Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Дело к Новому году, и украинцев вновь активно призывают отказаться от советских блюд в пользу «исконно украинских». Медиа-кампания включает в себя даже рекламу в соцсетях, на которую пущены деньги, так необходимые армии. Потому что салат «Оливье», холодец и селедка под шубой — это не менее опасные враги, и кто знает, не будут ли организованы поквартирные проверки с целью выявления потребляющих запрещенный продукт.

Иван Шилов ИА Регнум

Борьба за национальную и гражданскую идентичность не ослабевает: 15 декабря украинский Кабмин впервые утвердил Стратегию её утверждения на период до 2030 года. Если раньше этим занимались как бог на душу положит, агитируя против Деда Мороза и «Иронии судьбы», то теперь все делается практически по ГОСТам. Для этого был даже принят специальный закон. Именно он предусматривает, что соответствующие приоритеты государственной политики утверждаются именно через Стратегию.

А она констатирует страшное.

Оказывается, в стране еще довольно много тех, кто считает себя «советским человеком». В 2020 году тосковали по СССР около 32%, а негативно оценивали его распад чуть более половины. Опасные нарративы про общую историю с Россией, русский язык и православную веру глубоко укоренены в сознании. Ужасно это признавать, но около 30% населения до сих пор не считают себя европейцами, а еще 20% сомневается в этом.

Даже среди молодежи в 2021 году «гордились тем, что они являются украинцами», 72 процента: с точки зрения министерства по делам молодежи и спорта, составившего проект документа, это вопиюще мало. А чем старше люди — тем больше среди них тех, кто не хочет отказываться от советского прошлого. Но это не потому, что они из него выросли и помнят много хорошего. Нет, проблема в «преодолении постколониальных и посттоталитарных деструктивных последствий в сознании населения Украины».

Национальная идентичность с точки зрения авторов Стратегии — это когда все мыслят и говорят одинаково. «Как правильно». Таким образом, комплексные мероприятия, направленные на «преодоление противоречий социокультурного, языкового, регионального характера на основе европейского и евроатлантического курса», консолидация общества вокруг национальных ценностей должны обеспечить долгожданное единство. Никто не должен выделяться из общего строя, вроде бы одетого в нарядные вышиванки, но такого серого и унылого, как арестантская роба.

В соответствии с установленными сроками, до 2030 года должна быть сформирована однородная масса из социально активных и ответственных граждан «с утвержденной украинской национальной и гражданской идентичностью на основе общественно-государственных (национальных) ценностей Украины», живущих в государстве, «которое является частью европейского и евроатлантического пространства».

Alberto Ortega/Global Look Press

Самое смешное, что в этом интересном государстве, где всех ровняют под напильник, по плану будут «обеспечены конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина». Хотя если положить рядом Конституцию Украины и этот проект производства манкуртов (когда-то любимое украинской пропагандой словечко из наследия Чингиза Айтматова), то они сильно противоречат друг другу.

Неслучайно к задаче формирования кадрового резерва специалистов, занимающихся насаждением идентичности, предложено активно привлекать ветеранов боевых действий. С ними не поспоришь: они же кровь свою за это проливали, а вы?

А вам, друзья, еще предстоит отдуваться за статистику в отчетах. Ведь главным ожидаемым результатом реализации Стратегии является резкое увеличение количества лиц, ежегодно поступающих добровольно на военную службу или по трудовому договору в ВСУ или другие воинские формирования, включая тероборону и правоохранительные органы. В общем, лишь бы куда — только под погоны. В перечне стратегических целей — рост количества граждан, «которые, по данным социологических опросов, готовы защищать независимость и территориальную целостность Украины с оружием в руках».

Если же вы не в армии, то следует зафиксировать свою гордость по поводу украинского происхождения через участие в воспитательном процессе. Растить её в окружающих, вовлекаться в проекты, во всем поддерживать власть и голосовать, когда скажут. Проектов по воспитанию идентичности должно год от года становиться все больше, как и тех, кто говорит исключительно на мове, как и украиноязычного информационного и культурного продукта.

Впереди видится мощная инфраструктура, кующая кадры для каждого коллектива, возможно, каждой семьи — ваш персональный инструктор по патриотизму, который проследит за стандартами воспитания детей и поведения родителей. Количество заведений в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности будет расти год от года, как и число слушателей, осваивающих нелегкую науку правильной любви к родине.

«Ежегодно отмечаются памятные и исторические даты, связанные с чествованием ветеранов войны, защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Наверняка, здесь хорошо смотрелись бы обязательные ежедневные «Двуминутки ненависти», как завещал великий Джордж Оруэлл. Однако приемам воспитания достойных граждан наверняка будут посвящены отдельные инструкции, расширяющие Стратегию на серию методических рекомендаций.

Тем более что в цифровую эпоху можно обеспечить достойный контент в любом объеме, что убедительно доказывает украинское телевидение с 2014 года.

В конечном же итоге образец человека и гражданина, к воспитанию которого стремится правительство Украины, очистится от тлетворного осадка колониального прошлого, станет эталонным носителем стандартов демократии, свободы, критического мышления и медиаграмотности. Он не будет есть салат «Оливье», слушать Цоя и смотреть «Слово пацана». В миллионах квартир больше не будет звучать омерзительная «московская мова», и это будет сознательный выбор патриотов, в любую минуту готовых пойти и умереть, не спрашивая о пособиях и льготах.

А самое главное, «управлять ими несложно. Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей — выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным; но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство — такое тоже бывало, — это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей».