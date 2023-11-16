Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Рекомендация Еврокомиссии Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в ЕС надула оптимизмом сморщенную душу украинского патриота. Ничего, что перспектива мутная и ни один человек на свете не знает, когда это случится. Главное — процесс идет, из волшебного мира пришел сигнал, там «делают жест и дарят надежду». А также дают новый длинный список важных задач, без выполнения которых ничего не случится.

Сергей Корсун ИА Регнум

Но здесь важен не факт каких-то переговоров, а то, как по прошествии многих лет украинское общество объясняет себе необходимость и дальше упорно следовать этим курсом. Ведь членство в Евросоюзе (как и в НАТО) всегда рассматривалось адептами вступления как магический акт. Универсальный способ превратить бардак, грязь, бедность и несправедливость во что-то прекрасное и сияющее. А чем дальше все идут в ту сторону, тем жить как-то хуже и хуже.

Неразбериха.

Поэтому радостно вспомнить, как убеждали граждан в преимуществах ЕС перед «Таёжным союзом» в 2013 году, накануне майдана. Тогда активно разгонялись комиксы, дающие ситуацию в сравнении: вот как плохо теперь и как хорошо будет потом. Легкость ведения бизнеса, добрая и честная полиция, никакой коррупции, возможности для развития женщин, толерантность. Украинцам обещали увеличение продолжительности жизни и обеспеченную старость, прекрасную медицину, процветающее село и так далее. Вплоть до увеличения уровня межличностного доверия.

«Европейская цивилизация — это гражданское общество со свободами и приоритетом прав человека. Гражданское общество позволяет сформировать ответственную и эффективную власть. Такую, которая не может себе позволить роскошных дворцов с золотыми унитазами или подобного демонстративного и априори аморального «банкета во время чумы» — среди нищеты, окутавшей миллионы «подвластных». Евроцивилизация позволяет сформировать и эффективную экономику, основой которой является конкурентность и креативность», — распинались в своих агитколонках сотрудники американского радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Десять лет спустя, накануне очередных судьбоносных решений, эксперты на разные голоса поют уже не так мелодично, но всё равно в единой тональности: стабильность и демократия; реформирование недееспособных судов; увеличение рабочих мест и зарплат; снижение цен и рост внутреннего рынка; свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала; лучшее образование и т.д.

И вот тут авторитетное издание «Зеркало недели» решило посредством социологов поинтересоваться у жителей 22 регионов Украины и г. Киева, почему же сами украинцы хотят в Евросоюз и что считают самым большим позитивом будущего членства. Более двух тысяч респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова с 28 сентября по 4 октября 2023 г., уверенно выбрали три главные позиции: уменьшится коррупция (34%), откроется доступ к структурным фондам ЕС (31%) и станет безопаснее (26%). То есть заставят меньше воровать и дадут денег.

Собственно, главным препятствием для вступления более половины респондентов (51,7%) назвали ту же причину — высокий уровень коррупции. Следовательно, единственным спасением от безудержного воровства власти люди видят только бегство в Европу: другие пути отрезаны, а в свои силы, как и прежде, никто не верит.

К слову, попробовав на вкус благословенной Европы благодаря безвизу и массовому переселению подальше от войны, украинцы явно с экспертами не согласны. Они уже знают, что такое 500 евро пенсии во Франции на самом деле.

Всего 6,4% видят позитив в возможности учиться за границей. Как-то пугающе мал процент тех, для кого позитивом членства в ЕС является лучшее соблюдение прав человека на Украине — лишь 12,5% опрошенных. Обеспечение гендерного равенства отметили аж 1,1% респондентов. В то, что украинская продукция начнет соответствовать евростандартам качества, верит целых 10%. А в то, что «европейской» станет транспортная и другая инфраструктура, — вообще 7%.

Инвестиций, несмотря на все разговоры о куче денег на восстановление Украины, особо никто не ждет (18%), зато более чем для пятой части украинцев (21,8%) членство в ЕС важно ввиду лучших возможностей для трудоустройства в других странах. Хотя при этом многие понимают, что это означает — уехать и не вернуться.

Стоит напомнить, что евроинтеграция Украины началась в 2002 году и даже принудительно введена в преамбулу Конституции как стратегическая цель. Но за 21 год упорной работы, двух революций и больших потерь основной успех на этом направлении — возможность свалить из страны (не для всех) и осознание, что без справедливого немецкого барина с нагайкой никто украинцев воровать у самих себя не отучит. Только он наведет порядок, раздаст всем сестрам по серьгам и выровняет тот жуткий разрыв между богатыми и бедными, который вообще-то обещали выровнять еще в ходе народной революции гидности.

Решение проблемы с назойливыми соседями, издергавшими евробюрократов, лежит на поверхности: украинцам вовсе не нужно в ЕС, им просто нужен барин. Возможно, этот сигнал просто еще не донесли до Урсулы фон дер Ляйен.