Русский язык, русская литература, русская природа, русская земля, русское искусство, русская жизнь — эпитет тут не вызывает никакого возражения? А вот русское государство, русский народ, русская церковь, русский дух — тут уже некоторые наши соотечественники начинают нервничать, говорить о радикальном национализме и великодержавном шовинизме. Причем недовольны бывают не только либералы-западники, но и приверженцы пролетарского интернационализма и националисты из числа представителей малых народов России — зачем ко всему прибавлять эпитет «русский», у нас же Россия, многонациональная федерация, давайте использовать прекрасное слово «российский», зачем обижать нерусских?

Иван Шилов ИА Регнум Русский, российский

Есть проблема? Нет, потому что она искусственно создана и искусственно разогревается: на самом деле нет никакого ограничения в использовании обозначения «русский», нет никакой необходимости дополнять или заменять его «российским».

Ведь кто такой русский? Кого мы можем так называть? Кто может называть себя русским? Да, это не один вопрос, а целый комплекс — но ответ на него имеет не абстрактное филологическое значение, а совершенно конкретное политическое.

Есть четыре возможных варианта употребления названия «русский».

Во-первых, это русский по крови и культуре человек — живущий в России или в любой другой точке земного шара.

Во-вторых, это человек, идентифицирующий себя как русский, хотя у него может быть совсем мало русской крови, но он вырос в России, принадлежит к русской культуре и ощущает себя частью русского народа.

В-третьих, это может быть гражданин РФ, считающий себя русским бурятом, татарином, чеченцем, молдаванином, узбеком и так далее. То есть добавляющий к своей самоидентификации «русский» в качестве прилагательного.

И, в-четвертых, это гражданин России, не имеющий кровного родства с русским народом, однако называющий себя русским в том значении, как в остальном мире называют наших граждан (да и граждан всего бывшего СССР), то есть для обозначения гражданства.

Все ли эти случаи равнозначны? Конечно, нет. Все ли они допустимы? Конечно, да, хотя вот тут и начинаются самые горячие споры.

Кто-то считает, что русскими могут называться только русские по крови — то есть первые две категории (есть и радикальные сторонники абсолютной чистоты расы, которые и полукровок могут из русских выписать, но таких совсем немного). Эта точка зрения может кому-то не нравиться, но ее нельзя осуждать и тем более третировать. Русские как народ имеют не просто право, но и обязанность думать о своем сохранении и приумножении, потому что это они создали русскую цивилизацию, русскую культуру и Россию как таковую. Отказ от крови как важнейшего элемента, фундамента русскости приведет к размыванию и исчезновению русского народа, что абсолютно недопустимо для любого русского.

Но это не значит, что вход в русские закрыт представителям других народов — вся наша история свидетельствует о том, что русские впитывали в себя самую разную кровь, от тюркской до германской, от кавказской до финно-угорской. Причем перед инородцами всегда было два пути — они сами и их потомки могли полностью раствориться в русском народе (через браки и культуру), а могли сохранить свою двойную идентичность, то есть быть и русским, и немцем, и армянином, и бурятом одновременно. Это называется «русский с… корнями» — и это ни в коей мере не лишает принадлежности к русскому народу.

Если, конечно, человек с такими корнями (и двойной идентификацией) не претендует на то, что он лучше всех остальных русских знает, что для русских хорошо, а что плохо. И не начинает, например, утверждать, что никаких «чистых русских» нет, что все давно перемешались и вообще русским не стоит говорить о крови и прочем «нацизме». Это очень глупо и опасно, но именно это мы наблюдали в 90-е, когда само слово «русский» было полузапрещенным, а русских националистов (то есть тех, кто говорил о необходимости защиты интересов и ценностей русского народа) практически открыто называли «русскими фашистами». Как раз в 90-е вместо определения «русский» стали навязывать «российский» — якобы для того, чтобы не обижать малые народы.

Сам по себе термин «российский» не несет в себе ничего плохого — он обозначает принадлежность к России. Но его использование в 90-е в качестве замены «русского» наложило на него отпечаток русофобии, и, чтобы отмыть его, уйдут десятилетия. Со временем «российский» вполне может быть реабилитирован в сознании русского народа, и тогда его снова будут употреблять в качестве синонима «русского». А сейчас предложения использовать «российский» не вызывают ничего, кроме как подозрений в желании опять задвинуть «русских» в дальний угол. Русские ведь только несколько лет назад были прописаны в Конституции, и то в более чем скромной форме, как отсылка к языку государствообразующего народа. Опять опасения обидеть остальные народы России? Но оно абсолютно беспочвенно, ведь русские никому не навязывают свою русскость. Наоборот, она становится естественным выбором для желающих сохранить свою идентичность малых народов нашей страны.

На фронте сейчас нет национального вопроса, притом что все знают, кто есть кто. Есть тувинцы и аварцы, калмыки и буряты, татары и чеченцы — и все они при этом русские. Русские татары, русские чеченцы, русские буряты — не просто как граждане России, но и как часть большого русского мира. Что бы изменилось, если бы они называли себя российскими бурятами? Ничего. Но раз сам термин «российский» дискредитирован в первую очередь в глазах русского народа, не нужно его навязывать. «Русский» можно использовать и в качестве прилагательного — и это будет важно и для русских, и для остальных народов нашей страны. Которые знают, что русские ничего у них не отбирают, не навязывают — они только хотят, чтобы все были вместе и все ощущали свое единство. Русское единство — как внутри самого русского народа, так и с народами большого русского мира.