Тегеран, 1 апреля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Ракетный удар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске. Об этом 1 апреля сообщил иранский телеканал Al-Alam.

Кадр из видео

«Полностью разрушено здание иранского консульства. Израиль целился на густонаселённый район Мезза. Источники сообщили: по меньшей мере два человека погибли и ещё один получил ранения», — сообщил корреспондент канала.

Также стало известно, что в результате удара погиб один из лидеров Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди. Об этом сообщило агентство Reuters.

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О попадании в здание иранского посольства ИА Регнум сообщало ранее. Тогда же стало известно, что сирийские средства противовоздушной обороны частично отразили ракетную атаку Израиля. Информация о пострадавших не поступала. Агентство SANA также сообщало о ракетном ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану, в результате которого пострадал посёлок Рашайя Аль-Фаххар. Израильская артиллерия также била по окраинам города Аль-Хайям и району Хасбайя.

В октябре 2023 года ЦАХАЛ начала боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после массированного ракетного удара движения по Израилю. Помимо этого израильская сторона также наносит удары по другим территориям, объясняя их поддержкой ХАМАС мусульманами из Сирии, Ливана и Ирана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Израиль несоразмерно отреагировал на атаку ХАМАС, и что его действия в отношении Газы нарушают международное право.