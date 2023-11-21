В последнее время американские СМИ как-то очень погрустнели в украинском вопросе. Никаких победных реляций, никакого оптимизма о великой победе над Россией уже не проскальзывает. Большинство пишет в лучшем случае о том, что Украине нужно срочно договариваться о перемирии, а в худшем — что Запад уже ведет с киевским режимом переговоры о мире, подразумевающие признание Украиной новых территориальных реалий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Не проскальзывает там какого-то оптимизма и по ближневосточному вектору. США вынуждены были занять полностью произраильскую позицию в борьбе между Тель-Авивом и ХАМАС, в результате чего разделяют весь репутационный ущерб, который получает Израиль от методов этой борьбы. По сути, многолетняя политика Вашингтона по нормализации отношений с арабским миром оказалась под угрозой провала.

И в этой ситуации в авторитетнейшей Washington Post выходит большая статья президента Джо Байдена с оптимистичным заголовком «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС». В ней американский президент попытался дать понять, что Соединенные Штаты: а) едины, б) правы и в) решительно настроены на победу, которая г) не за горами по всем фронтам.

Правда, на деле обнадежить все-таки не получилось. Во многом потому что статья писалась небожителями, то есть людьми, которые очень оторваны от ситуации на земле. Людьми, которые искренне считают, что использованные в статье простейшие пропагандистские приемы окажутся эффективными.

Не оказались.

1.

Так, например, первым приемом является использование местоимения «мы». Везде, по всему тексту Байден делает вид, что говорит от имени всех Соединённых Штатов, всей американской элиты. Однако это не так. И дело даже не в том, что значительная часть Республиканской партии (особенно сторонники Трампа) его глубоко презирают. А в том, что американский электорат в нем разочаровался. Рейтинг Байдена на сегодняшний день составляет 40,8% (для сравнения, исторический минимум за все время его каденции был достигнут во второй половине июля 2022 года и равнялся 37,2%). При этом всего 25% американцев считают, что сейчас их страна развивается в правильном направлении. И если посмотреть на динамику настроений, то даже при Трампе они были лучше.

Так что, по сути, Байден — не выразитель интересов американского народа, а «хромая утка», которая пытается навязать американцам свое хромое видение окружающей реальности.

2.

Вторым приемом является попытка отождествить Путина и ХАМАС. И здесь речь идет не столько о том, что они представляют одинаковый уровень опасности, а о том, что это одна и та же угроза. Американский президент много раз говорил о некоем глобальном противостоянии мира демократий (который возглавляют Соединенные Штаты) и сообщества автократий, куда записывал и Россию, и Китай, и Иран, и, естественно, ХАМАС. Сообщества стран, которые, если использовать терминологию Байдена, «не разделяют наши ценности и делают мир более опасным, более разделенным».

Подобное сваливание врагов в единую кучу позволяет, во-первых, не доказывать вред каждого из них по отдельности (ибо тогда выяснится, например, что условный Китай представляет для США куда большую угрозу, чем Россия). Во-вторых, пытаться протащить коллективное финансирование борьбы с коллективным врагом, что и пытается Байден сейчас сделать, требуя от Конгресса принять единым пакетом финансирование Израиля (на что Конгресс согласен) и Украины (к которой есть много вопросов).

Однако и здесь тезис очевидно лживый. Россия и ХАМАС полностью неотождествимы. Ни с точки зрения методов (Москва не использует террористические инструменты и не шантажирует оппонентов заложниками, как делает ХАМАС), ни с точки зрения целей. Россия признает право своих врагов на существование — даже Украины. И вопреки словам Байдена не собирается «стереть с карты соседнюю демократию». Тем более что на Украине демократии никакой нет, что и доказал на днях президент Зеленский, отменивший следующие выборы президента.

Наконец, Россия в отличие от ХАМАС является суверенным государством, а не проводником интересов третьих стран наподобие Ирана и Турции. И сочетание всего вышеперечисленного делает Москву ответственным игроком, с которым можно и нужно договариваться. Но, видимо, уже не Байдену.

3.

Третьим лживым моментом является попытка представить американское лидерство как нужное всему миру. «Мир ожидает от нас решения проблем нашего времени. Это долг лидера, и Америка будет вести. Ведь если мы дистанцируемся от вызовов, то конфликтность в мире усилится, а затраты не решения проблем будут лишь возрастать. Мы не позволим этому случиться», — заявил Байден.

