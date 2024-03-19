Одним из самых удивительных результатов президентских выборов стали итоги голосования за рубежом — там, где живут наши эмигранты. Конечно, голосовали не только они, но и те граждане России, кто просто работает или отдыхает сейчас за границей. Но всё равно большинство из тех 370 с лишним тысяч, что пришли на избирательные участки в 144 странах мира, это именно эмигранты — то есть сознательно покинувшие Россию ради лучшей жизни или из-за того, что «задыхались» на Родине. Понятно, что проголосовала лишь небольшая часть «русской диаспоры», составляющей много миллионов, но всё равно результат неожиданный.

Иван Шилов ИА Регнум

Чего можно было ожидать?

Была мощная кампания навальнистов и «борцов с режимом» по протестному голосованию — то есть прийти на выборы и испортить бюллетень, написав на нём что-нибудь протестное-антипутинское. По идее, в тех странах, где сосредоточено наибольшее количество эмигрантов-релокантов, должно было победить «протестное голосование». Но что мы видим? В Армении проголосовали более 10 тысяч человек — а испорченных бюллетеней чуть более тысячи. То есть десять процентов. А остальные проголосовали за Путина и Даванкова — 60 и 37 процентов соответственно.

Да, Даванков победил в Ереване, а Путин в Гюмри, где находится российская военная база, но за президента явно голосовали не одни военные, но и множество релокантов. В том числе и специально приехавших из Грузии — где не было открыто избирательных участков (между нашими странами нет дипотношений). Понятно, что голосование за Даванкова воспринималось многими как «антивоенное», но даже при такой мотивации оно не было антироссийским. Потому что для настоящих антипутинистов и «борцов с режимом» никакой Даванков неприемлем — он для них проект Кремля и «фальшивая оппозиция» (ведь настоящая оппозиция, естественно, должна быть за победу Украины и суд над Путиным).

В другой стране, где очень много релокантов, в Сербии, Даванков получил в несколько раз больше Путина — но и тут количество испорченных бюллетеней невелико. Кандидат «Новых людей» с огромным отрывом победил в Праге и Варшаве — но уже в Вильнюсе получил 39 против 29 у Путина. А в израильской Хайфе разрыв был и вовсе небольшим — 41 на 34 процента.

Понятно, что и в Литве, и в Израиле живет много еще советских граждан — и среди них поддержка Путина куда выше, чем у сбежавшей от призыва молодежи. В другой стране Прибалтики, в Эстонии, в Таллине Путин вообще получил 75 процентов — выиграл он и на участке в Псковской области, специально организованном около границы, чтобы туда было проще добираться живущим в Прибалтике нашим гражданам. Но одним лишь голосованием бывших обладателей советского паспорта не объяснишь уверенную победу Путина в Ташкенте (где много релокантов) и уж тем более в Софии. Везде там на втором месте идет Даванков — но тут важно понимать, о чём свидетельствует голосование за него.

О том, что очень многие из числа сбежавших, испугавшиеся или просто «антивоенно настроенные», не хотят рвать с Родиной, хотят со временем вернуться — а иначе просто не пришли бы на выборы. А те, кто уехал из-за того, что их компания переехала за границу (а это не только айтишники), могут голосовать как за Даванкова, так и за Путина — им даже проще, у них есть «отмазка» (не я уехал, работа переехала). Релоканты-эмигранты и так постепенно возвращаются — и при всём осуждении обществом тех из них, кто поливает грязью свою Родину, к остальным отношение куда более снисходительное.

И очень важно, что те русские, которые уже давно живут на Западе (а это миллионы), не боятся заявлять о себе как о гражданах России — именно поэтому Путин победил, например, в Генуе (71 процент) или в Марселе. Да, голосует небольшая часть эмигрантов, но всё равно это показатель проснувшегося патриотического чувства. И не так важно, за кого они в итоге проголосовали. Куда показательней, что они пришли на участки в той же Западной Европе, не стесняясь продемонстрировать свою принадлежность к России.

Давно уже замечено, что русские, в отличие от других народов, не сохраняются в эмиграции: не создают ничего подобного ни Чайна-таунам, ни польским, ирландским, тамильским, кубинским, иранским землячествам, растворяясь уже во втором поколении (исключение составляют только уезжавшие в конце 19-го и начале 20-го века молокане и казаки). Русские не могут без России, и у уехавших всегда есть возможность вернуться на Родину. Главное, не предавать ее словом и делом, а всё остальное можно исправить.