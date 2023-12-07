Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил свой способ решения конфликта между Россией и Украиной: Москве и Киеву надо пойти по пути Парижа и Берлина, которые примирились в вопросе Эльзаса.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат. Евросоюз — это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось — ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», — заявил он.

Безусловно, главной целью высказывания господина Явлинского был медийный эффект. Человека вытащили из политической пенсии (где он уже много лет пребывал) для того, чтобы привести хотя бы часть либералов на избирательные участки. Однако сама по себе идея «эльзасского сценария» кому-то может показаться интересной.

Дело в том, что рецепт Явлинского предлагает решить российско-украинские противоречия через наднациональную интеграцию. Через механизм, который действительно применил ЕС для решения не только франко-германских, но и других противоречий (румыно-венгерских, польско-немецких, польско-чешских и т.п.), которые существовали в Европе. Противоречий, которые казались нерешаемыми, которые постоянно ввергали европейские страны в кровопролитные войны.

Называется этот механизм наднациональной интеграцией, то есть в данном случае европейской интеграцией. Предполагалось, что чем больше власти будет уходить в Брюссель, тем менее существенным станет то, кто конкретно из «провинциальных» столиц будет контролировать Эльзас. Чем больше страны будут связаны взаимными интересами (общий рынок, единая валюта, общая внешняя и оборонная политика), тем меньше у них будет желаний, возможностей и, самое главное, суверенитета для развязывания территориального конфликта. И в конце концов он будет решен сам собой просто потому, что не будет националистических государств, которые будут ставить суверенитет над территорией альфой и омегой внешней политики.

Звучит очень красиво. Однако на деле неприменимо. Ни вообще, ни тем более в отношении российско-украинского конфликта. И не только потому, что Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области являются по Конституции российскими, а значит, любое обсуждение их альтернативной принадлежности является незаконным.

Во-первых, у нас уже был такой опыт наднациональной интеграции. Он назывался Советский Союз. Народы СССР сливались в единую идентичность (советский человек), а экономики республик были настолько сильно переплетены, что Евросоюзу до такого опыта далеко. Однако этот опыт оказался неудачным. Отчасти из-за эксцесса исполнителей (пришедшее на смену соратникам Сталина поколение управленцев по разным причинам оказалось неготовым нести знамя советской идеи), а отчасти из-за выхолащивания этой идеи, которая слишком сильно закостенела и оторвалась от социально-экономических реалий. В результате национализм повылезал из всех щелей и уничтожил советский проект. Собственно, с Евросоюзом сейчас происходит та же история. Там ровно такой же отрыв европейской идентичности от объективных уличных реалий, ровно такой же уход элит в идеологическую нирвану (когда идеи ЛГБТ*, зеленой энергетики и толерантности для руководства становятся важнее, чем падение уровня жизни и содержание холодильников простых людей). Это уже вызвало рост национализма и усиления крайне-правых партий.

И если ЕС срочно не примет меры, если европейские элиты не станут ближе к народу, то Евросоюз начнет рушиться, а вместе с ним и миф о том, что евроинтеграция похоронила все территориальные конфликты между европейскими государствами.

Во-вторых, ситуация с Эльзасом и Лотарингией качественно отличается от российско-украинского территориального спора. Франция и Германия (ну или то, что до 1871 года называлось Германией — конгломерат немецких княжеств) веками воевали за эти территории. Но воевали как суверенные идентичности, которые на протяжении более тысячи лет (то есть как минимум со времен Карла Великого) развивались отдельно друг от друга. Как самодостаточные идентичности, чьей целью была территориальная экспансия.

Россия и Украина же веками не воевали друг с другом — поскольку Украина как государство существует всего лишь тридцать с лишним лет (если не брать в расчет несколько лет хаотичной самостийности во время Гражданской войны). И уж тем более Россия и Украина не воевали как суверенные, самодостаточные идентичности, поскольку идентичность Украины напрямую зависит от России. Как верно отмечали российские руководители (включая Владимира Путина), украинское государство существует как «анти-Россия». Его цель не в том, чтобы отжать у РФ Кубань, Ростов или Белгород. И даже не в том, чтобы удержать за собой Донбасс, Крым или Причерноморье. Это вообще не территориальный конфликт (как опять же отмечал Владимир Путин). Цель «анти-России» состоит в максимальном ослаблении или даже уничтожении России. И ради этого украинские элиты готовы сдать свою территорию американцам, посылать на убой украинских солдат и даже заниматься ядерным терроризмом.

Именно поэтому для решения российско-украинского конфликта не подходит никакой сценарий, аналогичный Эльзасу. Именно поэтому конфликт не разрешится через какую-то наднациональную интеграцию (например, включение Украины в Евразийский союз или даже российско-белорусский интеграционный проект). У него есть одно единственное решение — демонтаж (или максимальное ослабление) украинского государства с интеграцией важнейших его частей в Россию. Возвращение украинизированному населению общероссийской идентичности. Превращение украинцев назад в русских, каковыми они и были столетиями (просто жили на окраинах, поэтому и назывались украинцами).

А тем, кто рассказывает что-то про Эльзас, Европейский союз и прочее, стоит все-таки спуститься на землю грешную и послушать российский электорат. Тогда, глядишь, и получится набрать на президентских выборах больше 1 процента голосов.

*движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России