Еще недавно это было так. На США ворчали, но признавали их вклад в сохранение ближневосточного и восточноазиатского статус-кво. В недопущение распространения ядерного оружия и в ряд других важных глобальных вопросов. Однако в последнее время США совершили колоссальное количество ошибок и злоупотреблений, которые, в свою очередь, продемонстрировали незрелость американского сознания. Непонимание вашингтонскими элитами той ответственности, которая должна быть у настоящего лидера, управляющего миром. Поэтому от Америки ждут лишь того, что она не будет мешать формированию новых структур управления миром. Многосторонних структур — наподобие БРИКС. И Америка эти ожидания не оправдывает.

4.

Четвертый лживый тезис в том, что «обязательства перед Украиной сегодня — это инвестиции в нашу собственную безопасность». Тем самым президент еще раз пытается убедить конгрессменов финансировать Украину, а американских избирателей (среди которых растет скепсис в отношении киевского режима) — поддержать это финансирование. На деле же это инвестиции не в безопасность, а в озлобленность России в отношении Запада. В то, что после окончания СВО Москва вряд ли будет помогать Соединённым Штатам в обеспечении настоящей американской безопасности. Ну и, наконец, это инвестиции в стратегического конкурента — многие военные эксперты признают, что благодаря СВО российская армия стала самой мощной в мире, а ВПК не только «импортозаместил» ряд деталей, но и стал массово производить новую продукцию. Наподобие серийного выпуска «Ланцетов», которые будут пользоваться бешеной популярностью в мире.

5.

Пятый тезис касается российской агрессивности. Байден дает понять, что Украиной Москва не удовлетворится. Что нужно «остановить стремление Путина к завоеваниям, прежде чем конфликт распространится дальше». Однако дальше — это куда? После Украины начинаются страны — члены НАТО, на которые Москва нападать не собирается. В худшем для США случае из неукраинских территорий после окончания СВО к РФ присоединится еще Приднестровье с Гагаузией. Но, с другой стороны, у этого шага для Америки есть свои плюсы — можно будет втянуть остатки Молдавии либо в Румынию, либо сразу в НАТО.

6.

Шестой тезис касается двустулья в вопросе Палестины. Президент США одновременно говорит о том, что «Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАС», что «не должно быть никакого насильственного перемещения палестинцев из Газы», и в то же время полностью поддерживает политику израильского руководства в том, чтобы это будущее было вне пределов потенциального палестинского государства.

В частности, ковровые бомбардировки сектора Газы (где в северной части уже повреждено до 50% домов), для того чтобы сделать его непригодным для проживания. Ну и в качестве вишенки на тортике Байден уверяет, что «убит горем кадрами из Газы и гибелью многих тысяч мирных жителей, включая детей», к которым он приложил руку через предоставление Израилю американского оружия и внешнеполитической «крыши», позволившей Тель-Авиву свободно бомбить Газу и не обращать внимание на зарубежные окрики и угрозы.

7.

Седьмой тезис касается «террористических методов». Байден осуждает «практику ХАМАС прятаться среди палестинских мирных жителей, использовать детей и невинных людей в качестве живого щита, размещать террористические тоннели под больницами, школами, мечетями и жилыми домами», а также «максимизировать смерть и страдания невинных людей».

Однако разве не этим же самым (кроме тоннелей) занимается сейчас киевский режим в пока еще подконтрольных ему городах? Разве не размещает артиллерию и ПВО среди многоэтажек, дабы использовать «детей и невинных в качестве живого щита»? Разве не прикрывается простыми украинцами от российских ракет и бомб? Разве не пытается «максимизировать смерть и страдания среди невинных людей», для того чтобы в настоящем создать пиар-картинку, а в будущем осложнить процесс реинтеграции новых территорий в Россию?

«Для членов ХАМАС каждое прекращение огня — это время, которое они используют для восстановления своих запасов ракет, перемещения боевиков, возобновления убийств и нападений на невинных людей», — говорит Байден. И в то же время его администрация пытается продавить идею заморозки конфликта на Украине, для того чтобы киевский режим получил время для восстановления своих запасов ракет, перемещения боевиков, возобновления убийств и нападений на невинных людей.

Так что зря Байден в своей статье отождествил ХАМАС с Россией. Логичнее было бы отождествлять с Украиной. Правда, тогда денег киевскому режиму точно бы не дали.