Россия должна быть деколонизирована. Такое требование на днях озвучила авторитетная, по крайней мере, в глазах самой себя, Парламентская ассамблея Совета Европы.

Иван Шилов ИА Регнум

В период российского членства в ПАСЕ любимым развлечением организации, созданной для диалога между Востоком и Западом, для поиска общих знаменателей и взаимоуважительного общения, было критиковать Москву за все грехи и затем выслушивать оправдания российских чиновников в зале.

И когда Москва после начала СВО вышла из состава Совета Европы, ПАСЕ, казалось бы, потеряла смысл для существования. Однако депутаты не отчаялись и стали критиковать Россию заочно.

В частности, приняли резолюцию 2540, где призвали все западные страны принять всевозможные санкции против России. И в пункте 2.8 отметили, что «деколонизация Российской Федерации является необходимым условием установления демократии в Российской Федерации».

Пункт, мягко говоря, странный. Деколонизации требуют представители европейских стран, которые были главными мировыми колонизаторами и остаются такими вместе с США. Просто теперь их колониализм осуществляется не при помощи батальонов в пробковых шлемах и работорговли, а с участием мировой финансовой системы и подкупа местных элит.

Элит, которые, как и раньше, сами поставляли колонизаторам рабов, закладывавших бесплатным трудом основу процветания «просвещенных» держав. Просто раньше их везли в трюмах на кораблях, а теперь могут эксплуатировать на заводах в самих странах пребывания.

Элит, которые, как и раньше, за бросовые деньги распродают национальные богатства — просто за то, чтобы стоять на фотосессии рядом с западными «партнерами» и иметь крохи с их стола.

Элит, которым навязали мысль о том, что по-другому система существовать не может. Что «золотой миллиард» и пристегнутые к нему избранные представители туземцев должны процветать, а люди второго сорта — страдать и умирать.

Умирать от голода — когда Запад жирует, болезней — от которых на Западе давно избавились, войн — которые Запад сам провоцирует для того, чтобы контролировать развитие местных обществ, нищеты — поскольку за «демократию» и «западные ценности» надо платить.

И эти колонизаторы требуют деколонизации страны, которая никогда в жизни не была колониальной державой.

Россия не качала ресурсы из занятых ею территорий, а развивала их, благодаря чему страны Средней Азии сейчас не выглядят как Афганистан. Россия не порабощала народы, а спасала их, благодаря чему армяне и грузины не были уничтожены и ассимилированы турками.

Россия не воспринимала новых граждан как людей второго сорта, а интегрировала их в свою элиту, благодаря чему Багратион, Баграмян, Сталин и прочие стали одними из наиболее ярких персонажей в российской истории XIX и XX веков.

Однако за этим требованием всё-таки кроется трезвый расчет. Депутаты ПАСЕ не только выплескивают свои русофобские фантазии, но и реализуют ряд задач.

Во-первых, пытаются расширить антироссийскую коалицию за счет стран Глобального Юга. Да, пока у Запада это не получилось. Лидеры Азии и Африки, за исключением во многом вестернизированных и полностью зависящих от США Японии и Кореи, как минимум сочувствуют, а как максимум помогают Москве в ее борьбе на Украине.

Просто потому, что считают ее частью глобального деколонизационного процесса. Процесса освобождения мира от продолжающегося доминирования Запада, прекращения эксплуатации Штатами и Европой ресурсов развивающихся стран при помощи навязывания им западной идеологии, политики, образа мыслей и правил глобальной игры.

И Россия, которой эта поддержка нужна, всячески подтверждает антиколониальную сущность своей политики на украинском направлении, встраивает ее в нарратив Глобального Юга.

Вот ПАСЕ и решила тоже поиграть в эту игру. Тоже встроить борьбу Запада против России в деколонизационный тренд. Позиционировать Москву как «тюрьму народов», где злобные русские имперцы оккупируют мусульман/азиатов/малые народы — нужное подчеркнуть.

Не случайно западная пропаганда всячески подсвечивает мероприятия, аналогичные «Конференции порабощенных народов востока Европы и Азии», которая проводилась украинскими нацистами под чутким руководством гитлеровской Германии в 1943 году. В частности, тот самый Форум свободных народов России, который проводят необандеровцы при помощи неовласовцев.

Во-вторых, идея «деколонизации» России является элементом общей стратегии Запада по развалу нашей страны изнутри. Отчаявшись устроить раскол по линии «консерваторы — либералы» (в том числе по причине массового отъезда последних в начале СВО, а также обострения патриотических чувств у оставшихся), американские и британские стратеги решили делать ставку на процесс, который уже как минимум дважды приводил к распаду большого российского проекта — на национализм.

Причем национализм со всех сторон. Как со стороны титульной нации — не случайно в России увеличилось число ресурсов нацистской направленности, так и со стороны национальных меньшинств.

Ни для кого не секрет, что Москва до сих пор не может выстроить эффективную идеологию наднациональной гражданской интеграции. Проще говоря, сделать термин «россияне» важнейшим с точки зрения самоидентификации граждан страны, когда национальная идентификация уже идет на втором месте.

В результате этого в ряде регионов страны существует достаточное количество персонажей, исповедующих радикальный национализм. И вот ПАСЕ, вкупе с другими органами Запада, дает им понять, что «заграница поможет». Что Европа и США всячески поддержат их стремление к обретению «национального очага». После, естественно, победы над Россией, в деле достижения которой националисты должны поучаствовать по мере своих скромных сил и возможностей.

План, конечно, долгоиграющий. И в нем есть на кого положиться, благо националистов, желающих превратить Россию в Великое княжество Московское, разыскать можно. Однако на их пути встает такой процесс, как СВО.

Советский народ был выкован не столько идеологией КПСС, сколько Великой Отечественной войной. Где все жители великой страны плечом к плечу защищали ее и свои семьи в ней от внешней угрозы.

И сейчас специальная военная операция приобретает характерные черты Великой Отечественной. В меньших масштабах, конечно, но снова — для защиты страны от врагов, мечтающих ее уничтожить и расчленить.

И на СВО сейчас рождаются россияне, для которых их страна является не каким-то колониальным образованием, а защитницей подлинных свобод. Для достижения которых нужна, конечно, деколонизация — но не России, а Запада.