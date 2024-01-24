Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Всего лишь в течение дня украинская аудитория прошла основные стадии принятия неизбежного — после первоначальной радости от сбития Ил-76 под Белгородом стремительно прошли гнев, отрицание, торг. Учитывая, что Генштаб ВСУ полунамеком признал, что причастен к уничтожению «способов доставки» на белгородско-харьковском направлении, а ГУР подтвердил, что обмен пленными готовился, близка стадия депрессии. Но пока все увлеченно изучают выложенные российской стороной списки военнопленных, выискивая в них какой-то подвох — как и в фотографиях, «на которых не видно трупов».

Иван Шилов ИА Регнум

И больше всего поражает вот это холодное равнодушие к судьбам своих людей, «защитников» и даже «героев, которые защищают Украину». Такое же, как на одной из знаменитых фотографий из Бабьего Яра, где немецкие солдаты спокойно роются в вещах убитых. Люди не имеют никакого значения, они механически уничтожены согласно утвержденного плана, и переживать по этому поводу не стоит вообще. Лучше подумать, какую еще выгоду можно вытрясти из еще пахнущих хозяевами пиджаков и платьев.

«Каждый день гибнут сотни. Сцепить зубы и дальше. А не разгонять поражение и зраду», — как написал один из комментаторов в украинском патриотическом паблике. Сотней больше, сотней меньше — кто их считает вообще? «Ведь речь о выживании нации».

И вот уже как те немцы с фотографии, люди разного пола и возраста упоенно доказывают друг другу, что гораздо важнее потеря Россией транспортного самолета и обученного экипажа. Что так «отомстили за Харьков», поскольку на самом деле везли ракеты — русским верить никак нельзя. Как бы оно ни было на самом деле — мы не можем быть виноваты.

А уровнем выше уже пошла закручиваться конспирология о том, что Зеленский обязательно повесит убийство своих соотечественников на главкома Залужного, чтобы наконец дискредитировать политического соперника и сбить уже его. Более того, несчастных мужиков могли отправить на тот свет специально, чтобы создать неудобную ситуацию для дерзкого генерала. «Именно он был основной целью».

Что такое жизни 65 человек, если речь идет о власти? Даже на Майдане и то больше положили.

ТАСС

После стадии принятия не будет ничего. Никакого признания ошибки, покаяния, дня траура и одаривания семей погибших. Событие поневоле получилось зеркалом, в котором отражается вся украинская реальность в сконцентрированном виде. Не нужно что-то доказывать, не нужны усилия пиарщиков по созданию образа, это не миф, а сама жизнь. В которой жизнь военнослужащих ВСУ не стоит ровным счетом ничего.

Если вдруг окажется, что выбор цели был сознательным, а о наличии на борту граждан Украины стреляющей руке было известно, это никого не удивит. Ведь родина всегда предаст тебя, украинец. Потому что её «великие цели» гораздо важнее твоей жизни — даром что никогда не будут достигнуты.

А самое печальное в самолетной истории то, что 65 человек умерли бы так или иначе. Ведь пленных, которые возвращаются по обмену, снова ждет отправка в окопы, где второго шанса у них, скорее всего, уже не будет. Возможно, механическое равнодушие патриотически настроенных комментаторов в чем-то продиктовано и этим обстоятельством: какой смысл переживать, если каждый надевший форму ВСУ уже не жилец? Одна из версий утверждает, что атаки по Белгороду, включая сбитый самолет, изначально направлены на то, чтобы сделать невозможным любое перемирие и затухание конфликта. Следовательно, и переживать не о чем: вам приказано сдохнуть, а способ не имеет значения.

В конце концов, и в человеческих потерях можно найти рациональную составляющую. Говорят, это отличное удобрение для почвы, так что ваша смерть поможет Украине стать великой аграрной державой. А тот, кто это отрицает — будет безжалостно заклеймен и забанен в комментах, где цвет украинства из Чехии, Польши и Канады нещадно сражается с «руснёй» каждый день.