Часто можно слышать один и тот же аргумент против СВО: якобы количество гражданских жертв каждый год действия Минских соглашений снижалось и достигло 25 человек за год. А начало СВО привело к их резкому росту, поэтому для спасения людей лучше было бы его не начинать.

Иван Шилов ИА REGNUM

Конечно, этот довод нередко употребляется теми же людьми, которые одобряли убийство мирных в Донбассе и в их исполнении является просто издёвкой. Однако есть и люди, которые искренне сопереживают трагедии мирных. Но сам довод о доказанном падении количества жертв содержит в себе сразу несколько проблем, недоговорок и просто манипуляций, которые следует разобрать.

Для начала надо вспомнить, что происходило в период действия Минских соглашений. Украинская сторона вполне открыто вела подготовку к осуществлению «хорватского сценария» — силового захвата и зачистки Донбасса по образцу уничтоженной Сербской Краины. Такой сценарий должен был обернуться огромным количеством жертв как в ходе самих боевых действий, так и в ходе дальнейшего подавления инакомыслия.

При подготовке Украина использовала так называемую тактику «жабьих прыжков» — медленного продвижения в отдельных районах. Постепенно забирались «серые зоны» и, что важнее всего, создавались локальные, но постоянные очаги напряжённости. Частью этой тактики было «обезлюживание прифронтовых районов», которое велось вместо режима прекращения огня, о котором договорились в Минске.

Из-за постоянных обстрелов жизнь в «нужных» населённых пунктах становилась просто невозможной. Делалось это для дальнейшего переноса их в «серую зону» и новых «жабьих прыжков» (все это вполне устоявшиеся украинские термины). Эти действия никто сильно не скрывал, и они обсуждались достаточно открыто как путь к будущей победе.

Поэтому первая проблема уменьшающегося количества жертв среди гражданских состоит в том, что по мере «обезлюживания» на определённой территории стало меньше людей, которых можно убить. Жестокая математика этого процесса именно такова, что если потратить три-четыре года на последовательное уничтожение людей в Зайцево или Комминтерново, то к 2022 году там станет меньше потенциальных жертв и количество убийств уменьшится.

Однако это временное уменьшение, ведь дальше последует очередной «жабий прыжок», а после него «обезлюживание» нового прифронтового населённого пункта. И, очевидно, количество жертв будет увеличиваться по мере приближения к крупным городам, как было в Горловке.

Вторая проблема в том, кто попадал в подобные подсчёты. Например, меньше чем за год до начала СВО в ходе очередных «жабьих прыжков» был захвачен посёлок Старомарьевка, в котором жило более 100 человек. Судьба большинства из них неизвестна, однако среди жертв мирного населения они не учтены. Они просто исчезли, возможно, в украинских тайных тюрьмах, а возможно, убиты. Доступа к данным или возможности проверки судьбы этих людей у ДНР не было. Хотя и очевидно, что с ними произошло что-то плохое.

В ежегодном подсчёте жертв лишь погибшие от обстрелов, жертвы репрессий, жители захваченных посёлков и многие другие просто не учтены. Логично было бы считать, что увеличение количества «жабьих прыжков» и зачисток несогласных тоже приводило к увеличению жертв. Люди просто исчезали, хотя и не стали жертвами обстрелов.

Среди жертв учитывались только непосредственно погибшие от обстрелов. Люди, умершие от холода, голода, постоянного стресса или от прошлых ранений, жертвами не считались. А ведь в «обезлюживаемых» посёлках их тоже было много.

Самая главная проблема на уровне математики — это планирование Украиной уничтожения республик, к осуществлению которого там планомерно шли. Уничтожение в ходе карательной операции многомиллионного региона было бы гуманитарной катастрофой. Которая серьёзно усугубилась бы тем, что на Украине планировали возвращать именно территории, а не живущих там «совков» и «недочеловеков», которые в роли «московского якоря» удерживали её от европейского будущего. Это вполне официальный и многократно озвученный украинский взгляд на проблему.

Миллионам людей прямо обещали, что нормальной жизни (или вообще жизни) у них не будет. И Украина планомерно это обещание выполняла.

Неочевидная также и моральная сторона вопроса, о чём почему-то стараются молчать самые человечные человеки из либерально-проукраинской тусовки. Ведь если не считать жителей Донбасса недочеловеками, как это делают проукраинцы, то 25 официально погибших в последний год перед СВО — это на самом деле много. Просто вдумайтесь, что во время восьмилетнего прекращения огня можно спокойно убить за год 25 человек.

И если считать их людьми, а не «совками», то это 25 трагедий. Они тоже хотели жить, и они имели не меньшее право жить спокойно в своём донецком посёлке, чем киевляне или московские релоканты.

А они лишились права жить, как и многие другие, без суда, без преступления, просто по воле «новой украинской нации». И если это должно было продолжаться, то сколько лет? Вот буквально, если снижение количества жертв в Донбассе было бы некоей доказанной математической теоремой, то сколько лет это должно было бы длиться и сколько человек должны были бы погибнуть, пока количество жертв не достигло бы нуля?

Вполне рабочим вариантом с точки зрения украинской математики был бы такой: если всех убить, а кого не успели убить — изгнать, то ни жертв, ни войны больше не будет.

На самом деле с точки зрения человеческой морали подобные упражнения в математике с жертвами, мягко говоря, сомнительны. И нередко в истории в борьбе за права или против уничтожения одной из групп населения гибло гораздо больше людей, чем от самой проблемы. Проводить для демонстрации абсурда подобных математических упражнений аналогию с Великой Отечественной я даже не буду пытаться.

Главное, что нужно понимать: аргумент про снижение количества жертв хорошо выглядит в твиттере или тик-токе, но серьёзного разбора не выдерживает. Все возможности мирного решения украинской проблемы за 8 лет были опробованы и результата не дали. А любое дальнейшее развитие событий приводило бы именно к увеличению количества жертв. И сейчас прикрывать проукраинские позиции кровавой математикой — по меньшей мере аморально. По меньшей мере.