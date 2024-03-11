Кирилл Аверьянов
Автор
Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.
Последние публикации
Как чехи и словаки поссорились из-за России и Украины
Российско-украинское противостояние привело к тектоническим сдвигам в мировой политике, и геополитические разломы теперь появляются даже в Восточной Европе. В конце февраля на встрече премьер-министров стран Вышеградской группы выяснилось, что существование этого альянса поставлено под вопрос из-за...
11 марта 2024
Паны дерутся. Зачем поляки установили прослушку Тихановской
В Польше разворачивается новый «шпионский» скандал. «Шпионский» в кавычках, потому что на этот раз поляки шпионили вроде как за… «своими». Польская Gazeta Wyborcza сообщила о том, что во время приездов в Варшаву лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской её разговоры прослушивали. Согласно...
9 февраля 2024
Еще один белорусский боевик, воевавший за Украину, загадочно погиб в Европе
7 января в Швейцарии умер белорусский наёмник Николай Сикорский (Костиков) с позывным Немец, воевавший на стороне киевского режима с 2017 года и ставший одним из основателей полка белорусских националистов «Погоня». По сообщениям знакомых Сикорского, причиной смерти стала черепно-мозговая травма...
15 января 2024
Что означает появление памятника Александру Невскому в Минске
В Минске 14 ноября состоялось торжественное открытие первого в белорусской столице конного памятника. Он посвящен святому благоверному князю Александру Невскому, одному из наиболее знаковых для России исторических деятелей. Памятник высотой 11 метров и массой около 4 тонн установили возле...
21 ноября 2023
Санкции не помеха. Белорусские военные новинки заинтересовали Эмираты
В понедельник, 13 ноября, в ОАЭ состоялись переговоры министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина и государственного министра по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда бин Ахмед Аль Боварди. В ходе встречи стороны подписали соглашения о военном...
16 ноября 2023
Фантомные боли многовекторности. Чего Лукашенко ждет от победившего Туска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё в феврале текущего года заявил, что если выборы в Польше пройдут демократично, то народ «сметёт нынешнюю власть». Формулировка «сметёт» едва ли подходит к тому, что произошло на выборах в Польше 15 октября, однако пока ещё правящая партия «Право и...
20 октября 2023
Прощание «латинки». Почему в Минске отказываются от использования латиницы
В постсоветских государствах перевод письменности с кириллицы на латиницу — вопрос не лингвистический, а сугубо политический. Такой переход совершили Молдавия, Узбекистан, несколько лет назад по этому пути решил пойти Казахстан. Во всех этих странах латиница воспринимается как символ разрыва с...
2 октября 2023
Белорусская оппозиция раскололась на «сытую» и «голодную»
Белорусский оппозиционер, экс-претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало подал иск в Суд Евросоюза. И не против Александра Лукашенко, как можно было бы подумать, а против Европейской комиссии — высшего исполнительного органа Европейского союза, на территории которого с 2020 года...
18 сентября 2023
Неиспользованный козырь Лукашенко в игре с Варшавой
Десятого сентября он должен был получить в польском Люблине медаль, названную в честь польского деятеля Яна Карского, однако не смог этого сделать, поскольку отбывает восьмилетний срок заключения в Белоруссии. Можно было бы подумать, что речь идёт об иностранном журналисте, попавшем в немилость к...
13 сентября 2023
Удар в спину. Литовские спецслужбы взялись за белорусскую оппозицию
Департамент госбезопасности Литвы начал проверять угрозы, связанные с белорусскими иммигрантами, придерживающимися «литвинской» идеологии, и давать властям рекомендации относительно отказа или аннулирования вида на жительство в Литве. По мнению литовских спецслужб, их деятельность «в настоящее...
29 августа 2023
Возможен ли новый «медовый месяц» в отношениях Белоруссии и ЕС
В разные периоды существования Белоруссии её президент Александр Лукашенко исповедовал так называемый «многовекторный» подход к внешней политике. Находясь в рамках Союзного государства, на внешней арене Белоруссия нередко предпринимала шаги, которые неоднозначно воспринимались в России. И порой...
23 августа 2023
Белорусская оппозиция придумала собственный паспорт
В марте 1918 года, в период немецкой оккупации Белоруссии, была провозглашена Белорусская Народная Республика (БНР) — фантомное образование, не имевшее реальной власти, но обладавшее некоторыми формальными признаками государственности, в частности печатавшее паспорта. Весьма скоро оказавшись в...
17 августа 2023
Белорусские «змагары» укрепили Союзное государство
Три года назад, в ночь с 9 на 10 августа 2020 года, сразу после выборов президента Белоруссии, в стране вспыхнули беспорядки. Президент Александр Лукашенко успешно удержал власть, а результатом действий оппозиции, пытавшейся устроить переворот, парадоксальным образом стало сближение Белоруссии с...
10 августа 2023
Почему в русофильской Словакии правят леволибералы и евроатлантисты
Словакия считается одной из самых консервативных и пророссийских стран Европейского союза. Согласно проведённому в этом году исследованию центра Globsec, только 40% словаков считают Россию виновной в конфликте на Украине (для сравнения: в Польше этот показатель — 85%). При этом пост президента...
30 июля 2023
«Думайте по-польски». Зачем белорусские «ждуны» смотрят в сторону Варшавы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности в очередной раз заявил, что Польша вынашивает реваншистские планы относительно территории Западной Белоруссии, потерянной поляками в 1939 году. Вопреки здравому смыслу, возможная попытка реализации Польшей указанных планов не для всех...
24 июля 2023
«Мы всегда были литвинами». Откуда шло вдохновение белорусских протестов
До недавнего времени пишущий эти строки считал лучшей иллюстрацией сотрудничества белорусской власти с самостийными активистами совместное празднование ими 100-летия провозглашения БНР в 2018 году. Однако после того, как на днях в интернете появился фильм «Купала», снимавшийся на «Беларусьфильме» в...
18 июля 2023
Государственная дума должна брать пример с польского Сейма
В 80-ю годовщину украинского геноцида поляков на Волыни Сейм Польши единогласно принял резолюцию с однозначным осуждением бандеровцев и других украинских националистических формирований. В документе говорится, что 11 июля 1943 года произошло «кровавое воскресенье — кульминационный момент Волынской...
14 июля 2023
Для единства с Белоруссией нужно пересмотреть каноны преподавания истории
Идея написания учебника истории Союзного государства России и Белоруссии высказывается уже давно. Пять лет назад автор этих строк участвовал в обсуждении данной темы в стенах МГУ. Тогда, как представляется, идея осталась нереализованной вследствие недостаточной заинтересованности в этом руководства...
7 июля 2023
Поиск легитимности. Как две белорусские нации уживаются в одном государстве
Белоруссия — единственная страна на постсоветском пространстве, где дата Дня независимости никак не связана с распадом СССР или падением Российской империи. Главный государственный праздник белорусы отмечают 3 июля — в день освобождения Минска от гитлеровских оккупантов. Решение об этом было...
3 июля 2023
«Перамоги» не будет. Белорусская оппозиция разворовывает гранты Запада
Британское издание The Sunday Times недавно попыталось испугать белорусскую общественность материалом о том, что сотни противников президента Белоруссии Александра Лукашенко проходят вооруженную подготовку на территории Польши с целью свержения власти в Минске. Как сообщили британские журналисты...
22 июня 2023