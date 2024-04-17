Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Когда дрон сбрасывает боеприпасы на обычных людей, у которых нет формы и оружия, это воспринимается на уровне какого-то досадного обстоятельства, не влекущего за собой внимания мировых СМИ, экстренных заседаний Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА Регнум

Предметом широкой дискуссии регулярно становились случаи жестокого обращения одних военных с другими. Иногда — очень редко — её возбуждало жестокое обращение военных с гражданскими. Но там всегда были живые люди с той и другой стороны.

Дрон же лишён какой-либо идентичности, и у него вроде как нет личной ненависти — он просто орудие. Его нельзя опознать по камерам или распознать голос. Машина, похожая на большое насекомое, жужжа прилетает и сеет смерть, поневоле создавая впечатление самостоятельного организма.

Рука, управляющая им, не видна, что и делает такое убийство куда более жестоким и циничным. Но привыкший к определённым стандартам человеческий мозг этого до конца не воспринимает: Уголовный кодекс полон историй про жестокость людей, а не машин.

А «охота» за мирными не прекращается ни на день. Недавно в донецкой Александровке украинский беспилотник сбросил боеприпас на городской автобус, пробил крышу и раскурочил салон. Пострадали две женщины, не представлявшие никакой военной угрозы, одна тяжело ранена.

В Горловке 15 марта водитель гражданского бензовоза погиб при атаке украинского дрона по заправочной станции.

Глава муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики Петровский район. Донецк

Они гоняются за людьми во дворах домов, атакуют очереди за водой, в Херсонской области постоянно выискивают машины скорой помощи, выезжающие в сёла прифронтовой зоны.

Кто-то говорит, так ВСУ тренируют своих операторов, набивают руку в идеальных условиях, где нет противодействия, где не «заземлят» с помощью станции РЭБ и где по человеку с пультом не начнут лупить миномёты крупного калибра. Или чего поинтереснее. Где за возвращающимся FPV не увяжется другой, с российской стороны, чтобы наказать любителя полетать.

Но станет ли нормальный, психически здоровый человек убивать пожилых женщин, чтобы просто «набить руку»? Честно говоря, такое с определённым усилием можно представить даже в отношении «отсталых дикарей». Но почему-то легко исполняется «свободолюбивыми европейцами», которые в юности анонимно гадили в интернете, а теперь выросли и прячутся за безликой «птичкой».

Только это всегда остается за скобками. Пара строчек в новостях, не более.

Даже великая и ужасная ООН, выступившая «против ударов по гражданской инфраструктуре» в связи с атаками украинских дронов по объектам в Татарстане, не делает акцента на гибели гражданских.

Плохо бить по НПЗ — нефтепродукты дорожают. Хотя никакой разницы между слепыми (или, наоборот, сознательными) ударами артиллерии по жилым кварталам, больницам, школам и атаками БПЛА нет. За ними всегда стоят исполнитель приказа, его командир и вышестоящие командиры — вплоть до Верховного главнокомандующего, который в конечном итоге отвечает за всё.

В уставе Международного трибунала «для судебного преследования лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного права, совершённые на территории бывшей Югославии», отдельно говорится о тех, кто нарушает законы или обычаи войны.

Там перечисляются такие деяния, как «бессмысленное разрушение городов, поселков или деревень», не оправданное военной необходимостью»; их обстрелы, умышленное повреждение «культовых, благотворительных, учебных, художественных и научных учреждений». Но первым пунктом — применение видов оружия, предназначенных для причинения излишних страданий.

Всё это можно смело брать и менять «Югославия» на «Украина» — начиная с самого 2014 года и по сей день, с «Градами» по Донецку, с минами-«Лепестками» и, конечно, дронами.

Иван Приходько / Telegram Последствия сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке

Это оружие идеально предназначено именно для причинения излишних страданий, недаром жанр видео, где кому-то отрывает ноги после сброса гранаты, стал одним из самых популярных в околовоенных каналах.

И старания, с которыми специально обученные люди занимались поиском командиров артиллерийских подразделений, восемь лет «тренировавшихся» на посёлках и городах Донбасса, должны быть перенесены на «дронщиков».

Все случаи применения беспилотников по гражданским лицам — фиксироваться. Имена и лица операторов, их инструкторов и командиров — ложиться в особый список, их интервью — сохраняться в отдельную папочку.

Ну, а в конце этой верёвочки неизбежно будет петелька для тех руководителей высокого уровня, которые не могли не знать о том, что творят их подчинённые. Но были едины с ними в желании пакостить слабым и убивать беззащитных, наслаждаясь свой безнаказанностью — как всегда ведут себя трусы и подлецы.