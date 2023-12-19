Борис Акунин (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) возмутился тем, что в России его внесли в список террористов-экстремистов и завели уголовное дело по статьям об оправдании терроризма и распространении клеветы на российскую армию. Вслед за этим некоторые торговые сети отказались от продаж книг писателя, уехавшего из России почти десять лет назад (как он сам говорит — не было сил видеть восторги по поводу Крыма). Акунин возмущён тем, что поводом стала публикация его разговора — он думал, что говорит с Зеленским и украинским министром культуры, а попался на удочку пранкеров Вована и Лексуса. И теперь сетует на то, что его развели, обманули — и воспользовались этим, чтобы запретить его книги.

РИА Новости/ борис акунин Писатель Борис Акунин

Про запрет книг чуть позже — но разве Акунин был неискренен с «Зеленским»? Нет, он говорил то, что думает, — подсказывал, что победить Россию нужно не на поле боя, а в битве за умы и сердца русских. Нужно сделать так, чтобы зародить сомнение в голове русского солдата, — хотя он и считает, что «российская армия — это преступная организация, в ней служат отбросы общества, отрицательная селекция».

«Победа в войне произойдёт, только если в России произойдёт раскол и взрыв, потому что никакие военные победы кремлёвский режим не свергнут… У Путина должна загореться земля под ногами… Вам мало выиграть войну, вам надо, чтобы рядом с вами не было этого путинизма. Потому что с вами рядом будет это гноилище, которое будет вам угрожать».

Акунин не поддержал предложение «Зеленского» после победы над Россией демонтировать Кремль — но заявил, что «эту систему надо демонтировать изнутри… Россию нужно переформатировать, она должна превратится в конфедерацию». То есть развалить Россию…

Теперь Акунин возмущается — «книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времён большого террора. Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле… Моя несчастная родина, попавшая под власть преступников, люди, живущие там, являются заложниками. Что ждет их дальше?»

Насчёт обвинений в терроризме Акунин лукавит — его обвиняют в оправдании терроризма: из-за слов о том, что обстрелы Крыма и Белгорода «не вызывают протеста ни у кого у нас — это ваше решение, вы имеете право». Он не говорил этого публично? Говорил.

И его советы «Зеленскому» о том, как нужно «воевать за умы и сердца россиян», были непубличными — однако именно этим он занимается и на этом фронте хочет победить. Мы должны позволить «хорошим русским» сделать это? Позволить им взять реванш за проигрыш Болотной? Ведь Акунин сам вспоминает, что «в 2011–13 годах мы пытались изменить ход развития России, и у нас это не получилось — мы сделали много ошибок… Наше движение было революцией сытости, не было тех, кто строит баррикады. Это не майдан…»

Акунин не просто известный писатель — он один из тех, кто борется за «другую Россию». То, что по ходу борьбы выясняется, что это и не Россия вовсе, а так, «конфедерация» или много маленьких Россий, борцов не смущает — они считают себя носителями истинного знания о русской истории. Его суть такова — власть ужасна, опасна, антинародна, тоталитарна. Борьба с ней является долгом каждого «хорошего русского» — и сейчас особенно. Нужно добиться поражения России на Украине — не только (и даже не столько) для того, чтобы отстоять европейский выбор Украины, но и чтобы добиться падения Путина, смены режима как такового. Потому что это откроет путь к реформированию России — она тоже станет демократической и европейской. И ради этого нужно выиграть битву за умы и души русских — то есть настроить их против власти. То есть заставить русских самих повторить то, что было в 1917-м и 1991-м — свергнуть собственную власть и открыть ворота прозападным реформаторам. Именно этого хочет наша либеральная интеллигенция — и её не смущает печальный опыт двух предыдущих попыток: тогда ведь так и не получилось поставить Россию на «правильные рельсы». Ничего, вот сейчас точно удастся — но сначала нужно нанести поражение Путину…

Как должны относится к таким взглядам наши люди? Они должны поверить в то, что Путин желает России зла, а коллективный Акунин добра? Потому что он написал хорошие детективы про Фандорина и уехал жить в Лондон, чтобы не видеть, как «быдло радуется» присоединению Крыма? В каком воспалённом мозгу может родится мысль о том, что есть хоть один шанс на победу акунинской идеи над путинской?

В мозгу «хороших русских» — которые уверены в том, что именно они несут России единственно правильное учение. Оно может называться по-разному, но суть его в том, что Россия — это заблудшее дитя европейской цивилизации, которая должна «жить как люди», вот только «азиатчина власти» ей постоянно мешает. Но лучшие люди рано или поздно всё равно откроют глаза народу («выиграют битву за умы») и построят «цивилизованное общество».

Носителей этой идеи можно назвать сектой, революционерами, западниками, пятой колонной — но сами они считают себя «солью земли». Даже эмигрировав, они не перестают надеяться на реванш, претендовать на то, что получат власть над страной и умами — благо в русской истории были примеры триумфального возвращения эмигрантов, ранее объявленных дома террористами и экстремистами. Большевики вернулись — и взяли власть. Диссиденты вернулись — и хотя власть не взяли, но правившие в 90-е «либеральные реформаторы» смотрели на них, как на «героических предшественников». Может, и Акунин вернётся?

Нет — потому что он уже сейчас потерял власть над умами своих бывших сограждан. Его романы ещё читают — но очень скоро связь между детективами Бориса Акунина и идеологией Григория Чхартишвили будет стёрта. Нет, кто-то, конечно, откажется читать про Фандорина (не сможет преодолеть неприязнь к Чхартишвили), но большинство даже не будет знать про существование «борца с режимом» Чхартишвили и о том, что Акунин и Чхатришвили это один и тот же человек. Произведения Акунина останутся частью русской литературы — насколько долго, покажет время, а вот идеология Чхартишвили растворится в постепенно прокисающей эмигрантской среде.

При этом никто в России не будет запрещать книги Акунина — в этом нет никакой необходимости. Доходов от них он будет лишен — потому что не надо рваться помогать армии противника как деньгами, так и вести пропаганду против русской армии — издавать их будут меньше, но изымать из библиотек и магазинов нет никакого смысла. Мы не будем повторять ошибки советской власти — когда книги эмигрировавшего или ушедшего в диссиденты писателя запрещались и изымались. Русские не только никого не боятся — но и не переписывают, не упрощают свою историю, не вычеркивают из неё ни белых, ни красных, не отказываются ни от Шолохова, ни от Набокова, ни от писателей лёгкого жанра. Не только потому, что «широк русский человек», но и потому, что мы становимся мудрее и сильнее духом и учимся на своих собственных ошибках — и именно поэтому надежа лондонского эмигранта на повторение русскими 17-го и 91-го годов не сбудется.