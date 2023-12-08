8 декабря, в пятницу, в ходе церемонии вручения наград в Кремле Артём Жога обратился к президенту с просьбой принять участие в президентских выборах. Глава государства ответил, что выдвинет свою кандидатуру.

Иван Шилов ИА REGNUM

Последний раз интрига с выдвижением Владимира Путина в президенты имела место в 2011 году — тогда на то, что он не захочет вернутся в Кремль, сделала серьезную ставку часть элиты, а некоторые даже поверили в свою способность не дать ему это сделать. С тех пор никакой интриги не было, но нынешнее выдвижение Путина в президенты все-таки имеет свое, особое значение.

Выборы17,18,19 марта станут пятыми президентскими выборами для Владимира Путина и первыми, вокруг которых даже ушлые политические инфоцыгане не могут придумать вообще никакой псевдоконспирологической комбинации.

Надежда

В 2000 году все было впервые — тогда Путин, которого еще за несколько месяцев до этого страна вообще не знала (ну кто тогда помнил фамилию часто сменявшихся директоров ФСБ и секретарей Совбеза?), победил в первом же туре. Однако еще за четыре месяца до выборов их исход не был предопределен — Путин был выдвинут крайне непопулярным президентом Борисом Ельциным, шла война в Чечне, а недавно отставленный популярный премьер Евгений Примаков считался в случае выдвижения сильным кандидатом. Но созданная под Путина партия «Единство» выиграла выборы в Госдуму, Ельцин подал в отставку, приблизив тем самым президентские выборы, а Примаков оценил деловые и человеческие качества Путина. И главное, сам Путин показал себя сильным и уверенным в себе руководителем, в первую очередь в Чечне. Его победа была заслуженной — народ поверил ему. И выдал аванс — так Путин стал президентом-надеждой.

Порядок

К выборам 2004 года Путина уже узнали очень хорошо, в том числе и олигархи, и та часть высшего чиновничества, которая изначально считала его «чужаком в Кремле». Обычно их объединяют термином «семья», но он более чем условен, тем более что ельцинская семья не имела там особого влияния. Однако олигархов и крупных чиновников объединяло неприятие Путина, и они понимали, что на втором сроке он станет еще сильнее. Убрать его уже было невозможно, но вот попытаться обойти, взять контроль над Госдумой, чтобы потом изменить строй с президентского на парламентский, почему бы не попробовать?

Мы помним, чем все это закончилось: в конце 2003-го Михаил Ходорковский (ныне иностранный агент) был арестован, это, в свою очередь, привело к отставке главы президентской администрации Александра Волошина (главного смотрящего от «семьи»), а потом уволен премьер-министр Михаил Касьянов (тоже иностранный агент). Переизбрание Путина стало триумфальным, и во второй срок он уже мог перейти от тактической (чистка кадров, собирание властной вертикали, то есть наведение минимального порядка) к стратегической работе.

На втором сроке Путин начал строить олигархов, приучая их платить налоги, и стал собирать в госкорпорации растащенную государственную собственность, став президентом-реформатором. Но над ним дамокловым мечом висела «проблема 2008 года», которую нужно было как-то решать. Путин был очень популярен и легко бы переизбрался на третий срок, но Конституция ограничивала президентские полномочия двумя сроками, а нарушать ее Путин не хотел. Не потому, что хотел уйти от власти. И не потому, что не мог бы отказаться от власти или его не отпускало окружение. Просто уже в ходе первого срока Путин осознал свою ответственность за страну и понял, что может сделать для нее гораздо больше, чем ему казалось в 1999-м, когда он искренне отказывался от предложения Ельцина стать его преемником.

Закон

Думая о 2008-м, Путин понимал, что конституционная реформа по снятию ограничений на два срока вызовет сильное сопротивление большой части элит. Нельзя сказать, чтобы он не смог бы его переломить, но, преодолев его, Путин был бы вынужден изменить свой стиль правления: стать куда жестче, а возможно и прибегнуть к репрессивной чистке олигархически западноориентированной части элит. Тогда он не считал это правильным как из-за нежелания репрессий, так и вследствие склонности к постепенным, эволюционным изменениям.

Решением стала рокировка — Путин пересел в кресло премьера.

Независимость

К началу 2011 года стало понятно, что немалая часть олигархических элит уверилась в том, что Путин никогда не вернется в Кремль. Приехавший в Москву Джо Байден (в то время вице-президент США при Бараке Обаме) почти прямым текстом советовал Путину не становиться президентом, а прозападные элиты устроили Болотную, пытаясь если не остановить его, то хотя бы замазать кровью.

Путин-2012 не стал президентом реванша, но вступил в жесткий клинч с Западом и начал строить прозападную часть российской элиты. Летом 2013-го он приютил сбежавшего Сноудена, что открыло путь к обострению конфликта с Западом за Украину. После Крыма внешняя политика стала требовать все больше внимания президента при одновременном упоре на перестройку экономики через импортозамещение и укрепление ее самодостаточности.

Освобождение

До выборов 2018-го было множество инсинуаций по поводу «транзита власти», гаданий на «преемника Путина» — все они были абсолютно вымороченными и пустыми, но обязательными особенно для либеральной части путиноборцев. Переизбрание прошло абсолютно уверенно, но украинский вопрос не только не остывал, но становился все более горячим.

Путин не мог позволить Западу увести Украину, окончательно оторвать ее от России. Поэтому четвертый срок Путина не мог не стать украинским, хотя и пропустив вперед ковидный карантин.

Сейчас для Владимира Путина нет задачи важнее украинской, но при этом даже она уже стала лишь частью начавшейся глобальной трансформации, смены всего миропорядка. Роль Путина в этом процессе огромна и выходит далеко за национальные рамки. Если говорить чужим языком, «стоимость его бренда» порой даже превышает «стоимость бренда» России — не только его личный опыт и бойцовские качества, но и влияние и репутация имени «Путин» дают нам дополнительные возможности и бонусы в борьбе за новое мироустройство. Россия не может, да и не хочет позволить себе этим не воспользоваться. Служение Путина России продолжается.