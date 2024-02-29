Специальная военная операция идет два года — и за эти два года российское общество прошло такой путь, который иные не проходят и за 20 лет. Отечественная война — а именно таковая сейчас и идет, по освобождению оккупированных российских территорий — поспособствовала превращению жителей страны в полноценных граждан. Изменила (хоть пока еще и не до конца) общественные приоритеты и уже привела к началу смены российской культурной элиты.

Иван Шилов ИА REGNUM

Значительная часть тех, кто считал себя интеллектуальной или даже деловой элитой, драпанула из страны. Тем самым показав, что настоящей элитой они не были. «Вы знаете, что слово «элита» во многом дискредитировали те, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считают себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счёт всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита», — сказал Владимир Путин в четверг в ходе своего послания Федеральному собранию.

Однако их уход освободил место на пляже для других людей — россиян не только по паспорту. Для молодых артистов, которые не боятся отправляться на фронт и поддерживать наших бойцов. Для предпринимателей, которые разворачивают производство нужных фронту вещей и активно участвуют в оказании гуманитарной помощи. Для гражданских активистов, которые не рассуждают о судьбах России за чашечками латте, а волонтерят на фронте. Наконец, для борцов за гражданские права, которые не занимаются войной с государством в чатах или на кухне, а защищают его в окопах на передовой.

Именно эти люди, по словам Владимира Путина, и будут составлять новую элиту страны. Причем особо он отметил именно бойцов — кадровых военнослужащих и добровольцев. «Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят. Без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью», — заявил президент. И добавил, что этим людям можно доверить Россию. «Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — резюмировал президент.

Эта идея правильная, своевременная и справедливая. По целому ряду причин.

Во-первых, речь о стандартной схеме смены элит — когда на смену одному поколению приходит пассионарная часть следующего поколения. Так и только так обеспечивается преемственность власти и включаются социальные лифты, позволяющие молодым пассионариям действовать в интересах государственной системы. А сейчас почти все молодые пассионарии либо волонтерствуют, либо находятся в окопах полевой или информационной войны.

Во-вторых, нахождение в этих окопах «в поле» прививает людям ряд очень нужных для лидеров качеств. Среди них, например, умение работать в команде, причем команде совершенно разных с идеологической, национальной, религиозной точек зрения людей. Готовность быстро учиться и адаптироваться под условия среды. Ну и, конечно, способность быстро принимать решения — и отвечать за них. Иногда жизнью. А управленец обязан принимать решения и отвечать за них, обязан быть инициативным и ответственным человеком.

В-третьих, эти люди являются самыми настоящими патриотами. Да, каждый из них пришел на СВО по своей причине. Кто-то был мобилизован, у кого-то проснулась генетическая память борца с нацизмом, у кого-то нынешние нацисты убили друзей, а кто-то отправился для того, чтобы помочь своей семье закрыть ипотеку. Однако при всех личных и материальных стимулах они не оказались бы в зоне боевых действий, не работали бы под угрозой ежечасной гибели в случае, если бы не любили Родину и не понимали бы, что воюют и умирают за высшую цель. А чиновник обязан быть патриотом, поскольку без любви к своей стране невозможно добиваться ее развития и процветания. «Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут», — сказал Владимир Путин.

Да, без СВО мы бы о них, вероятно, не узнали. «Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержанны, они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность», — пояснил президент. Но переломный момент наступил, люди вышли из тени — и не должны в нее вернуться.

Нельзя забывать, что президентская идея по инкорпорированию проявившихся патриотов в систему государственного управления имеет и один серьезный минус — недостаток у многих ветеранов соответствующего образования. Не того, которое получают в окопах, а того, которое можно обрести только за университетскими партами. К тому же из хорошего солдата не всегда получается хороший правитель.

Однако Владимир Путин это учел.

«С 1 марта ветераны СВО, солдаты и офицеры действующих частей могут принять участие в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время Героев», — заявил он. — Участниками программы здесь смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей». И призвал отцов-командиров «поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы».

Ведь кто знает, может лет через 10-15 эти бойцы и офицеры будут мэрами, губернаторами. А может кто-то из них станет и президентом.