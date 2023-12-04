Реакция на мою предыдущую колонку о ждунах показала, что многие вообще не понимают происходящего в последние десять лет в ДНР и ЛНР: многочисленные комментарии о том, что «они сами виноваты», рассуждения о жителях востока Украины, «сидевших и ждавших, когда придёт русский и сделает за них всё», и прочий набор штампов, замешанных на страхе и разочаровании.

Иван Шилов ИА Регнум

Когда-то, в 2014-м году, на Украине утверждали, что Майдан — явление всенародное и никак не региональное. Это, конечно же, абсолютно действительности не соответствовало, но миф пустил корни глубоко. Причем как раз на Украине аудитория (как про-, так и антимайданная) была знакома с реалиями и понимала, в чём подвох. Ярые сторонники Майдана ещё до своей победы открыто обсуждали вопрос дальнейшего усмирения Востока, поскольку в поддержку по всей стране не верили даже самые убеждённые бандеровцы. А вот в России возникло большое число людей, которые во всенародность Майдана почему-то поверили. И речь не о либералах, хором утверждающих, что единая украинская политическая нация (которой не было) сбросила призрак СССР и Российской империи.

Крайней точкой этого заблуждения стал такой вопрос: «Если жители города за нас, то почему они сами себя не освободили?» И его вариации типа: «А куда делись донецкие и почему за них воюет русский Иван?» Правда, ответить на последний вопрос несложно: всеобщая мобилизация и годы войны (скоро будет 10 лет) для относительно небольшого региона, мягко говоря, исчерпали человеческие ресурсы. Это легко узнать и в интернете, это ещё легче узнать на фронте.

Ответ же на первый вопрос таков: освободить оккупированный город изнутри силами невооружённых жителей невозможно. С кухонным ножом на танк не сходишь. Перспективы, которые могут иметь вооруженные охотничьим оружием мужики против взвода нацгвардии примерно равны нулю. Причем до прямого столкновения не дойдёт, так как возьмут их ещё на этапе организации, и отправятся они в одну из нелегальных тюрем, о которых писали даже на Западе. Ну или в одну из гораздо большего количества из тех, о которых не писали. Там как раз и про законность, и про выборы и адвокатов всё пояснят.

Вести серьёзную партизанщину в современном городе — просто нереально. Да и партизанщина сама по себе к победе над полноценной армией и нацгвардией не приводит. А законные способы политической борьбы в беззаконной стране тем более не работают. На недовольных граждан второго сорта просто плевали на всех уровнях, а слишком активные немедленно испытывали на себе «гнев нации».

Концепция «они сами виноваты» кажется очень привлекательной. Это же не мы плохо что-то сделали, это они сами себя плохо освобождали. Правда, никому в голову не приходит распространить подобный подход, скажем, на оккупированный немцами в 1941 году Ростов-на-Дону. Вот почему ни один город сам себя не освободил от Вермахта?

Все подобные настроения активно подогреваются и со стороны ИПСО врага: тема прекрасная, годами отработанная и богатая. А раскол в тылу всегда на руку. Количество полезных идиотов, повторяющих украинские тезисы, велико, найти их затруднения не составит. На Украине шутят, что некоторым патриотическим российским лидерам мнений надо отлить в Киеве памятники в полный рост за вклад в работу ИПСО.

А еще бывает наоборот.

ИТАР-ТАСС Константин Сазончик Народные ополченцы во время памятных мероприятий в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков на Саур-Могиле. 08.09.2014

В попытке отметить дух дончан и их вклад в прессе рождаются тексты про повседневный героизм. Про людей, героически идущих в магазин под обстрелом. Про троллейбусную остановку, на которой героически ждут транспорт люди (первую бросающуюся в глаза на Киевском проспекте, когда выезжаешь в город со стороны Авдеевского направления).

Это, наверное, не укладывается в голове, но здесь нет описанной героики, а есть безысходность десяти лет быта у передовой. Просто если не выйти на работу в магазин, то не будет заработка, а мирным будет нечего есть. И за водой, и за едой идут под любым обстрелом, потому что никто, кроме них самих, им её не доставит.

Порой восторги по поводу героизма приправляются личной историей автора о том, как ночью трясся «Донбасс Палас». Среди дончан это чаще всего вызывает иронию. Ночь в лучшем на Донбассе многозвездочном отеле (там даже вода есть)? А как вам вечный страх потерять всё в своём собственном доме?

Нередко подобное, особенно у слишком восторженных авторов, приплетающих еще и духовное очищение, которое чувствуешь под обстрелом в Донецке по сравнению с Москвой, воспринимается просто как оскорбление.

Многолетнюю трагедию прифронта тяжело понять, и ещё тяжелее описать для стороннего наблюдателя…

А пока те самые люди, ежедневная героика которых описывается в постах, текстах и видео, продолжат каждый день играть в русскую рулетку со снарядами врага. Какая разница, дома сидеть или на работе, если прилететь может и туда, и туда.

«Нам уже все равно» — самый распространенный ответ на вопрос о безопасности, который можно услышать в обстреливаемых районах. Но чтобы его услышать, надо захотеть сформулировать вопрос. И тогда героизм уходит на второй план, а на первом появится трагедия.