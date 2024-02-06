Такер Карлсон прилетел в Россию для интервью с Владимиром Путиным — вы уже наверняка слышали эту новость. Американская телезвезда, выгнанная в прошлом году с телеканала «Фокс», стойкий сторонник Трампа, жесткий критик Байдена и американской политики на Украине будет говорить с президентом России — и это действительно интересно для многомиллионной американской аудитории Карлсона.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но почему это должно быть важно для нас в России?

Странный вопрос? Но именно им задаются многочисленные критики «такерофилии», высмеивающие поклонение заезжему американцу. Мол, что же вы везде ищите происки Запада, иноагентов выявляете, а перед Карлсоном лебезите? «Карлсон сходил в Большой театр», «Машина, которая возит Карлсона выехала из администрации президента», «Карлсон посмотрел «Мастера и Маргариту» — некоторые медиа и телеграмм-каналы действительно «ловят хайп» на внимании к гостю.

Смешно? Смешно, но из этого уже выстроили целую теорию.

Суть теории в том, что Россия как отвергнутая невеста все равно ждет признания со стороны Запада — если не от мейнстрима, то хотя бы от таких бунтарей, как Карлсон. Мол, нет у нас самостоятельности и самоуважения, понимаем мы свою ущербность на фоне настоящих держав, вот и становится американский гость объектом поклонения. А все, мол, потому что у них, на Западе, все настоящее и конкурентное, а у нас, мол, одна имитация и тоталитаризм. Где, говорят, наши отечественные «Карлсоны» — популярные в народе и оппозиционные к власти? Нет их, говорят, все улетели за границу или отлучены от медиа. А власть, мол, даже не понимает, что своим поклонением Карлсону лишь подчеркивает внутреннее убожество и свою тоску по потерянной причастности к Западу…

Ничего так, креативненько?

Нет, просто убого, потому что, для того чтобы так увидеть ситуацию, нужно обладать абсолютно смердяковским мышлением.

Да, у нас в пропаганде хватает глупости и примитива — некоторые медиа используют никому неизвестных западных экспертов только из-за их критики политики Запада на Украине (притом что есть немало авторитетных аналитиков, разбирающих слабые места американской политики), эксплуатируют шапкозакидательские настроения… Все это есть, как и глупый хайп на приезде Карлсона. Но в случае с Такером его эксплуатируют точно так же, как какую-нибудь Блиновскую или героев «голой вечеринки», то есть СМИ просто собирают аудиторию на «кликабельной» персоне. Видеть в этом низкопоклонство перед Западом так же глупо, как и подозревать украинского агента во враче, выпускнице Львовского медицинского института. Нужно отделять медиашум вокруг приезда Карлсона от реального значения этого события, то есть предстоящего интервью с Путиным.

России не нужно ни одобрение Запада, ни признание трампистами величия России и Путина, мы вошли в долгосрочный идеологический и геополитический конфликт с атлантической глобалистской элитой, руководящей Западом. Наши элиты при этом, мягко говоря, неоднородны, и в них хватает людей, выращенных в реальном низкопоклонстве перед «развитыми цивилизациями». Хватает их и среди тех, кто занимается пропагандой, и они как раз часто доводят все до карикатуры, до абсурда. Не из-за какого-то вредительства, а просто по причине абсолютного неприятия происходящего: у них нет фундаментального понимания причин конфликта России и Запада, нет представления о национальных интересах России, нет национального самосознания. И поэтому их антизападная пропаганда строится не на серьезном анализе, а на его имитации или эксплуатации примитивных эмоций и банальной ксенофобии. Пользы от такой «агитации и пропаганды» ноль (сплочение народа достигается другими методами), а вот потенциальный вред ощутим.

Есть в элите и те, кто действительно верит в возможность со временем «вернуть все как было», в том числе и в отношениях с Западом: помириться и забыть, снова стать младшим партнером глобалистов. Но эти люди не только не определяют политику России, но и с каждым годом будут терять свои позиции и влияние. Стратегически они обречены, и поэтому их тоска по Западу не имеет никакого практического значения.

Тем не менее, наличие этих перегибов не отменяет того факта, что сами США переживают сейчас острейший внутренний кризис, и его развитие имеет для нас большое значение. Не потому, что якобы «иначе нам не победить» (на Украине и вообще). И не потому, что наша главная ставка на то, что «Америка развалится».

Есть куда более правильное объяснение.

США сами сделали Россию важным участником своего кризиса, причем как внутриполитического, так и международного. И если со вторым все понятно — ставка на отрыв Украины от России привела к опосредованной войне между нами и американцами, что в свою очередь активизировало наши усилия по формированию миропорядка, альтернативного атлантическому, то с первым все еще интереснее.

Американская элита сама затащила Россию в свои внутренние разборки, когда в ходе выборов 2016 года стала раскручивать тему «русского вмешательства». Уже восемь лет Трампа полоскают как «русскую марионетку», несмотря на то что большинство американцев не верят ни в его связи с Россией, ни в то, что наша страна как-то способствовала его избранию президентом.

В ходе нынешней президентской кампании русская тема звучит уже в основном в плане угрозы прямой войны с Россией. Трамп пугает избирателей тем, что Байден втянет США в войну (даже ядерную) с русскими, а Байден обвиняет Трампа в том, что он сдаст Украину Путину и потом американцам придется воевать за Европу. Воевать американцы в любом случае не хотят, а их поддержка Украины постепенно уменьшается, так что «русская тема» становится дополнительным аргументом в пользу и так лидирующего Трампа.

Было бы как минимум странно, если бы Россия не использовала это в своих интересах, то есть не подыгрывала Трампу (в том числе и через интервью Путина Карлсону, в котором наш президент обличит Байдена как «поджигателя войны»).

Мы не ждем, что, вернувшись в Белый дом, Трамп сдаст нам Украину (что в принципе невозможно, даже если бы у него возникло желание ее «обменять», — ставки Запада на отрыв Украины от России имеют глубочайшие исторические и геополитические причины). Но победа Трампа на выборах выведет внутриполитический раскол в США на новый уровень. Одной этой причины — а ведь избрание Трампа спровоцирует еще и серьезные проблемы между США и Европой — было бы достаточно, для того чтобы Владимир Путин согласился на интервью Такеру Карлсону. Который хотя и не будет вице-президентом у Трампа (на эту тему периодически распускают слухи), но сам по себе уже превратился во влиятельного игрока на американском политическом поле.