Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Еще многие годы назад я забавлялся, делая скриншоты с разделов «Мнения» украинских СМИ патриотической направленности. Колонки, посвященные России и Путину (особенно ему) регулярно занимали примерно сто процентов всей отведенной площади.

Иван Шилов ИА Регнум

Это потрясало.

Как известный всем в округе «агент Кремля», «вата» и «пятая колонна», я практически не интересовался российскими новостями. Мне всегда было важно поговорить о проблемах Украины, которая стремительно летела в черную трубу мусоропровода вместе с обретенным после Майдана достоинством. А тут было такое ощущение, что Путин — бог украинского патриота. Он просто не мог жить, не справляясь ежеминутно о делах в Москве и о том, как себя чувствует вроде бы ненавидимый, но очень уважаемый Владимир Владимирович.

Более того, вся жизнь страны строилась на борьбе лично против этого человека. Начиная с Петра Порошенко, у которого других конкурентов в политике просто не было, и заканчивая люмпеном с Борщаговки, установившим на авто номера «ПТН-ПНХ». Извечной борщаговской грязи и убожества он не замечал: весь был поглощен более важным.

Когда в наши дни главный оппозиционер всея Руси Юлия Навальная говорит о «формуле Алексея» — бороться с режимом 15 минут в день, это свидетельство слабости и отсутствия воли. Её украинские коллеги делали это круглосуточно, гремя кричалками про Путина даже во время распития алкоголя под шашлыки, вместо народных песен. Бросали на алтарь священной войны и эти святые для каждого человека моменты жизни.

Нынче число блогов на указанную тематику несколько упало, поскольку есть другие важные темы. Но всё равно, так или иначе они связаны с Россией и Путиным. Дадут или не дадут денег на войну с ним Штаты? И где взять еще людей? Поможет ли новое оружие? Но всё равно, без личного присутствия в текстах божества не обойтись. Потому что оно явило очередное чудо, недоступное украинскому обывателю: в РФ прошли президентские выборы.

Для Украины, где, как всем известно, невиданная свобода, демократия, права человека и европейские ценности, выборы запрещены. Причем не потому, что их нельзя провести, просто этого категорически не хочет Зеленский, не прогнувшийся даже под требования американских «партнеров». Бывший актер умеет быть упорным: для него это буквально вопрос жизни и смерти. Поэтому в эфире единого телемарафона уже аккуратно катается тема «диктатура — это не так уж и плохо».

Kay Nietfeld Владимир Зеленский

«Фейковые выборы» в России (которым исподтишка все завидуют) были разобраны буквально под микроскопом. Само собой, эксперты дружно пришли к выводу, что именно так выглядит истинная диктатура. Поскольку всем так же общеизвестно, что «за поребриком» — тоталитарный режим и рабы. Не поставил галочку в бюллетене — расстреляли. А свободолюбивые украинцы сражаются, чтобы таковыми не быть и жить так, как они сами решили. Но, чтобы победить, им как раз и нужна диктатура. Просто не плохая российская, а правильная, своя.

«Максимальное количество решений принимается президентом, максимальное количество госорганов ориентируется на президента и, наверное, ответственность в полном объеме за вопросы войны и международные отношения стопроцентно на президенте. Для страны, для людей, диктатура — это точно в минус всегда. Но для победы в войне это, возможно, тот инструмент, который победит врага»,— заявил нардеп от «Слуги народа» Сергей Демченко.

Он поясняет: борьба идет «с не меньшей тотализированной страной и диктаторским режимом на уровне наивысшем». Так что все эти сюськи-пуськи, разные мнения и критика — не для таких тяжелых времен. Надо сплотиться вокруг власти и добровольно отказаться от своих прав и свобод. В этом и состоит главное отличие: русские рабы несвободны от рождения, а украинцы ими стали потому, что сами этого захотели. Ну, или захотят, поскольку все это как бы «ещё будет» и «не точно».

Надеюсь, логическая линия дорогим читателем не утеряна. Но на всякий случай уточним: в России диктатура, следовательно, и Украине тоже нужно стать ею, иначе не победить. А так как выборы в диктаторских режимах проводятся под дулом автомата (как в РФ), то и смысла в них никакого. Поэтому и тратить на это время с деньгами в условиях военного положения незачем, нельзя копировать пагубные практики врага. Нужно просто от души признать, что альтернативы Зеленскому нет и быть не может. Иначе кто бросит вызов злому божеству в Кремле? Только тот, кто приблизился к нему по статусу. Не с каждым оно и говорить-то будет, не то что биться.

Так что новый президентский срок Путина — настоящее, полнотелое счастье для Украины. Не будь его, и кто заполнит образовавшуюся пустоту? Объективно равновесных фигур в российской политической жизни нет, поклоняться какому-то деятелю второго эшелона даже как-то обидно. Уверен, профессиональные патриоты даже сами тайно проголосовали бы, лишь бы объект их поклонения никуда не девался максимально долго. И Россия должна быть сильна, должна развивать армию и флот, укреплять своё международное положение. Быть «привлекательной и эффективной».

Поскольку иначе существование целого государства «в самом центре Европы» лишается всяческого смысла. Без России у него нет цели, без Путина — нет жизненных ориентиров.

Не о людях же думать, в самом-то деле.