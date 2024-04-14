Двойные стандарты. Именно это выражение приходит на ум в связи с действиями Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России и Израиля.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так, Россия была отстранена от Игр за спецоперацию на Украине. На российских спортсменов была возложена коллективная ответственность за эту спецоперацию. В итоге с большим скрипом МОК разрешил поехать на игры только тем участникам, которые максимально дистанцировались от государства и российской армии — то есть не имеют даже фотографий на фоне буквы Z.

Израиль же, напомним, ведет не специальную военную операцию, а войну на уничтожение. Причем в буквальном смысле — израильская армия целенаправленно сносит целые кварталы жилых домов в Газе. За полгода этой войны израильтяне убили десятки тысяч жителей Газы. Причем половина убитых — это дети.

Однако при этом Израиль от Олимпиады не отлучен, а коллективная ответственность на его спортсменов (значительная часть которых активно поддерживает как войну, так и методы ее ведения) не распространяется. Никто от игр не отстранен, все едут.

Неудивительно, что российские официальные лица проводят параллели, а отечественные активисты присоединяются к своим мусульманским коллегам и призывают МОК проявить последовательность — то есть не допустить израильских участников на Олимпиаду в Париже.

Однако президент России эти призывы к недопуску не поддерживает. «Несмотря на события, происходящие в Газе, если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики, призван объединять людей», — пояснял Владимир Путин еще в конце 2023 года.

И он прав. Борьба России против нынешнего несправедливого миропорядка не является эгоистичной по своей сути — Москва сражается не только за свои права, но и за права других стран. За право всех на равноправие, за единые для всех правила игры и за отсутствие политической дискриминации. Именно поэтому российской борьбе сочувствует почти весь Глобальный Юг — а кое-кто даже помогает.

Однако, помимо российских принципов в позиции президента, по всей видимости, есть и иные мотивы. Понимание того, что решение МОК всё-таки допустить Израиль на игры становится ударом не по российскому самолюбию, а по авторитету самой организации, ее проектов и всех структур. Организации, которая на сегодняшний день является для России враждебной.

Ведь что будет, если израильтян отстранят? МОК продемонстрирует свою объективность, принципиальность и готовность играть по общим для всех правилам. А поскольку Комитет является еще и выразителем воли Запада, то часть флёра «объективности и принципиальности» перепадет и ему.

И Москве будет очень сложно говорить о том, что действия Международного олимпийского комитета в отношении России, выражаясь словами Марии Захаровой, «были изначально продиктованы соображениями дискриминации и сегрегации по политическому, национальному и этническому принципу».

А вот если Израиль будет допущен, то ситуация станет иной. МОК настроит против себя весь мусульманский мир, который тоже почувствует себя дискриминируемым. И речь не идет о каких-то сиюминутных обидах или претензиях. Мусульманские страны — члены организации осознают, что в нынешнем своем виде МОК и стоящие за ним структуры являются инструментами неоколониальной повестки.

А значит, МОК не только не досчитается спонсорских средств из мусульманского мира, но и, вероятно, получит определенное сопротивление ближневосточных и иных членов при принятии ряда организационных решений. А также интерес этих членов к другим формам международного спортивного движения — альтернативным дискредитировавшему себя олимпизму.

Кроме того, допуск израильтян до Олимпиады может если не сорвать, то, по крайней мере, омрачить проведение игр в Париже. Ни для кого не секрет, что французская столица окружена мусульманскими пригородами. И на играх будет огромное число людей, крайне негативно относящихся и к Израилю, и к израильским спортсменам.

Меры безопасности будут настолько жесткими, что, скорее всего, лишат состязания значительной доли их очарования. И это без учета всякой коммерческой составляющей, которая тоже пострадает.

Конечно, в МОК все эти расклады понимают. И умеют считать деньги. Поэтому если бы все зависело от главы Комитета Томаса Баха, то израильтяне, скорее всего, на игры не поехали бы — просто потому, что это коммерчески невыгодно.

Однако Бах в данном (и во многих других) случае является инструментом западной внешнеполитической стратегии. Стратегии, где есть люди первого сорта, к которым относятся и израильтяне, и люди второго сорта — русские, арабы, китайцы и прочие унтерменши.

И в рамках установленных на Западе правил первые обладают куда большими правами, чем вторые — в том числе и иммунитетом от всяких наказаний. Поэтому Бах вынужден подчиняться, даже понимая, что своими решениями он гробит Международный олимпийский комитет.

Ну и пусть гробит.