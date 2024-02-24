Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Не так уж и давно, года полтора назад, мои давно живущие у поляков знакомые громким голосом говорили: «Польша никогда не перестанет помогать Украине!» И действительно, привыкшие жить в парадигме «кругом враги» украинцы с удивлением встречали искренних людей, распахнувших свои сердца и дома для несчастных соседей, бегущих от ужасов войны. На высшем уровне тоже было объявлена дружба и жевачка.

Иван Шилов ИА Регнум

Утерянный брат был, наконец, найден.

Учитывая как исторические традиции, так и совсем свежие, сложившиеся в отношениях с украинскими гастарбайтерами, выглядела эта уверенность странновато. «Мыть унитазы» и «ехать на клубнику» — сложившийся мем, показывающий место украинцев в польском обществе. Тем более поляки, ещё более повёрнутые на прошлых обидах, чем галичане, при любом раскладе вряд ли отказались бы от привычного рейтинга ненависти. Почетное первое место в нем всегда останется за немцами, но banderowcy, отжавшие «наш Львов» и убивавшие поляков на Волыни, всегда уверенно вытесняли со второго места даже злобных русских.

Но даже сквозившая за подчеркнутой вежливостью холодность, регулярно высказываемое презрение, мелкая подлость (вроде, «вы туда компьютер чинить не ходите, там украинцы») и вполне конкретные закидоны не могли поколебать твердой уверенности: нас любят. Есть просто единичные проявления негатива, а в целом Польша — твердая опора, союзник и проводник в светлый мир Евросоюза.

То же самое говорили и польские официальные лица.

Стоит ли говорить, какое детское удивление вызвала сначала ограниченная, а потом жесткая блокада торговых инициатив, в ходе которой энергичные польские фермеры даже высыпают на землю украинский хлеб? Но, сверх того, встала вся логистика на нужды ВСУ; волонтеры, которым нужно осваивать миллионные бюджеты, рыдают вот такими слезами. Вы же братья! Мы же вместе ненавидим русских! Как такое возможно?!

И вот уже хор лидеров мнений уверенно поясняет: это просто единичные проявления негатива. Перед камерами скачет кучка маргиналов, «как у нас на Донбассе в 2014-м». Вот и польская полиция уже поймала того перца, который прицепил на трактор призыв к Путину навести порядок на Украине и в Брюсселе. Явно проплаченные Кремлем провокаторы, рука Москвы, которая качает братскую лодку. А на самом деле нас любят — даже президент Дуда что-то такое заявил.

Поэтому единичных провокаторов (один из которых по случайному совпадению целый вице-спикер сейма) оперативно внесли в базу «Миротворец» как врагов Украины. Обществу было объявлено, что протест на границе успешно дискредитирован, все будет хорошо.

Но общество как-то не верит.

Горячие головы уже припоминают, как в 90-е годы «даже до этих отвратительных событий, когда мы ездили торговать и голодной Польше привозили почти всё, разве мы не видели тщеславного пшека, от таможенника на границе и дальше вглубь страны?».

И вот теперь, «когда наши герои грудью своей защищают Европу от кацапского сапога, когда они нам везут свою херню и мы ее покупаем, когда наши соотечественники поднимают своим трудом им экономику», поляки выставляют Украине rachunek! Украина им, оказывается, должна!

Просто руки опускаются: неужели опять предательство?

И в этом, наверное, лучше всего видна истинная украинская мечта: чтобы хоть кто-то любил. Бескорыстно. Исполняя любые желания. Возил на отдых. Покупал дорогие подарки. А лучше всего — дал на шоппинг свою карточку и пин-код. Взамен же украинцы готовы жить в чужой квартире и устанавливать там свои порядки, радуя любимого красотой и самой милозвучной в мире мовой. Но если богатый жених регулярно балует, оказывает внимание, говорит красивые слова и обещает переезд в скором, но неопределенном времени — тоже сгодится.

Вот американский красавчик, это же прямо мечта-мечта. Но у него бизнес, встречи-дела, брать с собой туда простоватую Украину он стесняется: приезжает по выходным с цветами. Угощает в элитных ресторанах, но счет пополам. Может позвонить ночью, тогда надо быстро краситься и бежать встречать. А сейчас у него сложный период, просит подождать. Ты сильная, ты справишься.

Поэтому Украина бегает по очереди к Британии, Германии, Франции, Италии и далее по списку, пытаясь каждого подписать на брачный контракт. Те для виду соглашаются, но в бумагах на выходе какая-то зыбкая фигня.

Поляк же — старый знакомый, когда грустно — всегда был готов выслушать, налить соточку, грубовато, но искренне потискать и потом сунуть мятые злотувки. Жениться никогда не обещал, честно предлагал только встречаться в обеденный перерыв. Но тут сложился вариант пойти к нему убирать в доме на зарплату, а остальное как бы бонусом, пока жена на работе.

Но когда Украина попробовала похозяйничать, пообвыкшись в хате, закончилось скандалом.

Потому что не надо забывать, где твоё место.

«Когда я лет пять назад говорил, что конкуренция со стороны Украины — страшный сон для Варшавы, меня обвиняли чуть ли не во «вражеских нарративах». Когда я два года назад говорил, что сырьевая модель украинской экономики не монтируется в европейскую систему, надо мной смеялись. Мол, возьмут, еще и просить будут.

Когда я недавно написал, что аграрная Украина с разрушенной инфраструктурой в составе ЕС — это отчуждение в нашу пользу 99% дотаций Евросоюза, когда та же Польша из финансового реципиента превращается в донора, меня тоже никто у нас не слышал.

Теперь, наше общество продирает изумленные детские глаза и взывает на весь мир: «За что?»

А знаете, за что?

За глупость, недальновидность, неспособность стратегически мыслить», — пишет киевский экономист Алексей Кущ.

Но такие, как он, — это, опять же, единичные провокаторы, которые идут против течения. А самым правильным решением в такой ситуации будет следующее: обидеться и попробовать нагадить в ответ. Чтобы знал, подонок, что у Украины тоже есть гордость!