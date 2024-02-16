Российское интернет-сообщество до сих пор обсуждает поездку Филиппа Киркорова в Горловку. И еще не пришло к единому мнению — казнить его или все-таки миловать?

Иван Шилов ИА Регнум Филипп Киркоров

Все помнят, что в конце декабря 2023 года Киркоров был участником печально известной «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Аморального во всех смыслах этого слова мероприятия, которое выбесило не только российское общество, но и, судя по всему, власть. В итоге все участники мероприятия, не понимающие и не принимающие правила России воюющей, были отлучены от концертов, значительной части корпоративов и иных средств заработка.

Одни с этим смирились. Другие жаловались. Третьи же попытались загладить вину. Филипп Киркоров был представителем третьей группы. Он не только рассказывал о том, что «случайно вошел не в ту дверь» и не знал о степени развратности мероприятия, но и демонстрировал собственную духовность и патриотизм. Показал видео из православной часовни, которая была обставлена на его деньги («Здесь очень серьёзные такие кресты с драгоценными камнями, Евангелие… Я их с Афона привёз. Очень серьёзная вещь такая… Икона тоже с Афона».), ну и съездил в Горловку с гуманитарной помощью. Выступил там перед людьми и пообещал помочь трем раненым бойцам с протезированием.

Значительная часть патриотической общественности эти акции Киркорова восприняла в штыки. Его дефиле в часовне в золотом пуховике трактовали как форменное богохульство. Консервативные ресурсы, считающие себя еще и православными, назвали поведение и риторику Филиппа в часовне «кощунством и даже святотатством». А визит в Горловку многие расценили как показуху, причем очень дешевую.

«Мы должны с вами понять, что Донбасс — это не помойка. Донбасс — это не прачечная для отстирывания грязного чужого белья и обгаженных штанов», — заявила актриса и общественница Яна Поплавская. А целый ряд интернет-блогеров и Z-активистов вообще заявили о том, что каждый, кто хоть как-то в этой ситуации защищает Киркорова, является проплаченным. Ну, тем, кто помогает самопровозглашенному поп-королю отстираться.

Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети Филипп Киркоров во Дворце культуры «Шахтер» в Горловке

Однако прежде чем мазать всех черной краской и рассказывать о проплаченности, ответьте себе, пожалуйста, на два вопроса.

Вопрос первый. Кто вы такие, чтобы критиковать Киркорова? Львиная доля людей — диванный спецназ, вкладывающийся в СВО только постами с требованиями из серии «Давайте превратим Киев в море огня» — ничего не сделали для фронта. А Киркоров своей поездкой в Горловку сделал. Поэтому критиковать его имеют право только те, кто сделал больше.

Вопрос второй. Что вы хотите в этой ситуации от Киркорова? Да и от остальных киркоровых, которые только после реакции на «Голую вечеринку» наконец-то поняли, что воюющая страна породила гражданское общество, которое теперь уже вместе с властью требует совершенно иного поведения от людей?

Вы хотите, чтобы Киркоров ушел в монастырь? Или уехал из страны? Или просто молчал в тряпочку? Все эти варианты возможны, но какого-то особого профита, прежде всего экономического, для страны не будет.

Вы хотите, чтобы Киркоров искренне перевоспитался и стал Z-патриотом, как, например, тот же Владимир Машков? Это невозможно. Для этого нужно соответствующее воспитание, интеллигентность, внутренняя целостность — всего этого у Киркорова нет. Как нет и у львиной доли нашей поп-тусовочки, которая формировалась для обслуживания российского общества потребления. Причем формировалась в том числе и за счет украинских кадров, с которыми они были во многом одной крови.

Я не знаю, чего хотите вы. Я знаю, чего хочу я от тех наших артистов, которые еще не определились.

Хочу, чтобы они вложились деньгами в нашу победу. Так, как вкладываются сотни тысяч, миллионы людей по всей стране. Каждая тысяча рублей, каждый броник, каждый элемент снаряжения — это спасенные жизни наших ребят и это капля в океане победы. А, как говорилось в известном фильме, что есть океан, как не множество капель? Тем более что Филипп Киркоров в силу понятных причин имеет возможность вложить в этот океан далеко не одну каплю.

Что он и сделал в Горловке. Да, можно сколько угодно говорить о том, что наше Минобороны обеспечивает целиком и полностью раненых бойцов суперсовременными протезами (что правда), но если артист возьмет на себя часть этих расходов, то это значит, что государственные деньги пойдут на другие нужды фронту.

Хочу, чтобы наши артисты выехали из комфортной Москвы на новые территории, прочувствовали дух Донбасса.

Что и сделал Киркоров в Горловке. Именно в Горловке — певец приехал не в тыловую зону, а в прифронтовой, по сути, город. Что требует определенного мужества. Пообщался с местными людьми, возможно, выслушав все, что они думают о его неподобающем поведении. Что тоже требует мужества. Да, мы далеки от наивных фантазий о том, что один визит его перевоспитает, но, возможно, заставит задуматься.

Наконец, я хочу, чтобы наши артисты окончательно сделали выбор в пользу своего народа и сожгли себе мосты на Запад. Чтобы они не только посетили территории, которые Запад считает украинскими, но и зафиксировали свою помощь российским военным, которых Запад считает оккупантами. И сделали все это демонстративно, на камеру, чтобы после этих шагов они не могли жить и работать на Западе.

Что и сделал Киркоров в Головке.

Жесткое требование? Да, жесткое. Но страна воюет, и почти все ее граждане (кроме тех, кто выполняет секретные задания от государства, в том числе по организации серого импорта) должны четко и демонстративно определиться, в чьем окопе они находятся. Да, опять же, есть огромное количество олигархов, которые помогают молча и не желают сжигать мосты, но что ж, пусть так, там игра стоит свеч. Однако Киркоров после всего того, что он сделал, такое послабление не заслужил.

Но он заслужил хотя бы то, чтобы его прекратили шельмовать и критиковать просто за то, что он Киркоров. Ведь в этот раз он пусть и коряво, пусть и аляповато, пусть и бочком, но все-таки зашел в нужную дверь.