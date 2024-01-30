Весь вечер 29 января политический сегмент интернета следил за самой настоящей Залужниадой.

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала целый ряд украинских средств массовой информации со ссылкой на бывших депутатов Украины и свои внутренние источники в офисе Зеленского написали о том, что главнокомандующий Валерий Залужный был уволен со своего поста.

Затем на протяжении нескольких часов все ждали официального подтверждения или опровержения этой новости со стороны Банковой. А в офисе президента в это время, по всей видимости, проходила самая настоящая внутренняя драма с торгами, убеждениями и угрозами. Актёрами выступала администрация Зеленского, сам Залужный (который отказался писать «по собственному желанию») а также внешние спонсоры, часть которых поддерживала президента, а часть стояла на стороне главнокомандующего.

В итоге выяснилось, что Валерий Залужный всё-таки одержал тактическую победу в этом раунде. Зеленский не смог продавить его увольнение. Пока. При этом можно не сомневаться, что глава Киевского режима обязательно повторит подход к снаряду. Ведь он рассматривает популярного главнокомандующего как самую настоящую угрозу для собственной власти и, самое главное, главной роли в украинской трагедии (ставшей вершиной карьеры актера из Кривого Рога).

И в этой связи вопрос: какой сценарий дальнейшего развития Залужниады для России наиболее выгоден? Всего сценария четыре.

Первый: Зеленский увольняет Залужного.

Второй: Зеленский убирает Залужного.

Третий: Залужный убирает или увольняет Зеленского.

И четвёртый вариант — продолжение конфликта между президентом и главнокомандующим.

Первый вариант для России — наиболее оптимальный. Да, казалось бы, Владимир Зеленский таким образом станет всевластным и всемогущим, консолидирует в своих руках всю власть и избавится от политического конкурента. Но ведь всевластье на Украине карается очень жёстко. Тамошний президент всегда был не столько главой государства, сколько модератором в разборках олигархических группировок. И когда президент концентрировал в своих руках чрезмерную власть, то он тут же получал мощнейшую внутреннюю фронду, объединяющую всех его соперников. Так было с Януковичем (которому украинский олигархат ответил Майданом), так произошло с Порошенко (которому олигархат ответил Зеленским) и так произойдёт сейчас с нынешним главой государства. Особенно с учётом тех объёмов зарубежных денег, которые протекают через его пальцы сейчас и которые ни Порошенко, ни Януковичу даже не снились.

Всемогущим он тоже не станет. Просто потому, что реальные хозяева Украины — американцы — не простят Зеленскому такого своеволия. Залужный является их деловым партнёром, проводником их интересов и, в конце концов, балансиром Зеленскому. Отставка главнокомандующего по научению британцев может привести к тому, что американцы накажут не своих партнеров по НАТО, а Зеленского — через ещё большее сокращение финансирования.

Наконец, от политического конкурента Зеленский тоже не избавится. Отставка с поста главнокомандующего автоматически превратит Валерия Залужного из генерала в политика, вокруг которого сконцентрируется вся недовольная Зеленским оппозиция и на которого поставят американцы. А значит, неизбежна внутренняя грызня на Украине или даже принуждение Зеленского к проведению президентских выборов.

Таким образом, увольнение Залужного ослабит украинского президента, вызовет хаос и разброд в Вооружённых силах Украины. А значит, облегчит России процесс освобождения этой территории.

Второй сценарий, в рамках которого Зеленский уберёт Залужного физически (свалив вину на российскую ракету или российскую разведку), России чуть менее выгоден. Здесь, конечно, не возникнет Залужного-политика, однако, с другой стороны, украинская оппозиция будет гораздо более радикальной. Она поймёт, что Зеленский в своей жажде власти пересекает любые красные линии, а значит, его нужно срочно останавливать. К такому же выводу, вероятно, придут американцы. Вряд ли им удастся Зеленского снять (в конце концов, для этого придется его дискредитировать — а значит, вместе с ним дискредитировать и Украину), но энтузиазм в деле его поддержки они, несомненно, поубавят. И, опять же, Россия получит ослабление и хаос в Киеве.

Победа Залужного над Зеленским — третий сценарий — выглядит маловероятным. Слишком сильна у Зеленского жажда власти, слишком рискованно Зеленского дискредитировать или убирать. Но все-таки этот сценарий нельзя исключать. И он является для России самым плохим вариантом. Неадекватного президента-потребителя колумбийской гуманитарной помощи сменит гораздо более хитрый и в то же время гораздо более послушный Западу политик. Который получит кредит доверия от внешних спонсоров, будет более эффективно управлять армией, а также на какое-то время консолидирует украинскую элиту за счёт предоставления отдельным политикам типа Петра Порошенко доступа к общему бюджетному корыту. А значит, процесс освобождения российских территорий, оккупированных Украиной, а также демонтаж украинской государственности затянется.

Наконец, четвертый вариант: продолжение украинского жабогадюкинга — то есть борьбы между Залужным и Зеленским без отставки одного из них — является для России не самым лучшим, но всё-таки приемлемым сценарием. Двоевластие Залужного и Зеленского неизбежно скажется на управляемости украинской армии. Попытки двух этих персонажей подсидеть друг друга, подставить оппонента и скинуть на него вину за поражение не позволят киевскому режиму проводить какую-то единую эффективную стратегию по противодействию российским наступательным операциям. Ну и, наконец, на фоне общей слабости Зеленского продолжится украинская олигархическая фронда. Тот же самый Пётр Порошенко и ряд других политиков, чувствуя слабость Зеленского, сделают все возможное для того, чтобы присесть на финансовые потоки, куда Зеленский их не пускает.

Так что пусть украинские элиты в рамках идущей Залужниады либо грызут друг друга, либо агрессивный сожрет опасного. Москва лишь поаплодирует.