Русские добры, терпеливы, сплочены и великодушны — так охарактеризовали себя мы сами в одном из недавних опросов, который проводил Институт конфликтологии и анализа России (ИКАР) совместно с социологической компанией Info Sapiens. Это не самолюбование или гордыня — это как раз те ценности и скрепы, само наличие которых у народа отрицала наша элита. Которая хотя отчасти и вышла из него, но ушла бесконечно далеко. Так далеко, что оттуда уже и не видно этого самого народа.

РИА Новости/ Кирилл Зыков

Глубинного? Нет, единственного настоящего, потому что именно то, как воспринимает себя народ, и есть то, чем он является. Два года назад, во время начала войны, слова о сплоченности русского народа и его патриотизме воспринимались немалой частью элиты как пропаганда и манипуляция, не говоря уже о том, что для большей части элитариев никакого русского народа как единой общности не существовало. Есть плебс, аудитория, бюджетники, электорат, то есть некая совокупность различных слоев общества, у каждой из которых свои интересы и ценности, а искусство управления ими и является главным занятием элиты всех видов. Сама эта элита сформировалась еще в 90-е и в основном успешно приспосабливалась к изменению курса высшей власти. Ну хочет Путин больше патриотизма, так и быть, учтем, исполним, ведь мы-то понимаем, что это он просто заигрывает с этим самым народом, играет на его примитивных чувствах «любви к Родине» и всяком подобном.

Но после февраля 2022-го элитарии обнаружили, что опора власти на народ носит не спекулятивный, а глубинный характер, то есть общество и в самом деле оказалось таким, как его описывал Владимир Путин. Любящим свою родину, сплоченным, готовым к испытаниям и трудностям, доверяющим президенту. И это все не вымышленная политтехнологами картина, а реальность. Подтверждаемая в том числе и многочисленными опросами, включая те, к которым официальные социологи не имеют никакого отношения.

К удивлению тех, кто считал народ фикцией, а себя самих не просто «лучшими людьми», но и единственно существующими хранителями настоящих ценностей (от культурных до материальных), выяснилось, что народ и в самом деле существует. Выяснилось, что у народа не просто есть свое мнение обо всем и вся, но и это мнение все чаще не совпадает с мнением «элитариев». При этом самое противное, что народ не хочет дальше слушать тех, кто говорит ему, как он не прав.

Не хочет свергать власть, бежать из страны, протестовать против войны. Не потому, что боится Путина, а потому, что не считает это правильным. Да, почти миллион наших граждан «релоцировались», сбежали. Ну так добрая половина из них составляла как раз костяк «лучших людей», то есть тех, кто и так воспринимал свой народ как быдло, а другая половина состояла из напуганных и трусливых. Но в целом «народ оказался не тот». Но ведь это и так было понятно многим из «элитариев»? Если не после Болотной, то уж после Крыма точно?

Конечно, но все равно у «властителей дум» оставалась надежда на то, что война приведет к расколу, кризису, упадническим настроениям и в конце концов к тому, что люди озлобятся и «призовут власть к ответу».

Но вместо этого произошло прямо противоположное — люди действительно сплотились. Не потому, что их призывают к этому власти, а потому, что русские именно так и ведут себя в трудное время. Трудное не просто экономически или психологически, а в том числе и духовно. Мы проходим через горнило серьезнейших испытаний, и почти все это хорошо понимают. Для того чтобы победить (не просто Украину и Запад, а плоды собственных грехов и ошибок), нам действительно нужно сплочение и терпение. И как раз эти черты являются одними из основных в нашем национальном характере, в существовании которого сейчас могут убедиться даже не утратившие объективности космополиты.

Сплочение ведь это и есть та самая соборность, то есть народное единство поверх барьеров, социальных и имущественных. Оно не отменяет социальные противоречия и проблемы, но становится выше них в час испытаний. Потому что русский народ в самом деле добрый и великодушный. При всех претензиях к обладателям неправедно нажитых «палат каменных» он может отложить в сторону свое недовольство ими, если видит их работу на общее дело, на победу.

Доброта русских проявляется и в отношении к «украинцам», то есть к западной части русского мира, с которой мы сошлись в гражданской войне. За два года войны никакой массовой ненависти к ним не возникло. Да и не могло возникнуть, потому что мы действительно один народ, временно разделенный даже не границей, а идеологией и антинациональными играми украинской «элиты».

В том же опросе респондентов спрашивали, что бы они написали в короткой телеграмме простым гражданам Украины. В сумме около четверти опрошенных в разных вариантах призвали бы народ Украины перестать оказывать сопротивление и не доверять своей власти, 13 процентов написали бы «мы хотим мира, давайте жить мирно», каждый десятый: «держитесь, все будет хорошо», а восемь процентов: «мы одна нация, братские народы, вам лучше с Россией». Никакой ненависти к украинским гражданам практически никто в России не испытывает. Это видно не только по результатам опросов, но и по реакции на гибель гражданских на Украине в тех же соцсетях. Нет никакого злорадства и смакования, в отличии, увы, от реакции части украинского общества на те же обстрелы Белгорода. Потому что русским не нужно сплачивать народ ненавистью, ведь в отличие от искусственного «украинского нерусского народа» мы и в самом деле существуем.

И даже когда меняемся, то остаемся при этом неизменными в своей основе, в своих фундаментальных принципах и ценностях. Именно поэтому мы уверенны в том, что терпеливо пройдем и нынешнее испытание, сохранив свою суть — добродушие и сплоченность.