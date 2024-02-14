Чем ответила Украина на исторический урок Путина в интервью Карлсону? Особенно на ту его часть, где говорилось о том, что попытки разорвать связь единого народа обречены потому, что не удастся разорвать единую душу.

Иван Шилов ИА Регнум

Лучшим ответом нужно признать интервью директора музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко (хотя оно вышло еще в прошлом месяце, но «выстрелило» только сейчас).

Остапенко предложил поменять на украинских пленных останки Петра Столыпина, премьер-министра Российской империи, убитого в Киеве в 1911-м. На премьера долго охотились террористы, он пережил десять покушений и завещал: «Погребите меня там, где я буду убит». Его и похоронили в Киево-Печерской лавре, у стен храма преподобных Антония и Феодосия.

И вот сейчас Остапенко рассказывает о своих планах:

«Одна из идей — внести его в обменный фонд, как бы это ни выглядело и ни звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ».

Могила Столыпина уже переживала надругательства — в 60-е годы, во время подъема очередной волны украинизации, надгробие и крест демонтировали, а саму могилу закатали в асфальт. Восстановили все только в 1989-м благодаря усилиям художника Ильи Глазунова. И вот сейчас опять вспомнили об убитом премьере.

Почему?

Потому что Столыпин особо ненавидим русофобами в любую эпоху. Памятник, поставленный ему в Киеве после убийства, не простоял и четырех лет — уже через две недели после отречения Николая II монумент снесли «революционные массы». Сейчас на том месте, где он стоял, Майдан Незалежности, то есть Площадь Независимости.

Но Столыпина убили не поборники украинской независимости — его убил Богров, дитя киевской еврейской общины. Из украинской еврейской общины тех лет многие уезжали в Америку — в частности, дедушки двух первых лиц нынешнего американского Госдепа, Блинкена и Нуланд. Когда Виктория Нуланд десять лет назад раздавала на Майдане печеньки, она делала это, по сути, на том же самом месте, где стоял памятник убитому Столыпину.

Убийство Столыпина было ударом не просто по власти, но и по России в целом, а уже потом борцов за украинскую незалежность научили тому, что он был не только «реакционером и вешателем», но еще и «губителем украинского крестьянства». И сейчас Столыпин входит в пантеон «русских империалистов» — наряду с Екатериной Великой, Пушкиным, Лениным… От всех них нужно избавиться, чтобы наконец-то освободиться от «русского гнета».

Поэтому идея с обменом праха Столыпина на украинских пленных вполне логична для нынешней киевской «элиты». Раз русским важна их история, а нам нужно доказать, что у нас нет ничего общего, то давайте извлечем из этого выгоду. Не просто снесем памятник Екатерине в Одессе, а выменяем на него у москалей наших пленных! Или вот могила их убитого премьера — им-то он дорог, вот даже памятник ему в Москве у Белого дома поставили, так пускай забирают себе его кости, а нам отдадут кого-нибудь из пленных или заключенных. Хорошая же идея?

Люди, пришедшие к власти на Украине, думают, что властны над временем и пространством и могут управлять не только своими согражданами, но и историей. Если убрать памятники Ленину и Екатерине, маршалу Жукову и воссоединению Украины с Россией, ликвидировать могилу Столыпина и запретить Украинскую православную церковь как «москальскую», то всё изменится. Не только в прошлом, но и в будущем. Ведь если Украина всегда была жертвой русской оккупации, то нужно избавиться от следов и памятников чужого господства и зажить самостоятельной жизнью. Ну да, еще отбиться с помощью Запада от очередного русского нашествия. И тогда уже вздохнуть свободно.

Проблема подобного «украинства» в том, что, очищая Украину от «чужой истории», оно ликвидирует саму Украину. Сама мысль о том, что, убрав Ленина, Екатерину, Пушкина, Жукова, можно «очиститься», совершенно нелепа. Отвергая огромную часть собственной истории, народ превращается не в «вольных казаков», а в безродную массу, в потенциального реципиента чужой идентичности или эмигранта. Юго-западная часть русского народа не заслужила такой судьбы, но пока что ее упорно ведут именно в этом направлении. Одну часть русского народа не просто настраивают против другой. Ее объявляют отдельным, независимым народом, который всегда был жертвой «москалей».

Пример с тем же Столыпиным — он, оказывается, «вынуждал украинских крестьян переезжать с Украины, обескровливал украинские земли». На самом деле миллионы переселенцев заселяли Дальний Восток и Сибирь — посмотрите на фамилии нынешних губернаторов в этих краях. И Столыпин, и Илья Муромец (чьи мощи почивают в той же Киево-Печерской лавре), и киевлянин Михаил Булгаков, и Владимир Святой, и днепропетровец Леонид Брежнев, и Николай Гоголь — все это дети одного большого русского народа, состоящего из великороссов, белорусов и малороссов. Отделить одних от других невозможно. Если, конечно, не ставить себе задачи уничтожить русскую цивилизацию как таковую.

Россия никогда не будет менять прах Столыпина на пленных украинцев (на самом деле — русских), ведь она чтит память своего великого сына. А лучшим способом вернуть могилу одного из самых значимых персонажей русской истории в Россию станет возвращение из плена всей Украины.