Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Глава СБУ Василий Малюк, как и положено истинному украинскому патриоту, черпает своё вдохновение в прошлом. В комментариях под его почти часовым интервью на одном из центральных киевских телеканалов множество благодарностей за удивительное сочетание воина и тонкого знатока истории.

Иван Шилов ИА Регнум

Так что Василий Васильевич, если бы не его внешность неандертальца, вполне мог бы посостязаться за роль секс-символа нации. Но пока соревнуется только за лавры «террориста № 1» с Главным управлением разведки и стройным Кириллом Будановым. Но эта ревность, желание урвать свой кусочек славы и заодно подсветить своего шефа Зеленского, которого генерал регулярно упоминает, дают возможность заглянуть в безобразный мир, где обитает новая украинская элита, лучшие из лучших. Взглянуть на происходящее, можно сказать, из головы Малюка.

Возьмем, к примеру, его призывы к братской любви. Все украинские беды — от внутреннего раздора, учит генерал-лейтенант. Как начали сыны Ярослава Мудрого чубиться — так и пошло, и пошло. А враг-то не дремлет, спешит воспользоваться разобщенностью, наносит подлые удары: «Было 13 полноценных больших войн с Российской Федерацией. А если брать конфликты поменьше, то их больше 23 в действительности». Древнее зло Российской Федерации еще с XI века не даёт Украине покоя, так что надо «еднатыся», не забывать о славном прошлом, которое пузырится в венах, «включить своё национальное «Я».

Но при этом следует помнить, что вокруг множество предателей, и, если ты видишь в ближнем своём что-то подозрительное, демаскирующие признаки — не надо стесняться позвонить в СБУ. А там уже дадут «правовую оценку» и разберутся, друг это или хорошо замаскированный враг. «Мы за человеком пристально понаблюдаем, и, может быть, он станет фигурантом. А может быть, наоборот, станет двойным агентом и станет работать на благо нэньки Украины»,— объясняет телезрителю главный контрразведчик страны.

Он грустит, что базовые архетипы для многих не работают на поддержание должного уровня патриотизма. Так работу преступной группы народных депутатов Украины (в которой, оказывается, состоял Александр Дубинский, вообще-то закрытый в СИЗО за троллинг Зеленского) курировал лично заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев. Но он же уроженец Винничины, сетует Малюк, наверняка любит борщ, сало и цыбулю, «а в действительности курирует работу вражеских спецслужб на территории Украины». Прививка салом, увы, не сработала.

Или другой случай: в составе оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» был выявлен агент в звании подполковника. Выяснилось, что он отказался от зарплаты и работал в интересах России совершенно бесплатно, из убеждений. Здесь у главы СБУ вообще бы волосы встали дыбом, если бы были: предатель — уроженец Волынской области, «его дед потенциально бегал с автоматом среди тех упивцев и боролся с врагом, а он вот так себя проявил». Ужас что.

При этом не моргнув глазом Василий Васильевич рассказывает о «ментальной поддержке», которую ощущает от покойных предков. Бабушка — диверсант в партизанском отряде НКВД, действовавшем также на территории Польши. Дедушка прошел путь от рядового до капитана в 3-й гвардейской танковой армии Павла Рыбалко, два ордена Славы. Хотя в его картине мира это вообще-то пособники Москвы, служившие во вражеской армии и способствовавшие «повторной оккупации Украины». Вполне возможно, старики вертятся в гробу, глядя на выдающийся интеллект своего внука-генерала, убежденного, что Россия тянет свои жадные щупальца к Украине чисто из зависти к её древней истории. Ведь когда в Киеве крестили Русь, на месте Москвы еще «жабы кумкалы».

Но если уж базовые архетипы не срабатывают и для самого Малюка, нагрузка на плечи его подчиненных ложится вполне логично. Масса людей, не связанных по рукам и ногам любовью к салу, УПА* и обидой на уничтожение Запорожской Сечи Екатериной II, по мере сил сражаются с современностью. Она их явно не устраивает.

Поэтому кроме подполковника ВСУ был еще подполковник Нацгвардии. Или в Киевской области группа молодых людей закончила курсы операторов боевых дронов, закупила технику и собиралась уничтожить систему ПВО «Пэтриот». А в Одесской области другая группа объединилась для сбора и передачи информации ВС РФ. Около двух месяцев назад завершилась операция по вскрытию агентурной сети, в которой состояли бывшие сотрудники ГУР, Службы внешней разведки и действующий офицер СБУ. Они уже собирали развединформацию по всей стране, но были пойманы и «уже дали признательные показания».

