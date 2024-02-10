Случайности не случайны. 9 февраля (по московскому времени, конечно) 2024 года было опубликовано большое интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. А 10 февраля будет очередная, 17-летняя годовщина важнейшей речи президента — так называемой Мюнхенской речи, где он прямым текстом предупреждал Вашингтон и Запад в целом о последствиях той политики, которую они ведут. Последствиях, которые и привели к нынешнему кризису, — о чём Владимир Путин и рассказывал Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

При этом российский президент не является ни пророком, ни предсказателем. Он просто был, есть и будет государственным лидером, который прекрасно знает историю, законы функционирования международных отношений и поэтому осознаёт последствия тех или иных решений, которые принимают мировые лидеры. И в то же время, будучи президентом великой державы, чувствует ответственность за мир во всём мире, посему открыто говорит о всех рисках. И не его вина в том, что в 2007 году его голос звучал как у вопиющего в пустыне — правящие в США неоконсерваторы реализовывали мечту об однополярном мире. Они отмахивались от слов Путина, не замечали их.

17 лет спустя выяснилось, что зря.

«Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри», — говорил об однополярном мире Путин на конференции в Мюнхене. И сейчас все видят, что Америка, всё это время поддерживавшая однополярность, разрушена изнутри.

Её государственная система (способная функционировать лишь в случае сотрудничества между республиканцами и демократами) парализована чуть ли не экзистенциальным конфликтом двух партий. Джозеф Байден требует в ультимативном порядке вытащить из карманов налогоплательщиков 60 миллиардов долларов на поддержку киевского режима, тогда как поддержка нужна южным штатам, страдающим от массового наплыва нелегалов. И ладно бы эти жертвы приводили к какому-то внешнеполитическому выхлопу — но нет, жёсткая однополярность привела к тому, что от американского диктата начали уставать даже американские союзники.

© Mark Otte/Texas National/ Keystone Press Agency/ www. globallookpress.com

Те из них, которые обладают суверенитетом, например, Саудовская Аравия, уже пошли по пути многополярности, разбавляя свои отношения со Штатами связями с Россией и Китаем. Те же, кто пока не могут вспомнить о независимости, в частности, нынешнее руководство Германии, дискредитируют себя молчаливым взиранием на то, как американцы попирают немецкие интересы. «Что здесь, что в голове у них — одно и то же, — пояснял Путин Карлсону, стуча по столу. — Там люди очень некомпетентные». А немецкий избиратель (страдающий от подрыва США «Северных потоков», от нежелания Берлина покупать дешевый газ, от обязательств по финансированию киевского режима и понимающий, к чему приведёт отправка на русскую землю танков с крестами на башнях) делает выводы. Которые, безусловно, озвучит на следующих выборах.

В 2007 году президент предупреждал Америку, что следование однополярному миру будет разрушать не только саму Америку, но и глобальный порядок. Глобальные правила игры, принятые коллегиально и прописанные в Уставе ООН. «В международных делах всё чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведёт к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть: никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений», — пояснял Владимир Путин.

Это и произошло. Причём речь идет не только о российском прорыве в области гиперзвука и других новейших средств поражения (ставшем, по словам президента, ответом на попытки США разрушить стратегический баланс через создание системы противоракетной обороны), но и о действиях других держав. Иран находится в предъядерном состоянии. Китай вкладывает огромные средства в развитие океанического флота. Ближний Восток и Восточная Азия активно милитаризируются — понимая, что в условиях глобального беспорядка и радикализировавшейся Америки могут полагаться только на себя. Ну и на те страны, которые ведут себя предсказуемо, понятно и, что самое главное, уважительно к суверенитету партнеров. К тому самому суверенитету, который Путин призывал уважать еще в 2007 году и который американцы всё это время попирали своим «экспортом демократии». Именно поэтому российско-китайские форматы (ШОС, БРИКС) активно расширяются, а Вашингтон постоянно вынужден применять силу или угрозу силы для того, чтобы сохранить единство в своём блоке.

Администрация Президента России МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

И ладно бы игра стоила свеч. Ладно бы американское вмешательство в суверенные дела третьих стран приводило к каким-то победам. Но нет — Америка не выиграла ни одну войну даже не с 2007, а с 1999 года. А абсолютное большинство революций, устроенных американскими печеньконосцами и «неправительственными организациями», создали Штатам лишь дополнительные проблемы, втянув их в ненужные, крайне затратные конфликты. Как, например, украинский Майдан.

В итоге получилось то, что — опять же — предсказывал Путин в 2007 году. Мир оказался разделён на блоки. «Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии и стены — пусть виртуальные, но всё-таки разделяющие, разрезающие наш общий континент. Неужели вновь потребуются долгие годы и десятилетия, смена нескольких поколений политиков, чтобы «разобрать» и «демонтировать» эти новые стены?» — говорил тогда президент.

И да, американцы говорят, что речь идёт о противостоянии «автократий и демократий». Однако на самом деле всё сложнее. С одной стороны тут Америка с оставшимися союзниками (а точнее, сателлитами), которая пытается штопать разрывающийся от давления однополярный мир. С другой — группа суверенных стран, которые либо открыто выступают за создание нового, справедливого порядка (Россия, Китай, Иран), либо молчаливо поддерживают эту идею (десятки государств Глобального Юга). И, конечно, морально и материально поддерживают действия России на территории бывшей Украины, прекрасно понимая, что там этот порядок куётся.

Да, и 17 лет назад, и сейчас Москва готова решить все проблемы миром. Москва надеется на то, что Вашингтон одумается и встанет на правильную сторону истории. «Нам бы … хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнёрами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нём безопасность и процветание не для избранных, а для всех», — говорил Путин в 2007 году.

Однако и тогда, и сейчас его слова не находят понимания у Белого дома. Администрация Байдена, наводнённая глобалистами, готова штопать однополярный порядок до последнего украинца. И далеко не факт, что пришедшая её на смену администрация Трампа станет вести себя рациональнее. Ведь, как отметил президент России, дело не в личности, а в подходе элит. «Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причём с помощью силовых акций, то ничего не изменится — только будет хуже. А если в конце концов придёт осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня ещё у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться», — констатировал Путин Такеру Карлсону.

Через год посмотрим, придёт ли это осознание. Сможет ли элита понять, что все поражения последних лет (Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен, Украина) связаны с неправильным курсом, а не являются какой-то случайностью. Что случайности не случайны.