений был найден донос в КГБ за подписью другого оппозиционера и тоже кандидата в Координационный совет оппозиции Павла Белютина. Он в 2017 году донёс «кому следует» на известного в Белоруссии активиста Николая Автуховича, получившего 25 лет колонии строгого режима в связи с событиями 2020 года.

И для белорусской оппозиции картина вырисовывается крайне неприглядная.

Оказывается, её представители используют спецслужбы «кровавого режима» не только для расправы над политическими противниками, призывавшим к тесной интеграции с Россией (это давно было известно), но и для сведения счётов между собой.

Ожесточённая грызня внутри бело-красно-белого сообщества не является секретом для тех, кто внимательно следит за белорусской политикой.

У «змагаров» имеется давняя проблема — выделяемых Западом денег не хватает на всех, поэтому каждому активисту приходится бороться за своё место под солнцем, топя собственных соратников и единомышленников.

И теперь есть серьёзные свидетельства того, что «лишние рты» в оппозиции устраняются в том числе при помощи КГБ. Можно только догадываться, какие пасквили строчат эти пламенные борцы за права и свободы в адрес курирующих их соответствующих западных структур.