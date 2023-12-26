Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Если бы сегодняшние граждане Украины могли оказаться в 1991 году, когда случились выборы первого президента страны, то проголосовали бы за Вячеслава Чорновола, а не Леонида Кравчука. Тогда, 32 года назад, «опытный хозяйственник» и перекрасившийся коммунист Кравчук победил с разгромным результатом, за него отдали голоса почти 62% избирателей, а голосовали тогда все и дружно.

Иван Шилов ИА Регнум

За главу Львовского облсовета, «отсидента» и одного из основателей Народного руха Украины большинство нашлось только в трех областях Галичины. Еще четыре западных региона отдали ему чуть менее половины голосов. В общем, тогда Черновол был чистым президентом территории бывшей Польши и, конечно, чистым чужаком для Юго-Востока. Даже несмотря на то, что сам признавал: позиции его и Кравчука не отличаются ничем, «кроме того, что моей программе 30 лет, а его — три месяца».

Но все же Леонид Макарович выехал на обещании построить независимую Украину «как общий дом украинцев и русских, всех национальностей, ее населяющих». «Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться. Гарантирую вам сохранение полнокровных, беспрепятственных связей с Россией и другими суверенными государствами бывшего Союза, возможность поддержания свободных контактов с родственниками и друзьями за пределами Украины», — говорилось в его знаменитой листовке, которой залепили все столбы в Донбассе.

Тогда регион был солидарен с призывом дать отпор провокаторам, «пытающимся посеять рознь между украинцами и русскими». В итоге основные голоса за Кравчука дал центр, юг и восток, например Луганская область — 76%. Ведь тогда вся УССР в едином порыве поддержала и Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года. На референдуме подтвердили готовность жить отдельно от Союза 90% избирателей. В том же Донбассе за проголосовали более 80%.

Ведомых и не привыкших к конкурентной политике людей легко убедили в том, что, отделившись, Украина станет процветающей страной, «второй Финляндией». Что все её богатства забирает проклятый Центр, ненасытная Москва, высасывающая металл, пшеницу и коровье масло. Всем хотелось уже пожить «нормально», а стремительно ворвавшийся в нашу жизнь Голливуд всего за один рубль показывал в видеозалах, что другая жизнь существует.

Так что все кандидаты 1991 года имели согласованную в главном программу: Украина будет независимой и демократической. Вопросы оставались только в деталях. Так 12 миллионов русских (как посчитал сам Кравчук) стали соучредителями украинской независимости. О чем потом горько пожалели.

Кто же теперь хотел бы переголосовать заново и выбрать Черновола, а главное, почему?

Киевский международный институт социологии, проведший свой опрос 29 ноября — 9 декабря, представляет это в контексте ответа на вопрос «где мы свернули не туда?» и мотивов респондентов не предъявляет. Хотя 81% тех, кто в 91-м имел право голоса, теперь уверены, что поддержали бы Черновола. Всего же среди нынешних украинцев сейчас бы 74% проголосовали за националиста, а за коммуниста-перевертыша отдали бы свой голос 13%.

Ответ, как мне кажется, прост: теперь это следствие другой агитации, которая прочно вбила простые формулы в голову людей. Свои сегодняшние проблемы они символически пытаются решить, изменив прошлое. Выбрать там «настоящего украинского патриота», чтобы начать разрыв всех связей с Россией ещё тогда. Исправить ошибку Кравчука, из-за которого этот важный, можно сказать, судьбоносный процесс был надолго отложен. «Если бы тогда вот так не проголосовали — не было бы войны теперь».

Навязчивая пропаганда утверждает, что стремление русских уничтожить Украину тянется много столетий. Эта чистая ненависть основана, конечно, на зависти к свободе, европейскому образу жизни и исторической связи Украины с Европой. Без этой территории Россия никогда не сможет быть империей, она считает своим долгом разрушать все попытки построить там образцовое демократическое государство западного типа. А в идеале — физически уничтожить носителей «украинского духа», заселив их опустевшие дома «рабами», лояльными Москве.

Именно так, как утверждают опытные промыватели мозгов, и случилось во время голода 1930-х годов. Все русские на Украине — это «понаехавшие», завезенные кровавой советской властью в целях колонизации, создания критической массы агентов влияния. Следовательно, уничтожение любой русскости — первоочередная задача ради выживания украинской нации и государства. И, повторимся, «это нужно было начинать в 1991 году».

То, что гражданский конфликт в Донбассе, как и текущее физическое уничтожение Украины, является прямым следствием обмана, сознательно выбранной политики лишения части общества гражданских прав по признаку языка, национальности и религии, естественно, выносится за скобки.

Никто даже не пытается размышлять о том, какой была бы Украина, если бы листовка с избирательной кампании Кравчука стала руководством к действию. Если бы обиженное меньшинство Галичины действительно приняло то, что заложено в Акте о провозглашении независимости и в Конституции Украины, как закон. А не как временное неудобство, мешающее залезь всем на голову, запрячь и погнать на войну с ненавистной Россией. Если бы в бывшей УССР формировалась политическая нация, объединенная проектом обустройства общего дома исходя из интересов большинства, а не истерично-вышиваночный бандеровский актив, помыкающий остальными.

Все это тоже выносится за скобки. И в общем-то, переголосовывать выборы 1991 года нет смысла: актив победил. Теперь это его страна и его правила. А страшную цену за их победу Украина платит только сейчас, успев хоть какое-то время пожить в сытости, радостных надеждах и ощущении свободы. Которые как раз и обеспечивал баланс между Западом и Юго-Востоком.

Между украинцами и русскими, всегда успешными в любом общем деле.