Дрон как оружие трусов и подлецов
Когда дрон сбрасывает боеприпасы на обычных людей, у которых нет формы и оружия, это воспринимается на уровне какого-то досадного обстоятельства, не влекущего за собой внимания мировых СМИ, экстренных заседаний Совета Безопасности ООН.
Предметом широкой дискуссии регулярно становились случаи жестокого обращения одних военных с другими. Иногда — очень редко — её возбуждало жестокое обращение военных с гражданскими. Но там всегда были живые люди с той и другой стороны.
Дрон же лишён какой-либо идентичности, и у него вроде как нет личной ненависти — он просто орудие. Его нельзя опознать по камерам или распознать голос. Машина, похожая на большое насекомое, жужжа прилетает и сеет смерть, поневоле создавая впечатление самостоятельного организма.
Рука, управляющая им, не видна, что и делает такое убийство куда более жестоким и циничным. Но привыкший к определённым стандартам человеческий мозг этого до конца не воспринимает: Уголовный кодекс полон историй про жестокость людей, а не машин.
А «охота» за мирными не прекращается ни на день. Недавно в донецкой Александровке украинский беспилотник сбросил боеприпас на городской автобус, пробил крышу и раскурочил салон. Пострадали две женщины, не представлявшие никакой военной угрозы, одна тяжело ранена.
В Горловке 15 марта водитель гражданского бензовоза погиб при атаке украинского дрона по заправочной станции.
Они гоняются за людьми во дворах домов, атакуют очереди за водой, в Херсонской области постоянно выискивают машины скорой помощи, выезжающие в сёла прифронтовой зоны.
Кто-то говорит, так ВСУ тренируют своих операторов, набивают руку в идеальных условиях, где нет противодействия, где не «заземлят» с помощью станции РЭБ и где по человеку с пультом не начнут лупить миномёты крупного калибра. Или чего поинтереснее. Где за возвращающимся FPV не увяжется другой, с российской стороны, чтобы наказать любителя полетать.
Но станет ли нормальный, психически здоровый человек убивать пожилых женщин, чтобы просто «набить руку»? Честно говоря, такое с определённым усилием можно представить даже в отношении «отсталых дикарей». Но почему-то легко исполняется «свободолюбивыми европейцами», которые в юности анонимно гадили в интернете, а теперь выросли и прячутся за безликой «птичкой».
Только это всегда остается за скобками. Пара строчек в новостях, не более.
Даже великая и ужасная ООН, выступившая «против ударов по гражданской инфраструктуре» в связи с атаками украинских дронов по объектам в Татарстане, не делает акцента на гибели гражданских.
Плохо бить по НПЗ — нефтепродукты дорожают. Хотя никакой разницы между слепыми (или, наоборот, сознательными) ударами артиллерии по жилым кварталам, больницам, школам и атаками БПЛА нет. За ними всегда стоят исполнитель приказа, его командир и вышестоящие командиры — вплоть до Верховного главнокомандующего, который в конечном итоге отвечает за всё.
В уставе Международного трибунала «для судебного преследования лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного права, совершённые на территории бывшей Югославии», отдельно говорится о тех, кто нарушает законы или обычаи войны.
Там перечисляются такие деяния, как «бессмысленное разрушение городов, поселков или деревень», не оправданное военной необходимостью»; их обстрелы, умышленное повреждение «культовых, благотворительных, учебных, художественных и научных учреждений». Но первым пунктом — применение видов оружия, предназначенных для причинения излишних страданий.
Всё это можно смело брать и менять «Югославия» на «Украина» — начиная с самого 2014 года и по сей день, с «Градами» по Донецку, с минами-«Лепестками» и, конечно, дронами.
Это оружие идеально предназначено именно для причинения излишних страданий, недаром жанр видео, где кому-то отрывает ноги после сброса гранаты, стал одним из самых популярных в околовоенных каналах.
И старания, с которыми специально обученные люди занимались поиском командиров артиллерийских подразделений, восемь лет «тренировавшихся» на посёлках и городах Донбасса, должны быть перенесены на «дронщиков».
Все случаи применения беспилотников по гражданским лицам — фиксироваться. Имена и лица операторов, их инструкторов и командиров — ложиться в особый список, их интервью — сохраняться в отдельную папочку.
Ну, а в конце этой верёвочки неизбежно будет петелька для тех руководителей высокого уровня, которые не могли не знать о том, что творят их подчинённые. Но были едины с ними в желании пакостить слабым и убивать беззащитных, наслаждаясь свой безнаказанностью — как всегда ведут себя трусы и подлецы.