О существовании такого сопротивления на Украине мы бы, возможно, никогда и не узнали, если бы не желание Малюка похвалиться и рассказать про уважение со стороны руководителей западных спецслужб, которые «снимают шляпу». Поскольку в эфире появляются в основном новости о задержании очередного «пособника», по пьяному делу брякнувшего что-то не то собственной родне. Таких дел — множество, по информации главы СБУ, объявлено более 8 тысяч «подозрений», в основном не доведенных до суда. А те, что доведены, часто шокируют: в харьковском Люботине к пяти годам лишения свободы приговорена женщина, оставившая комментарий в неправильном телеграм-канале.

Этому, как оказалось, тоже есть вполне рациональное объяснение. В порыве откровения Малюк поделился, что по заведенным у него порядкам сотрудник не считается полноценным оперативным работником, пока не задокументировал хотя бы одну госизмену или факт пособничества. Все же контрразведка — основа основ. Так что её представители ежедневно вносят посильную лепту в «единение нации» — как и оставшиеся при делах сотрудники СМИ. Возрастная ведущая участливо кивает собеседнику, благодарит его за отличную работу, интересуется: а что же, когда наместник Киево-Печерской лавры уже будет за решеткой?

«Всему свое время», — с оптимизмом отвечает ей генерал и рассказывает притчу. Мол, когда войска генерала Текелия подошли к Сечи, запорожцы, естественно, готовились к бою. Но тогда к воротам вышел представитель «московской церкви» и воззвал к православным братиям, предложив не проливать христианской крови. Как итог, кошевого атамана Петра Калнышевского замучили в застенках Соловков. Вот и у нынешних представителей «московского патриархата» мундир торчит из-под рясы. К счастью, Малюк всегда на посту и не даст злу пустить свои отравленные корни.

Его «большая оперативная семья» — это сотрудники, ежедневно ломающие жизнь обычным людям, террористы, организующие взрывы и убийства, доносчики и агенты-провокаторы, «совершающие подвиги на оккупированной территории». Им меняют внешность и документы, с ними держат связь, их заряжают на уничтожение тех, кто еще буквально вчера были соотечественниками. Но отказавшись быть среди подданных больших и малых Малюков, сливаться с ними в патриотическом угаре, автоматически были приговорены к смерти.

Здоровенный урод в камуфляже, довольно скалящийся при упоминании чьих-то смертей, теперь эталон гражданина Украины. Пример успеха, к которому должен стремиться каждый, и сам он роняет скупую отеческую слезу, говоря о молодых лейтенантах: какие молодцы, впитывают как губка ценный опыт. И глядя на него понимаешь, почему в самых страшных преступлениях прошлого главную действующую роль играли сами украинцы, местные, «свои». Там лежит истинное вдохновение, а не в дежурных речах про запорожцев и Екатерину.

Такие же активные и убежденные ребята устраивали у Петлюры еврейские погромы. А в 30-е занимались продразверсткой, обрекая людей на голод. Их никто не просил делать именно так, выметая всё до зёрнышка — они старались сами. Сами выискивали «врагов народа» и лично их расстреливали. А потом так же спокойно пошли к немцам и своими руками жгли целые сёла вместе с людьми. Чтобы через время спокойно вернуться и стоять в очереди за медалями как заслуженные ветераны.

В новые времена тоже нужны такие специалисты. Пытать, насиловать, казнить, вслепую обстреливать жилые кварталы, без конца придумывать всё новые способы принести другим страдания ради очередной идеи, которой никто не просил служить именно так. Просто им это доставляет удовольствие. Отсюда на самом деле и вся нацистская символика, вроде бы необъяснимо связанная с «патриотизмом». Но зато ведь очень хорошо, что современные средства коммуникации позволяют увидеть их всех заранее. А выставленный напоказ безобразный мир имеет хорошо узнаваемые черты.

Так что, когда придет время, украинскому обществу придется снова оглядываться по сторонам в поисках «демаскирующих признаков» в ближнем своём. И выжигать их носителей как опасный вирус, несущий только разрушение и гибель. А это время придёт обязательно.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.